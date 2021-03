Kärleken till poesin kärnan i hans liv

Med sin känslighet och uttrycksförmåga var Peter Curman född som poet och dog som poet. Han var en fullfjädrad diktare redan som gymnasist, en habitué i Olof Lagercrantz hem i Solna där han introducerades av sonen Richard. På Johan Olof Wallins väg träffade han den svenska lyrikens dåtida koryféer: Ekelöf, Lindegren och Martinson. Med Ekelöf fick han ibland lift hem till Rotsunda där han växte upp i en Almqvistsk miljö med en farmor som hade mött Strindberg på hans morgonpromenad. Granne med familjen Lagercrantz bodde Elisabet Gordh som blev Curmans första fru.

På grund av sin brådmognad blev han befriad från svensklektionerna i sista ring i Beskowska skolan och kunde fritt ägna sig åt egen litterär utövning. Denna kompletterades sedan med studier i litteraturhistoria vid Stockholms universitet, som särskilt ägnades åt den finlandssvenska modernismen med Henry Parland som favorit. Hans finska anknytning resulterade så småningom i att han blev hedersledamot av det Finska författarförbundet.

Tidigt gifta höll Peter och Elisabet själva salong för jämnåriga i sin lilla våning i Gamla stan. Där förekom Göran Tunström, Lena Cronqvist, Gösta Friberg, Helena Brodin, Ulf Stark, Jan Håfström, Tobias Berggren och många andra. Genom Anders Boëthius fick Peter kontakt med kulturradikalerna i Verdandi i Uppsala och genom Finn Ståhl, redan en etablerad kulturciceron, med Grekland under den spirande charterturismen.

Samtidigt som Peter med sin nyfikenhet och sin karisma nätverkade i de litterära salongerna, eller kanske snarare kamrarna, arbetade han träget i sin egen poetiska verkstad. Hans ansträngningar resulterade i debutboken ”OBS! Viktigt!” som kom ut 1965 hos Per Gedin på Wahlström & Widstrand. Samma år publicerade han och jag tillsammans en tolkning av John Lennons ”In his own write”, också hos W&W. Peter stannade på W&W i många år och utgjorde tillsammans med Per Gedin och poetkollegan Gunnar Harding juryn för förlagets pionjärantologi ”Grupp 65” och dess efterföljare.

Som Greklandsfarare med utflykter till Turkiet utsträckte Peter sitt nätverk till Levanten och Östeuropa. Konstantin Kavafis blev en litterär följeslagare liksom Nazim Hikmet. Med sin lågmälda, opretentiösa och allmänmänskliga diktarstämma producerade han en ny diktsamling ungefär vartannat år. Samtidigt blev han mer verksam som litteraturkritiker och debattör och utsågs till kulturchef på Stockholms-Tidningen 1981 och Aftonbladet 1983.

Poesin är den inre rösten i oss och en poet är någon som lyssnar till den och uttrycker den på ett sätt som vi alla känner igen.

Hans intresse för författarnas arbetsvillkor medförde att han blev vald till ordförande för Sveriges Författarförbund 1988 och för Klys (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) 1995. Sitt engagemang delade han med sin nuvarande hustru Susin Lindblom, direktör för Dramatikerförbundet.

Som ordförande för Författarförbundet startade Peter med sin internationella inriktning och sällsynta förmåga att föra människor samman Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby 1993 och International writers’ and translators’ centre of Rhodes 1995 med Unescos beskyddarskap. Dessa centrum var det konkreta resultatet av två författarkryssningar som Peter med obändig energi anordnat med deltagande från strandstaterna i Östersjön respektive Svarta och Egeiska havet. I bägge fallen var syftet att dra nytta av järnridåns fall för att skapa nya strukturer för fred och samarbete i östra och sydöstra Europa.

Peters internationella kontakter och tillgängligheten av hans poetiska uttryckssätt har medfört att han i en för en svensk poet ovanlig utsträckning blivit översatt till främmande språk, inklusive urdu. Kärnan i all hans verksamhet har varit kärleken till poesin som ett språk som förenar människor av alla nationer och på alla nivåer, de medvetna liksom de undermedvetna. Han har själv uttryckt sitt credo i en mening: ”Poesin är den inre rösten i oss och en poet är någon som lyssnar till den och uttrycker den på ett sätt som vi alla känner igen.”

Nu har hans levande röst tystnat men han talar fortfarande till oss med sin varma stämma genom den diktskatt han efterlämnat.