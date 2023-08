”Kärleksbrev” – en novell av George Saunders

Logga in

22 februari 202_.

Käre Robbie,

Fick ditt mejl, kompis. Förlåt att jag svarar för hand. Inte säker på att mejl är en bra idé, med tanke på ämnet; det är förstås (eftersom du är närapå en och åttio nu, säger din mamma) upp till dig, min käre, men du vet: märkliga tider.

En vacker dag här. En hjortfamilj skuttade just förbi och din mormor och jag, som stod ute på trädäcket med de ljusblå muggarna du hade vänligheten att skicka till jul, svängde på höfterna i takt när de skuttade iväg mot Seascape och, förmodar jag, ett enkelt mål mat på golfbanan.

Ursäkta att jag använder initialer i det följande. Vill inte skapa ytterligare problem för G., M. eller J. (bra människor allihop, det var väldigt trevligt att få träffa dem när ni hälsade på i påskas) om det här skulle hamna på avvägar och bli läst av någon annan än dig.

Jag tror att du har rätt om G. Det tåget har gått. Bäst att släppa det. M. saknar, enligt din förklaring, inte de erforderliga pappren men visste hela tiden att G. gjorde det, eller? Och gjorde inget åt det? Jag menar naturligtvis inte att hon borde ha gjort det. Men om vi betraktade saken genom »deras« ögon (lojalisternas ögon) – vilket jag tror är klokt att försöka göra numera – kanske vi skulle fråga: Varför gjorde inte M. (återigen, enligt dem, deras sätt att tänka) det hon »borde« ha gjort genom att underrätta någon hos myndigheterna om G.? Eftersom det är »ett privilegium och inte en rättighet« att vara här. Är vi eller är vi inte (vilket jag har tröttnat på att höra) »ett land av lagar«?

Samtidigt som de hela tiden ändrar lagarna för att passa deras egna övertygelser!

Tro mig, jag avskyr allt detta lika mycket som du. Men världen rör sig, enligt min (uråldriga) erfarenhet, ibland i en viss riktning, och kan sedan inte, efter att ha gjort det, eftersom den är så stor och outgrundlig, återgå till sitt tidigare, bättre tillstånd, och i den rådande situationen ankommer det därför på oss, skulle jag säga, att tänka som de tänker, så gott vi kan, för att undvika så mycket tråkigheter och framtida skada som möjligt.

Fast du skrev ju egentligen för att fråga om J. Ja, jag har fortfarande kontakt med advokaten du nämnde. Känner ärligt talat inte att han skulle vara till någon större hjälp. I det här läget. I sin krafts dagar var han, ja, en furste till karl som skred in i en domstolsbyggnad, men han är inte den man han en gång var. Han motsatte sig, kanske alltför energiskt, justitiedepartementets granskning/uteslutning av sittande domare och fick utstå mycket ovett i pressen och hans egendomar vandaliserades och han satt en kort period häktad och ägnar sig nu för tiden, såvitt jag har hört, mest åt att pyssla i trädgården, och håller i högsta grad sina åsikter för sig själv.

Var är J. nu? Vet du? Statlig eller delstatlig anstalt? Det kan spela viss roll. Jag tror att »de« (lojalisterna) skulle säga (med stöd av domstolarna som nu står bakom dem) att J. visserligen är medborgare, men att hon förverkade vissa rättigheter och privilegier genom att vägra överlämna den inbegärda informationen om G. & M. Du kanske minns R. & K., vänner till oss, som när du fyllde fem (sex?) gav dig den där bronsbysten av Lincoln? De är lojalister, håller fortfarande kontakten, och det är den sortens logik de följer. En karl borta i Aptos Village lärde känna en annan karl på deras gym och de brukade jogga tillsammans och så vidare, och den förste karln upptäckte, efter att ha vägrat kommentera vad han visste om hur hans nye vän hade röstat i det förflutna, plötsligt att han inte längre kunde registrera sitt arbetsfordon (han var florist, så det blev problematiskt). Om detta anser R. & K. följande: en person är »ingen patriot« om han vägrar besvara en »enkel fråga« från »regeringen i sitt eget hemland«.

Det är där vi har hamnat.

Du frågade om det är meningen att du bara ska stå passiv och se din väns liv ödeläggas.

Två svar: det ena som medborgare, det andra som morfar. (Du har vänt dig till mig i vad som måste vara en svår tid och jag försöker vara uppriktig.)

Som medborgare: jag begriper förstås att en ung (intelligent, stilig) person (en evig fröjd att ha i sitt liv, kan tilläggas) kan känna att det är hans plikt att »göra något« för att bistå sin vän J.

Men vad, exakt?

Det är frågan.

När man kommer upp i en viss ålder inser man att tid är allt vi har. Och med det menar jag stunder som de hoppande hjortarna imorse, och att se din mor födas, och att sitta vid matsalsbordet här och vänta på att telefonen ska ringa och meddela att ett visst barn (du) var fött, eller den där dagen när vi alla var ute och vandrade vid Point Lobos. Den där extremt högljudda sälen, hur din systers sjal svävade iväg, ner på den svarta, salta klippan, den nya du så generöst köpte åt henne i Monterey, hur glad du gjorde henne med din vänlighet. De sakerna var verkliga. Det är vad (det är allt) man får. Allt det här andra är verkligt bara i den mån det är ett hinder för de stunderna.

Nu kanske du säger (jag kan höra dig säga det och se ditt ansiktsuttryck när du säger det) att händelsen med J. är ett hinder. Det respekterar jag. Men som din morfar bönfaller jag dig att inte underskatta stundens allvar. Kanske har jag ännu inte nämnt detta för dig: i början av allt detta skrev jag två brev till chefredaktören på den lokala blaskan, det ena överdrivet, det andra komiskt. Inget av dem hade någon verkan. De som höll med mig höll med mig, de som inte gjorde det lät sig inte övertygas. Efter att ett tredje försök hade refuserats blev jag stoppad alldeles i närheten av huset, helt utan anledning, såvitt jag kunde se. Polisen (trevlig kille, bara barnet, egentligen) frågade vad jag gjorde hela dagarna.

Hade jag någon hobby? Jag sa nej. Han sa: En del av oss har hört att ni tycker om att skriva. Jag satt i bilen och tittade ut på hans stora, bleka arm. Hans ansikte var ett barns ansikte.

Men hans arm var en mans arm.

Hur vet ni det? sa jag.

Ha en trevlig kväll, sir, sa han. Håll er borta från datorn.

Milda makter, hans dumhet och kroppsmassa där i mörkret, det metalliska rasslandet från hans bälte, den påtagliga övertygelse han verkade känna inför sin sak, en sak som jag, än idag, inte för mitt liv kan begripa eller betrakta inifrån, så att säga.

Jag vill inte att du ska hamna i närheten av, eller under inflytande av, den sortens människa, aldrig någonsin.

Här känner jag ett behov av att beröra den sista delen av ditt mejl, som (det försäkrar jag) inte gjorde mig upprörd eller »sårade mig«. Nej. När du kommer upp i min ålder, och om du är så lyckligt lottad att du har ett barnbarn som du (enastående), kommer du att förstå att inget det barnbarnet kan säga någonsin kan såra dig, och faktum är att jag är så rörd att du, i nödens stund, ville skriva till mig och vara så rak och till och med (det erkänner jag) en aning hård mot mig.

I efterhand, ja: det finns sådant som jag ångrar. Det fanns en viss avgörande period. Jag inser det nu. Under den perioden höll din mormor och jag, varje kväll, på med var sitt pussel vid matbordet som jag vet att du minns så väl. Vi planerade att renovera köket, höll just på att bygga om murarna ute på tomten till stora kostnader, jag kände de första tecknen på de tandproblem jag vet att du har hört så mycket (kanske för mycket) om. Varje kväll satt vi mittemot varandra med våra pussel, från tv:n i rummet bredvid utbasunerades en litania över saker som aldrig tidigare hade skett, som vi aldrig kunde ha föreställt oss skulle ske, som nu skedde, och den enda reaktionen från experterna var en spydig, satirisk självbelåtenhet som utgick ifrån, liksom vi utgick ifrån, att de här sakerna kunde och snart skulle göras ogjorda och att allt skulle återgå till det normala – att en eller annan vuxen skulle anlända, som de alltid hade anlänt i det förflutna, och ställa saker till rätta. Det kändes inte (och var snäll och förstör det här brevet när du har läst det) som om en sådan pajas till människa skulle kunna upplösa något så ädelt och beprövat och till synes starkt, något som bokstavligen hade varit med oss varje dag av våra liv. Vi hade, med andra ord, tagit en ofattbar gåva för given. Förstod inte att gåvan bara var flax, en chimär, en underbar kombination av konsensus och ömsesidig förståelse.

Eftersom förstörelsen orsakades av en så oduglig person, som (vid tillfället) bara verkade komiskt huliganisk, som verkade veta så lite om vad han upplöste, och eftersom livet pågick, och eftersom han/de varje dag bröt genom någon ny port av anständighet upptäckte vi snart att vi inte längre hade någon äkta indignation kvar. Om du tillåter en primitiv metafor (vilket jag är säker på att du, Kungen av Las Bromas de Pruttos, gör): en kille kommer in på en middagsbjudning, skiter på mattan i vardagsrummet. Gästerna blir upprörda, skriker sina protester. Han skiter en gång till. Gästerna känner: Okej, det hjälpte inte att skrika. (Medan en del applåderar hans fräckhet.) Han skiter ytterligare en gång, på bordet, och ändå kastar ingen ut honom. Och då har himlen blivit gränsen för framtida skitande.

Så även om din mormor och jag under den här kritiska perioden ofta sa, du vet: »Någon borde ordna en demonstration« eller »De här j–vla republikanska senatorerna«, tröttnade vi snart på att höra oss själva säga de sakerna, och för att undvika att bli gamlingar som tomt upprepade oss slutade vi säga de sakerna, och ägnade oss åt våra pussel och så vidare, i väntan på valet.

Nu talar jag om det tredje, inte det fjärde (av sonen), som, eftersom han är en total bluff, inte (förvånande nog) sved lika mycket.

Efter valet, när vi satt där med våra nya pussel (i mitt fall en ganska svår sommarvy över Catskillbergen) och noterade de tidiga benådningarna (som vi, när de väl utfärdades, var helt förberedda på), och sedan floden av benådningar (som var och en bäddade för nästa), och det högtidliga verbala nonsens som åtföljde benådningarna (som vi, återigen, vid det här laget hade vant oss vid en smula), och jakten på domarna, och händelserna i Reno och Lowell, och utredningarna av experterna, och till och med åsidosättandet av begränsningarna i antalet mandatperioder, trodde vi fortfarande inte riktigt att det hände på riktigt. Fåglarna kom fortfarande flaxande ur träden och så vidare.

Jag känner att jag gör dig besviken. Jag menar bara att historien, när den anländer, kanske inte ser ut som man förväntar sig, utifrån historieböckerna man har läst.

I dem är allt så tydligt. Man vet exakt vad man skulle ha gjort.

Din mormor och jag (och många andra) skulle ha behövt vara extremare människor än vi var, under den kritiska perioden, för att göra vad det än var vi borde ha gjort. Våra liv hade inte förberett oss på extrema händelser, på att mobilisera eller vara så fokuserade och energiska som jag i efterhand inser att vi skulle ha behövt vara. Vi var inte beredda att släppa allt för att försvara ett system som för oss var som syre: ständigt använt, aldrig noterat. Vi var bortskämda, är väl vad jag försöker säga. Detsamma gällde de på andra sidan: beredda att omkullkasta allt eftersom de hade närts så fullständigt av det tomma överflöd i vilket vi alla levde, ett tillstånd av rikedom som lät människor frodas och ha åsikter och svassa omkring som kungar och drottningar samtidigt som de förblev omedvetna om sin egen historia.

Vad skulle du ha velat att jag gjorde? Vad skulle du ha gjort?

Jag vet vad du kommer att säga: du skulle ha kämpat. Men hur? Hur skulle du ha kämpat?

Skulle du ha ringt din senator? (På den tiden kunde man i alla fall fortfarande spela in sitt halvhjärtade meddelande på en senators telefonsvarare utan repressalier, men man kunde lika gärna ha sjungit eller visslat eller släppt väder, så liten skillnad gjorde det.) Men det gjorde vi. Vi ringde, vi skrev brev. Skulle du ha gett pengar till särskilda personers valkampanjer? Vi gjorde det också. Skulle du ha demonstrerat? Av någon anledning fanns det plötsligt inga demonstrationer. Organiserat en demonstration? Varken då eller nu visste eller vet jag hur man organiserar en demonstration. Jag arbetade fortfarande heltid. Tandgrejen hade precis börjat. Den upptar tankarna ganska mycket. Du vet var vi bor. Skulle du ha velat att jag körde ner till Watsonville och predikade för befattningshavarna där? De höll med oss allihop. Just då. Skulle du ha beväpnat dig? Jag skulle inte och tänker inte göra det, och jag tror inte du skulle göra det heller. Jag hoppas inte det. För då är allt förlorat.

Låt mig, så här i slutet, återvända till början och tala rakt på sak: jag råder och bönfaller dig att hålla dig borta från hela den här grejen med J. Din inblandning kommer inte att hjälpa (i synnerhet inte om du inte vet vart de har fört henne, delstatlig eller statlig) utan kan i själva verket göra skada. Jag hoppas du inte tar illa upp om jag här använder frasen »tom gest«. Situationen kommer att förvärras inte bara för J. utan också för din mamma, pappa, syster, mormor, morfar osv. En av svårigheterna här är att du inte är ensam i detta.

Jag önskar dig väl. Jag önskar att du en dag själv ska bli en gammal gubbstrutt och skriva ett (alldeles för) långt brev till ett (älskat) barnbarn. I den här världen talar vi mycket om mod, men inte, känner jag, tillräckligt mycket om omdöme, om försiktighet. Jag vet hur det kommer att låta i dina öron. Låt mig hållas. Jag har levt så länge att jag har förtjänat det.

Det slår mig först nu att du och J. kanske var mer än bara vänner.

Det skulle (måste), om så är fallet, komplicera saken, det inser jag.

Jag hade inatt en livlig dröm om den tiden, om den kritiska perioden före valet. Jag satt mittemot din mormor, som var upptagen med sitt pussel (valpar och kattungar), jag med mitt (gnomer i träd), och plötsligt såg vi, blixtklart, allt som det var, det vill säga: vi insåg att detta var det kritiska ögonblicket. Vi såg på varandra över bordet med sådan friskhet, om jag får uttrycka det så, sådan kärlek till varandra och till vårt land, landet där vi hade levt hela våra liv, de många vägar, kullar, sjöar, köpcentrum, avvägar, byar vi hade sett och där vi hade rört oss så fritt.

Så oskattbart och underbart allt detta kändes.

Din mormor reste sig med den där beslutsamheten som jag vet att du har sett.

»Vi måste fundera på vad vi ska göra«, sa hon.

Då vaknade jag. Där i sängen kände jag, ett flyktigt ögonblick, att det var den tiden igen och inte den här tiden. När jag låg där började jag undra, för första gången på länge, inte »Vad borde jag ha gjort?« utan »Vad kan jag fortfarande göra?«.

Jag kvicknade till, långsamt. Det var sorgligt. Ett sorgligt ögonblick. Att återigen befinna mig i en tid och på en plats där det var omöjligt att agera.

Jag önskar av hela mitt hjärta att vi hade kunnat överlämna allt till dig intakt. Det gör jag. Det kommer nu inte att ske.

Den ruelsen tar jag med mig i graven. Visdom nu är liktydigt med att anpassa oss så gott det går. Jag menar inte stick huvudet i sanden. J. gjorde ett val. Hon kunde ha berättat allt, angående G. och M. Det gjorde hon inte. Jag respekterar det. Men ändå. Ingen begär att du ska göra något. Du gör, som jag ser det, mycket gott bara genom att stiga upp på morgonen, vara så närvarande som möjligt, hålla förståndet levande i världen, så att landet en dag, när (om) allt detta är över, kan hitta tillbaka till normaliteten, med hjälp av dig och andra som du.

Men jag vill att du ska veta att jag förstår hur svårt det måste vara att förbli tyst och overksam om J. faktiskt var mer än bara en vän. Hon är en underbar person och jag minns när hon kom gående genom vår trädgård med sin särskilda elegans och lätthet, dinglande med dina bilnycklar i den där långa kedjan och sin hund (Whiskey?) travande bredvid. Det är sant som du säger: vi har ingen aning om vad som händer henne i denna vår nya värld.

Och det måste, ja, naturligtvis, tynga ens tankar, särskilt om relationen var intim, och skulle mycket väl kunna (hur skulle något annat vara möjligt?) skapa en känsla av att man borde göra något.

Jag känner att jag har klargjort min inställning ovan. Jag säger inte det följande som uppmuntran. Vi har pengar (inte mycket, men en del) sparade. Om det kniper. Jag märker att jag har svårt att råda dig. Jag vill inte göra dig besviken. Eller vilseleda dig. Med åren blir man försiktig. Det är en förbannelse. Vi älskar dig så mycket. Snälla berätta vilken väg du tänker gå, eftersom detta (dig) är det enda vi nu kan tänka på.

Med kärlek, mycket kärlek, mer än du kan förstå,

MFar.

Novellen är hämtad ur ”Befrielsedagen”, George Saunders nya samling på svenska, i översättning av Niclas Nilsson, som ges ut av Albert Bonniers förlag i nästa vecka.