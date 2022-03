Karmilla Tsepkolenko: Mina musikervänner bygger barriärer mot ryska tanks

Jag är en ukrainsk tonsättare och jag kan inte överge det ukrainska folket. Jag stannade i min hemstad Odessa för att tillsammans med andra slåss mot fienden, som bränner upp vårt land och dödar oskyldiga civila. En gång i tiden hotade romarriket att förstöra Kartago, och utplånade sedan staden från jordens yta. Jag är rädd att Ryska federationen vill göra samma sak med Ukraina – ett demokratiskt, självständigt och frihetsälskande land.

Odessa är en miljonstad, det kulturella centrumet i södra Ukraina. Här finns ett berömt operahus och en konsertsal ritad av österrikiska arkitekter, många teatrar, barnteatrar och dockteatrar. Här finns även många festivaler, däribland festivalen för samtida musik, ”Two days and two nights of new music”, som jag grundade 1995 och har varit konstnärlig ledare för sedan dess.

Väst har länge sett på medan landet beväpnat sig till tänderna, matat monstret. Författaren Anton Tjechov lärde oss att om det hänger ett gevär på väggen, kommer det att avfyras innan föreställningen är slut

Jag föddes i Sovjetunionen och gjorde mina högskolestudier i Moskva. Vi trodde aldrig att Ryssland skulle starta ett krig mot oss. Det är ju vårt broderfolk, vi har levt och arbetat tillsammans i samma land i 400 år. Väst har länge sett på medan landet beväpnat sig till tänderna, matat monstret. Författaren Anton Tjechov lärde oss att om det hänger ett gevär på väggen, kommer det att avfyras innan föreställningen är slut. Det ögonblicket har kommit, och geväret är riktat mot hela den demokratiska, fria världen. Men de som matat monstret vill inte tämja det, utan överlåter arbetet åt heroiska Ukraina.

Det kreativa, konstnärliga livet i Odessa är nu nerfruset. Alla är upptagna med att försvara staden. Någon lastar sand på barrikaderna, en annan bygger barriärer mot ryska tanks, en tredje väver kamouflagenät. Dagens Odessa påminner om Odessa 1941. Även då attackerades vi av en galning som förförde det tyska folket, och gjorde så att miljontals människor dog. Vi vet alla hur det slutade.

Någon lastar sand på barrikaderna, en annan bygger barriärer mot ryska tanks, en tredje väver kamouflagenät

Jag är rädd att det hjältemodiga ukrainska folket kommer att lida förluster som kommer att påverka kommande generationer, och lämna svåra trauman som bryter ner arvsmassan. Det har hänt förut – under revolutionen, under andra världskriget, när miljontals ukrainska konstnärer och människor slutade att måla tavlor, komponera musik, skriva romaner, göra vetenskapliga upptäckter, föda barn, bygga hus… Jag är rädd att våra barn och våra barnbarn kommer att dö, medan de försvarar sitt land. Jag är rädd för många saker.

Men jag hoppas att väst och Nato hittar styrkan att övervinna sin rädsla för monstret och försvara ett hjältemodigt, frihetsälskande och demokratiskt land, så som de gjorde under andra världskriget. Jag hoppas att de inte passivt kommer att se på medan ryska federationens galna ledare torterar vårt land, innan de tar nästa land till fånga. Jag är rädd att Kreml har en enorm aptit och vill äta upp hela den demokratiska världen. Jag är rädd att det som skedde under andra världskriget kommer att upprepas, när nazimonstret tog land efter land, och andra tittade på och hoppades att de själva inte skulle drabbas. Jag är rädd att reaktorerna vid våra kärnkraftverk kommer att förstöras och att världen kommer att dras in i en kärnkraftskatastrof.

Jag är rädd att hela den mänskliga civilisationen, andligheten, kulturen och konsten är hotad. Människor borde skapa, berikas andligen, glädjas; inte lida, gråta och dö. Jag är rädd att världen inte kommer att finna styrkan och modet att sätta punkt för våldet.

Jag hoppas att freden kommer till Ukraina, och att vi kommer levande ur det här. Sanningen står på vår sida.

Leve Ukraina!

Övers. från engelska: Sofia Nyblom