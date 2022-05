Karolina Ramqvist: Du får aldrig berätta om aborten för någon, sa doktor Wish, men nu berättar jag för er

Om texten

Karolina Ramqvists text är skriven för den amerikanska litteraturtidskriften McSweeney’s onlineutgåva ”I know what’s best for you all over the world” (mcsweeneys.net) som ett internationellt tillägg till författaren Shelly Orias nyligen utgivna antologi ”I know what’s best for you: Stories on reproductive freedom” (McSweeney’s) om reproduktiva rättigheter i USA.