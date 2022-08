Karolina Ramqvist: ”Platsen som var allt för mig var inte något i andras ögon”

VAL 22

Om jag går vid kajen längst ner på östra Södermalm kan jag se huset jag bodde i som barn, på en höjd på andra sidan Hammarbykanalen. Jag promenerade med en vän där när min senaste bok just kommit ut, som vanligt blickade jag över vattnet och dit bort och när hon sa att det var så självutlämnande som jag skrivit om mat och övergivenhet, tänkte jag att det hade känts lika självutlämnande att skriva om den platsen.

Jag ägnade hela min barndom åt en sorts berättelse om den, men tanken på att återge den var och är motbjudande, för att platsen var som den var, men också för att jag lämnat den. Känslan är en grumlig blandning av stolthet och skam. Jag var bara tolv när vi flyttade därifrån, det var ännu bara sent 1980-tal, men redan kunde jag känna det som nu är en så självklar kraft i världen, hur platserna gör oss till dem vi är.

Den plats som varit allt för mig var inte något i andras ögon, varken landsbygd eller innerstad eller någon riktig förort.

Jag visste också att den plats som varit allt för mig, inte var något i andras ögon. Den var varken landsbygd eller innerstad eller någon riktig förort och till skillnad från sekelskifteshuset på Södermalm som vi flyttat till, och som jag senare placerade en romanfigur i, för att ge en bild av vem hon var, var den inte en plats som andra drogs till eller hade några egna tankar om. Den var bara ett bostadsområde likt alla de andra som låg som öar längs motorleden ut från Södermalm och Danvikstull, omgivna av enstaka små villaområden och gamla träkåkar som lämnats kvar när våra hus byggdes, i skiftet mellan 1950- och 60-tal.

Atlasvägen i Nacka, nära Hammarbybacken. Foto: Lisa Mattisson

När jag började skriva boken som delvis utspelar sig där tänkte jag att jag inte skulle gå tillbaka dit. Jag anade att min vilja att återse platsen kunde vara ett sätt att skjuta undan skrivandet, och jag ville inte låta nutidens alla märkvärdiga skeenden och detaljer tränga sig in i mina minnen av den och försvaga dem. Allt var fortfarande så levande inom mig, vår lägenhet och de andras lägenheter och det som fanns utanför dem, som skrämt eller dragit mig till sig. Jag behövde bara lyssna till barnets röst och jag kunde utan ansträngning se allt framför mig: Den smala vägen uppför backen, med trottoaren och husen längs ena sidan och hur den vrider sig om lekparken högst upp på höjden. Vår grå länga med de bruna taggbuskarna framför. De gamla stentrapporna som leder upp dit, så här års helt dolda av träden runtomkring.

Och på samma sätt ser jag det nu. Jag behöver inte gå dit för att skriva det här, eftersom jag vet vad det är som hänt där. Förändringen är lika förutsägbar som mina tankar om den och det är väl därför jag knappt kan förmå mig att berätta om den, men också för att platsen fortfarande lever i mig. För att platserna och vår blick på dem avslöjar oss. Jag har börjat på den här texten så många gånger att jag nästan inte kan tro att jag är författare och att jag faktiskt skrev om den helt nyligen.

Från fönstret i vårt vardagsrum kunde jag se ut på den tunga himlen och Atlas Copcos industriområde under den

Min barndoms gata har fått sitt namn och hela sitt existensberättigande av fabriken som låg nedanför den i knappt hundra år, mellan 1898 och 1992. Atlas var titanen som i grekisk mytologi förlorat kampen mot de nya gudarna och fått till straff att bära himlavalvet på sina axlar, och från fönstret i vårt vardagsrum kunde jag se ut på den tunga himlen och Atlas Copcos industriområde under den, den gamla fabriken med kontorskomplexet intill och provgruvan någonstans långt nere i marken under sig. Bakom låg tågspåren till Solsidan och Saltsjöbaden, som familjen Wallenberg byggt för att ha en snabb förbindelse ut dit, framför var några långsmala baracker som inrymde arbetarnas föreningar, deras klubbar, och till höger låg Atlas Copcos fritidscenter med minigolfbanan och en inomhuspool som vi som spelade fotboll i Atlas Copco IF fick bada i.

Foto: Lisa Mattisson

Under folkhemsperioden hade svenska storföretag avtalat med staten om bostadsanläggningar för alla som invandrade från Finland, Italien och Jugoslavien för att arbeta för dem och säkra tillväxt och produktion i Sverige när den inhemska befolkningen inte räckte till. När vi kom dit i slutet av 1970-talet arbetade många av dem som bodde på Atlasvägen fortfarande vid fabriken men allmännyttan hade sålt fastigheterna till ett pensionsbolag för anställda i tidningsbranschen. Min mamma fick en tvåa i ett av höghusen som hon efter något år kunde byta mot en trea på nedre botten i längan intill, så att jag fick ett eget rum, med utsikt mot parken och bilarna som stod parkerade. Det väckte alltid uppståndelse varje gång någon såg det minsta snabb eller lyxig ut.

Inte ens då solen sken och gav betongen en sorts glans skulle jag ha tänkt elegans om husen. För mig var de bara intetsägande och jag insåg vad det sa om oss som bodde i dem

Det finns inte mycket att läsa om Atlasvägen. På Wikipedia beskrivs husen som eleganta, de var ritade av Sture Frölén vars arkitektkontor låg bakom flera liknande områden – men inte ens då solen sken och gav betongen en sorts glans skulle jag ha tänkt så om dem. För mig var de bara intetsägande och jag insåg vad det sa om oss som bodde i dem. Det behövdes berättelser för att fylla husens tystnad. Jag älskade att höra om festerna på italienska klubben och finska klubben, där italienarna spelade tombola och kort eller drack vin och rökte och åt mat från sina gamla hemtrakter, komage, mortadella, polenta, och finnarna strödde ut kaffe på golvet för att det skulle gå lättare att dansa där. Jag tänkte alltid att det också fanns en jugoslavisk klubb i någon av barackerna på industriområdet, och när de jugoslaviska krigen bröt ut två år efter att vi flyttat därifrån, undrade jag vad som hade hänt med den.

Ibland tyckte jag att en del av de vuxna också verkade söka berättelsen om vårt område. De kunde tala med högtidlighet och rörelse om blandningen av arbetare och akademiker av olika nationaliteter, eller om den lilla skolan med barn från villaområdena vid sjön och våra hus och husen i Sickla Strand, som byggts vid samma tid och av samma anledning och där de italienska familjerna fått en bocciabana till och med. Arbetskraftsinvandringen till Sverige hade stoppats och övergått i flyktinginvandring, min bästa vän i porten bredvid berättade för mig om Pinochet och om det som hänt på stadion i Santiago de Chile, om sina föräldrars motstånd och att hans lillasyster fötts medan de fortfarande satt fängslade, före flykten.

Hans och mina lekar handlade antingen om att vi var vuxna som gifte oss eller politiska fångar som blev torterade, och eftersom ingen annan än han pratade spanska fick jag vara med på hans hemspråkslektioner på dagis. Varje gång jag berättar om det, fortfarande med barnets stolthet, känns det som att visa upp en mycket märkvärdig souvenir från den tiden.

De andra barnen på vår gata hade andra hemspråk, italienska, estniska, serbokroatiska och något etiopiskt språk

Vårt land var världens rättvisaste, kanske det mest jämlika som någonsin funnits, Olof Palme var statsminister, världsberömd och ännu inte mördad, det var flera år innan Leila K rappade ”Got to get” i fryslagerlokalen en bit bort så att någonting sprack upp i oss som var där den kvällen och folkhemmet – det samhälle som skulle ge var och en det de behövde – var ännu verkligt snarare än en tänjbar retorisk figur att införliva i vilket politiskt språk som helst. I ett utbytesprogram kom elever från Sovjetunionen till en del familjer i villorna, och de köpte jeans åt dem. De andra barnen på vår gata hade andra hemspråk, italienska, estniska, serbokroatiska och något etiopiskt språk. Finnarna gick på ett eget dagis mittemot vårt eller i finska skolan på berget närmare stan, där hon som skrivit ”Katitzi” bodde. Jag hade aldrig hört ordet assimilering men jag visste vad BSS och BSB betydde.

Trapporna från Atlasvägen ned till tidigare Atlas Copcos industrier. Foto: Lisa Mattisson

Om det fanns en jugoslavisk klubb i barackerna nedanför vårt hus så är det inget som nämns någonstans. Det är mycket som inte nämns nu. Jag ser att det ska finnas en bok om Tallbackens och Atlasvägens historia, men det enda biblioteket som har den, det i det nybyggda området i Hammarbyhamnen, är stängt. I stället tittar jag på bilder på internet av våra hus när de var nya, och de allra första som AB Diesels Motorer, som Atlas Copco hette då, lät uppföra på 1890-talet, röda trähus som liknade statarlängor och inte fick elektricitet förrän efter 1920. Fyra lägenheter i varje, utedass, små trädgårdstäppor.

Som barn hade jag gärna velat se de bilderna. Jag visste att jag måste vara tacksam för moderniteten vi levde i, att den var resultatet av tidigare generationers arbete och kamp – men det gamla som blivit kvar hade en annan dragningskraft. En förfallen herrgård i skogen någonstans där Hammarbybacken ligger nu, där vi smög i mörkret bland trasiga eldstäder och rosentapeter, eller Lugnets industriområde som liknade en kåkstad med alla plåtskjulen där folk eldade i tunnor och höll på med koppartråd och stöldgods. Inom mig noterade jag allt, för att upphöja det särskilda och besvärja det skrämmande, och också då, när jag var det barnet som höll på med det, kunde jag känna att det låg något tillkämpat och genant över mina försök.

Hon som lagade makaroner till middag åt sig och mig en gång hade två vita duvor i en bur, men jag kunde aldrig se på dem utan att få en känsla av att vi var instängda på samma sätt

Jag var rädd för bilvraken som stod här och där och för mycket av det som hände på vår gata, men allt var också stoff, kunde verka spännande snarare än farligt. De stora killarna som snodde fyrverkerier som de brände av från klätterställningen för att vi barn skulle få se, raketerna som tjöt och exploderade omkring oss, och jag själv som stod som fastfrusen tills någon kom och ryckte bort mig. Fäderna som slog sina barn fast det var olagligt, vår granne som kastade ut sina saker genom fönstret, kvinnan som jämt gick runt och skrek att hon skulle mörda Björn Skifs och de nästan vuxna männen som kom till parken när alla gått hem utom jag och en äldre finsk tjej som var vacker, för att försöka få henne med sig därifrån. Det var hon som lagade makaroner till middag åt sig och mig en gång. Hennes föräldrar jobbade natt och hon hade två vita duvor i en bur, men jag kunde aldrig se på dem utan att få en känsla av att vi liknade dem, var instängda på samma sätt.

Karolina Ramqvist Född 1976 i Göteborg, uppvuxen på Atlasvägen i Nacka och Södermalm i Stockholm där hon fortfarande bor. Hon debuterade som författare 1997, har skrivit romaner, essäer, kritik och dramatik och översatts till ett femtontal språk. Hennes senaste bok ”Bröd och mjölk” gavs ut i våras av Norstedts förlag. I höst medverkar hon i den engelska litteraturtidskriften Granta med en text som också den utspelar sig på Atlasvägen. Visa mer

För varje år som går blir det svårare att se våra hus bakom allt som byggs där på andra sidan vattnet. Jag gick i fyran när vår lärare sa att Lugnets industriområde skulle rivas för att det skulle bli bostäder där. Det gick inte att förstå, det var inte möjligt att tänka sig att människor i framtiden skulle vilja bo där. Året därpå berättade min bästa vän att han skulle flytta utomlands. Formellt var han inte min bästa vän längre eftersom han var pojke och jag flicka, men jag kände mig ändå sviken och det grämde mig att jag inte insett att han var på väg bort redan då min mamma pekade ut på bilen som hans pappa köpt, en gräddvit Volvo 740 med gräddvit kofångare. Vid det laget hade hon också börjat prata om att flytta, jag hade börjat åka ensam in till stan, för att gå på museum och titta i bokaffärer, och jag minns hur hon log åt kofångaren och sitt samtal med min kompis pappa när hon återgav det, en road distans till alltihop.

Hon hade gratulerat honom och han hade blinkat åt henne i samförstånd. Att en politisk flykting blev Europachef för ett multinationellt mobilkommunikationsföretag var stort, men det var också en naturlig del i framåtrörelsen vi ingick i. Jag minns att en vuxen sa att skälet till att det inte fanns några berättelser om Sickla och Atlasvägen var att de som hade bott där var fattiga. Betyder det alltså att vi också var det? Våra föräldrar ägde varken sina bostäder eller särskilt mycket annat och den disponibla inkomsten var mycket lägre än nu, men vi visste att vårt land var rikt. När jag tänker på det nu tycks det mig som om det vilade en sorts förnöjsamhet över allt. Ett bedrägligt lugn? Den planmässiga ekonomin hade börjat styras om och politik var redan identitetsskapande. Villaföräldrarna hade sina tillhörigheter, manifesterade i klistermärken mot löntagarfonder på bilarnas bakrutor, liksom min mamma och hans pappa och de andra föräldrarna på vår gata hade sina – men deras kamp tycktes liksom avklarad.

Borde de ha talat om för oss att deras klassresor, de som också blev våra, var något annat än den vi alltid hört om, eller visste de inte det då? Det gick kanske inte att föreställa sig, att alla människor inte skulle fortsätta att få det bättre eller få det de ville. Kanske var det lika otänkbart som de nya husen i Hammarbyhamnen eller att det efter Bevara Sverige Svenskt skulle komma ett främlingsfientligt parti vars idéer skulle välkomnas av alla möjliga, och att så många samtidigt skulle tala om den tid som var vårt hem med en längtan, som om ingen velat förändringen vi då stod på randen till.

Det var nu tyst på gatan, men inte samma tystnad som jag uppfattat som barn, utan en verklig. Jag hade känt mig illojal som inte var kvar där, men ingen var visst kvar.

Sickla ligger där vägarna ut från Södermalm möts. Foto: Lisa Mattisson

Folkhemsnostalgin i valtalen är en del av det som gör det svårt att skriva. Klassresan är genant och språket så förvridet att jag inte vet var mina ord om den där platsen ska få fäste. Efter att vi flyttat därifrån var det som om den inte längre fanns, jag gick inte tillbaka dit och träffade aldrig någon som bodde där och med åren har avståndet bara vidgats för mig, trots att det faktiskt krympt när området bundits ihop med Södermalm och staden.

När min bok var färdig gick jag dit med mina barn, för att vi råkade vara i närheten och för att jag ville visa dem var jag kom från. Som om det vore nåt slags ghetto, fast det egentligen var min verkligaste erfarenhet av välstånd. Svarta råttor sprang i parken den dagen. Ingen lekte där och det var tyst på gatan, men inte samma tystnad som jag uppfattat som barn, utan en verklig. Jag hade känt mig illojal som inte var kvar där, men ingen var visst kvar. Det satt andra namn i trappuppgångarna, hyresrätterna hade blivit bostadsrätter och taggbuskarna framför husen ersatts av balkonger. Vår lägenhet stod tom och det gick att gå fram till fönstret och kika in. I köket där jag brukade sitta och äta frukost och titta ut på gatan var funkisskåpen utrivna och en dörr hade öppnats in till det som varit mitt rum. Allt såg litet ut, jag stod tryckt mot fönstret och såg rakt in dit och in i vardagsrummet med utsikten och himlens tyngd på andra sidan.

Vi tog stentrapporna ner till industriområdet där barackerna var borta och allt såg annorlunda ut. Men fritidscentret låg kvar, och jag mindes hur jag en dag i lågstadiet råkat gå ut till bassängen naken, eftersom jag var så ivrig att jag glömt ta på mig baddräkten. En annan gång gick vi dit med en tjej som var nyinflyttad i vårt hus. Hon hade flytt till Sverige ensam från Uganda, hennes familj hade dödats i kriget där och det fanns inget någon kunde göra för att ändra på det, men när vi fick veta att hon inte kunde simma kom vi på att vi i alla fall kunde hjälpa henne med det. Jag var uppspelt av tanken på att bli den som skulle lära henne, men när jag höll henne i vattnet och försökte få henne att ta ett simtag klamrade hon sig bara fast vid kanten. Jag såg paniken i hennes ögon men fortsatte säga åt henne att försöka simma och jag vet inte hur hon gjorde, vad hon sa eller på vilket språk, men på något sätt fick hon mig att fatta att hon inte kunde släppa taget eftersom hon trodde att bassängen inte hade någon botten. Att allt bara var ett djup, oändligt utan slut.

Sickla Galleria öppnade i Atlas Copcos gamla industrilokaler i början av 2000-talet och i dag har det så kallade köpkvarter som den utvecklats till tretton miljoner besökare per år

Också på den tiden låg fritidscentrets byggnad rätt så obemärkt i blickfånget, anonym precis som våra hus på höjden ovanför, men nu hade den nästan helt trängts tillbaka av det som uppstått intill. Om det inte vore för minnet av den skam och skuld jag känt därinne hade jag nog inte ens sett den vid sidan av allt det nya. Padelbanan mitt framför, skyltarna om lekland och gym, restauranger och affärer, folket som strömmade in och ut ur de gamla verkstadshallarna och nya, enorma byggnader. Sickla Galleria öppnade i Atlas Copcos gamla industrilokaler i början av 2000-talet och i dag har det så kallade köpkvarter som den utvecklats till tretton miljoner besökare per år. Men jag behöver inte gå dit för att skriva det här. Det finns inget där som kan berätta något vi inte redan vet om förändringen av världen, den övertydliga vridningen från arbete till konsumtion, kollektiv till individ. Den är förutsägbar nu men då kunde vi som bodde där inte föreställa oss den. Jag antar att det också var en sorts rikedom vi ägde.

