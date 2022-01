Första gången jag såg Vera Nilssons målningar ”Lampsken” och ”Sagor” var på sommaren 2007, då de visades i en utställning med titeln ”10 historier. Svensk konst 1910–1945” på Moderna museet i Stockholm. Båda föreställde ett barn som sitter ensamt vid ett bord och båda två utstrålade en så stark kraft att det kändes som om gränsen mellan motivet och mig löstes upp när jag såg på dem.

Då reflekterade jag inte över vem flickan i målningarna var. Jag tänkte inte på vad hon hade för relation till konstnären eller vad det betydde att en av de största svenska expressionisterna, tillika en av få kvinnliga konstnärer som togs på allvar i början av 1900-talet, valde ett barn som sitt främsta motiv. I stället uppehöll jag mig vid presentationen. Att berätta en historia var vår postmoderna tids stora sak, ”berättelsen” var det som skulle styra världen och jag undrade om utställningens titel ville säga att figurativt måleri, Vera Nilsson, Nils Dardel, Ivan Aguéli, berättade mer än annan modern konst.

Jag blev påmind om det i fjol, när jag återigen befann mig i samma salar. Museet var stängt på grund av pandemin och det kändes lite som ett intrång att gå omkring där ensam utan någon i närheten, förutom en tekniker i ett angränsande rum och pressekreteraren som väntade på mig i korridoren. Jag hade tackat ja till att skriva en novell utifrån något i museets samling och skulle få välja bland tusentals konstverk från hela 1900-talet och framåt.

Jag hade föreställt mig att jag skulle gå runt länge i salarna, men golvet var perfekt och novellen började ta form i mitt huvud

Det som inte hängde uppe i salarna skulle jag titta efter på hemsidan. Jag hade min mobil i handen och när dörrarna låstes upp för mig gick jag in med en känsla av frihet och förväntan. Men det är svårt att bli fri från sig själv. Sekunden efter att jag lämnats ensam där inne märkte jag att något inom mig redan mätt ut en tydlig riktning för var jag skulle söka min inspiration. Det var som om jag inte bara kunde ta vad som föll mig in, måleri eller skulptur eller installation, för mitt sikte var inställt på det som var nytt och abstrakt, som om jag ville passa på att på ett meningslöst sätt invända mot det jag hade uppfattat om att viss modern konst ansetts mer förmögen att berätta än annan.

Jag gjorde mitt val direkt när jag kom in: Christodoulos Panayiotous ”Dagar och sekler”, ett golvverk i terrakotta från 2013 som alltså är golvet i det första rummet efter korridoren som leder in till samlingarna från entrén med biljettkassan och det lilla kaféet. Skylten som varnar besökare för ojämnheter i golvet och informerar om att det är ett konstverk fick mig att tänka på Maurizio Cattelans ”America”, en replika av en toalett i solitt guld som jag kissat i på Guggenheim i New York våren 2017.

Det kändes snopet att det gick så fort att se ut ett verk till novellen. Jag hade föreställt mig att jag skulle gå runt länge i salarna, men golvet var perfekt och novellen började ta form i mitt huvud. Christodoulos Panayiotous ville med sitt golv berätta en historia om den brittiska kolonialmaktens flytt av artefakter från Cypern till museer i Sverige, men jag kunde bara ta det som vilket golv som helst och göra vad jag ville med det.

Ett golv skulle inte låsa mig vid något, tänkte jag, men berättelsen som spelades upp i mig hade också att göra med det koloniala arvet. Så där var jag inte heller så fri som jag kände mig. Jag tog några bilder av golvet och gick in i nästa rum för att sätta mig ner och anteckna i telefonen, men när jag kom in där fick jag syn på Vera Nilssons ”Lampsken” på en vägg rakt framför mig. Jag hade inte haft en tanke på att välja något sådant, men när jag nu såg tavlan igen var det som om allt jag nyss tänkt blev irrelevant.

Kraften i målningen hade förstärkts sedan första gången jag såg den. Det lilla barnets grepp om pennan, skenet från lampan och dunklet utanför det. Den dova tonen och ackordet som förebådar färgbehandlingen i ”Sagor”, som också ingick i ”10 historier”. Vera Nilsson såg sina målningar som dramer, ”de är dramer allihop” sa hon i en intervju 1965, då hon var 77 år. Citatet återkommer i det mesta som finns att läsa om henne, för att det är talande eller för att hon inte sagt så mycket om sina verk, och dramat var väl också det som tog tag i mig. Lika snabbt som jag valt Panayiotous golv övergav jag det för att låta ”Lampsken” dra fram min berättelse i stället.

Vera Nilssons ”Lillan och leksakerna” från 1925. Foto: Vera Nilsson/Moderna museet

Vera Nilssons målningar av barn saknar motstycke i konsthistorien. De är närgångna samtidigt som de låter barnet vara som det är, inbegripet i det egna, omedvetet om att det blir betraktat. När jag sökte på museets hemsida för att se vilka av dem som fanns i samlingen, hittade jag ”Sagor”, och bestämde mig för att be att få ta den också, för att jag inte kunde välja och för att jag tänkte att det kanske skulle kunna få museet att visa den på nytt. Jag ville så gärna se den igen. Färgen på himlen utanför fönstret, fylligheten mellan linjerna och rörelsen som återkommer i så många av Vera Nilssons bilder av barn.

Att välja två målningar med så mycket ”handling” var kanske dumt. Kanske skulle det göra spelet mellan min novell och verken ointressant. Dessutom tycktes båda två också kunna illustrera den bok jag var mitt uppe i att skriva, utifrån mina egna minnen och föreställningar om barndom och uppväxt. Men jag kunde inte låta bli. Jag var inte mer suverän som författare än så.

Novellen framstod ur boken och ur de två målningarna, men när jag skrivit färdigt den märkte jag att jag inte var klar med dem. Det var som om Vera Nilsson-scenen inom mig liksom vreds så att jag började se dramat i verkens verklighet i stället, mellan de två människorna, konstnären och flickan.

Kvinnliga konstnärer lämnade ofta bort sina barn för att satsa på konsten, men Vera Nilsson behöll Ginga

Vera Nilsson är inte lika allmänt känd som Siri Derkert eller Sigrid Hjertén som var hennes vänner och också födda på 1880-talet. Men hon är heller inte den sortens kvinnliga konstnär som underskattades av sin samtid och måste kompenseras med berömmelse nu i efterhand.

Hon kom från en medelklassfamilj där också döttrarna fick utbildning, hon skulle bli teckningslärare, men gick vidare till Carl Wilhelmson på Valand och kubisten Le Fauconnier i Paris. Hon hade rest med sin syster som förkläde och fått en ”genomgripande upplevelse” av van Goghs måleri som blev ett slags utgångspunkt för henne när det visades i Köln 1912. Fem år senare gjorde hon hyllad debut i Köpenhamn, och efter första världskriget arbetade hon i Spanien och flyttade till Paris.

Flickan i ”Lampsken” och ”Sagor” är Vera Nilssons dotter Catharina som föddes i Paris 1922, och kallades Ginga. Fadern betecknades som okänd. Kvinnliga konstnärer lämnade ofta bort sina barn för att satsa på konsten, men Vera Nilsson behöll Ginga. Enligt kritikern Ingamaj Beck tog hon i och med det farväl av modernismen och blev en mer världstillvänd konstnär, eftersom det modernistiska idealet inte gick att förena med att vara mamma. Själv sa hon att hon lämnade kubismen då för att slippa försöka pressa in sitt barns mjuka kropp i dess skarpa former.

I en tid då alla måste förhålla sig till dikotomier och kategorier som manligt och kvinnligt skilde sig Vera Nilssons måleri från andra kvinnors. Hon skildrade inte sexualiteten, målade inga självporträtt och det närmsta hon kom ett mor-dotter-porträtt är ”Lindebarn”, den första målningen av Ginga, som föreställer spädbarnet med sitt huvud i Veras händer. Hon målade landskap för att det ansågs manligt och berömdes bland annat just för att hon inte höll på med det som var ”fruntimmersaktigt”, som stilleben.

”Mormor och lillan”, cirka 1925. Foto: Prallan Allsten/Moderna museet

Vera Nilsson ville inte ägna sig åt kvinnlig konst, men Ginga blev hennes modell, från födseln och fjorton år framåt. Målningarna har titlar som ”Gråtande barn”, ”Det första steget”, ”Barn med hyacint”, ”Lillan med leksakerna”, ”Barn med pioner” och ”Ginga dansar”. Hon passade sin dotter och målade henne. När Ginga blev äldre målade hon utsikten från fönstret i lägenheten på Högbergsgatan och hade då också uppsikt över henne när hon lekte. Upplägget stämde inte med modernismens idé om vad en konstnär var, men det lever vidare också när kvinnor inte längre nödvändigtvis är mödrar, i en sorts dröm om skapande och självförverkligande. Att få ihop livet i stället för att hålla dess olika delar isär. Jag tänkte på alla bilder av arbetande mödrar som jag sett och själv fantiserat fram genom åren.

Och att inte bara kunna måla med sitt lilla barn i ateljén – utan också förnya barnmåleriet på samma gång? Verken är inte överdrivet känslosamma och barnet är inte dekorativt, utan upptaget av att själv se och upptäcka allt. Ta ett steg och prova att gå, sträcka sig efter sin mamma, efter hyacinten i fönstret, hålla en penna eller ett fång pioner som är alldeles för stort. Att betrakta dem är att ställas inför vad som var möjligt för kvinnor före den sexuella revolutionen och i jämställdhetens början, men också att se vad det är att bli människa.

Under 1920- och 30-talet hade barndomen nyss definierats, av bland andra Ellen Key och Alva Myrdal. Barn sågs som symboler för det nya och individer med egna rättigheter, men Vera Nilssons sätt att skildra barnet som subjekt och individ äcklade publiken, som präglats av romantiken hos Elsa Beskow och Carl Larsson – och undrade hur hon kunde framställa sin egen dotter som så ful.

Gingas ansikte är ett barns, märkvärdigt och alldagligt. Hon målas inte som andra svenska expressionisters barn och inte i en kvinnofamn som Paula Modersohn-Beckers eller i ett moderligt hem som Mary Cassatts. Hon är ensam och ser ut att växa upp, målning för målning, mot en fond av hot från världskrig och självständiga kvinnor. Jag såg på bilderna med mitt minne av att ha varit ett barn som suttit ensam vid ett bord och försökt skriva eller läsa, men också med min oroliga nutidsblick. Var hon på väg att ramla, var fönstret ordentligt stängt, hur kände hon sig där vid bordet?

Jag ville se alla Vera Nilssons målningar av Ginga, och tränga in i deras historia genom dem

Och var det verkligen möjligt att skapa sådan konst och samtidigt finnas för sitt barn? Frågan är lika idiotisk som den om barnets fulhet, men jag blev inte av med den. Det som skrivits om Vera Nilsson, det mesta på 1980- och 90-talet, handlar förstås inte om det utan om hennes utveckling och teknik, resor och fredsengagemang, om konsten i tunnelbanan, förhållandet till Négrituderörelsen och till spanska inbördeskriget (som i muralmålningen ”Penning contra liv”, som hon skissade med döda barn som modeller).

Men jag var inte lika nyfiken på det som på barnmålningarna. I ”Sagor” sitter Vera Nilssons dotter bortvänd vid ett fönster och läser eller blickar ut. Året var 1933 och de var sedan fem år bosatta i Stockholm. Vera ställde ut i Stockholm och Göteborg och gjorde en ”kort resa” till Sovjet. Jag vet inte vad kort innebar då eller om Ginga fick följa med. Som vuxen noterade hon resan i boken ”Blad ur skissböcker 1911-1979” som hon gav ut 1983 och där en skiss till ”Sagor” också finns med.

Vera Nilsson var beroende av en modell som inte alltid kunde sitta still utan tvingade fram snabba skisser, och modellen var beroende av henne i egenskap av förälder. Catharina Nilsson blev själv konstnär och fram till sin död 2015 förvaltade hon aktivt sin mors arv. Jag undrade om det gick att tolka som ett bevis för att hon hade haft en bra barndom. Hennes make Nils Gehlin var också barn till konstnärer, men på Wikipedia stod det inget om att paret Nilsson Gehlin själva fått några barn. Vad sa det om hur Ginga haft det?

Jag ville se alla Vera Nilssons målningar av henne, och tränga in i deras historia genom dem. I biografin ”Vera Nilsson”, där allihop finns med, skriver konsthistorikern Göran M Silfverstolpe att Ginga fick en krona varje gång hon satt modell och att Vera som inte ägde någon kamera målade henne för att dokumentera den tiden. Ginga som spädbarn, småbarn och uppväxande flicka. I den sista målningen, ”Syateljén” från 1936, provar hon klänning till sin konfirmation. Sedan var barnperioden över.

Jag tänkte på alla barnbilder i min telefon, de tusentals försöken att ta fast det som är på väg att försvinna. Det har diskuterats om Vera Nilsson i barnmåleriet projicerade en egen ångest inför livet, och jag tänkte att det var självklart att det var så, men enligt Silfverstolpe, som skrev sin biografi efter samtal med Vera och Catharina Nilsson, hade det varit egendomligt om hon ”använt sitt barn att föra fram något med så negativa förtecken”. Idylliseringen av barn fortsatte alltså även efter att nationalromantiken släppt taget om dem. Eller var inte ångest inför livet en del av det, på samma sätt som barnen?

”Sagor” Foto: Prallan Allsten/Moderna museet

Vera Nilsson hade inte velat gå till historien som barnmålare. Jag kunde förstå det, liksom jag förstod viljan att låta verken tala, ”vara sägande”, i stället för den egna personen. Ändå uppehöll jag mig vid henne som mamma. Av museet fick jag veta att det fanns en signering på baksidan av ”Sagor”: Arbete av mamma och Ginga. Den fick mig att tänka att Vera med sin teckningslärarutbildning sett till att ge processen ett pedagogiskt värde för dottern. Så pendlade jag mellan att läsa in idyll och övergivenhet i berättelsen, kanske för att jag i mitt skrivande använt mig av både mitt moderskap och min barndom – eller bara för att det kategoriska tänkandet var svårt att släppa, liksom fixeringen vid det mest privata, som inte syns utifrån och blir öppet för projiceringar.

Och så dök det upp ett namn. Av ett tack i en gammal utställningskatalog förstod jag att Catharina Nilsson Gehlin visst hade fått ett barn. På Linkedin såg jag att Vera Nilssons dotterdotter var rektor för en förskola och också atelierista, en bildlärare som är central i Reggio Emilia-pedagogiken. Så drogs linjen ut från Vera och Ginga, likt en kulmen på det världstillvända. I den tyckte jag mig ana alla lyckliga familjers likhet, men jag kände mig ändå tvungen att fråga. Förskolerektorn svarade att Vera och Ginga varit nära varandra både som människor och som mor och dotter. Att Vera Nilsson haft mycket hjälp av andra, grannar, familj och vänner, och att det antagligen var till och med lättare att vara ensamstående mamma på den tiden.

Hundra år efter att Vera Nilsson första gången målade sitt barn var jag som betraktare av hennes verk mycket mer fast i gamla ideal än hon varit

Jag hade inte sett framför mig ett så liksom lyckligt slut och inte sett konstnären på det sättet. Jag hade heller inte vetat om att det var Vera Nilsson som mot slutet av sitt liv initierade den vykortskampanj för fred som gjorde att mitt barndomshem i slutet av 1970- och början av 80-talet översållades av kort med fredsduvor och budskap om nedrustning. Att en stor konstnär sysslat med något så banalt och självklart hade jag aldrig föreställt mig och bilden av henne som en mamma som prioriterat sitt barn var lika oväntad. Var det till och med så att den gjorde mig besviken?

Det har forskats mycket i vad kvinnliga konstnärers historia kan säga om modernismens normer. Hundra år efter att Vera Nilsson första gången målade sitt barn var jag som betraktare av hennes verk mycket mer fast i gamla ideal än hon varit. Kanske inte i hur jag valt hennes måleri framför Christodoulos Panayiotous golvplattor, men i hur jag när allt kom omkring ville se henne som en konstnär som satte konsten före allt annat. För att jag läste in något välbekant i det, och för att ett sådant förhållande tycktes bekräfta hennes genialitet för mig.

Dikotomierna hade mig i sitt grepp och fick mig att vilja se kvinnor excellera i föreställd manlighet i stället för i kvinnorollen. Jag såg tydligen moderskapet som en kvinnosak, fast det var något djupt existentiellt och just det som frambringat Vera Nilssons barnmåleri och givit det dess intensitet. Hennes kärleksfulla blick och omsorgen i hur hon skildrade barnet så vardagligt ofullkomligt var det som fick målningarna att vara så helt i världen och höjda över den på samma gång.

Karolina Ramqvist är kritiker och författare, senast till romanen ”Björnkvinnan” (2019, Norstedts). Hennes novell ”Sagor, lampsken” inspirerad av Vera Nilsson gavs ut i december av Moderna museet.

Vera Nilsson Vera Nilsson (1888–1979) var målare och tecknare. Hon utbildade sig till teckningslärare i Stockholm och Göteborg, och studerade vid Académie de la Palette i Paris. Hon är känd för sina landskapsmålningar men också för porträtten av dottern Catharina Nilsson Gehlin, kallad Ginga. Hon gjorde flera offentliga verk, bland annat en mosaikpelare på T-centralen i Stockholm. Visa mer

