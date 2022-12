Kasi Lemmons: ”Jag vill ge Whitney Houston värdigheten tillbaka”

”Jag sjunger det jag vill sjunga. Jag är hur jag vill vara. Och jag tänker bygga den största publik som det bara går. You just watch me.”

Det är en tidig radiointervju och Whitney Houston, spelad av Naomie Ackie, ger svar på tal till de som säger att hennes musik inte är ”svart nog”. Och passar på att peka ut färdriktningen.

Whitney Houston, ”The Voice”, skulle nå en av den moderna tidens högsta höjder. Hon blev första artist någonsin med sju ettor i rad på Billboardlistan – fler än Beatles – och hennes totala skivförsäljning överglänser både Abba och The Rolling Stones. Hon belönades med sexton Billboard music award och sex Grammys. Hon noterades för 28 Guinness världsrekord. Men år 2012 var ”Whitney” och ”Houston” också de två mest googlade orden, då hade hon, 48 år gammal, drunknat i ett badkar på ett hotell. Hjärtat hade gett upp efter en decennielång och flitigt rapporterad nedåtgående spiral med kokainmissbruk, depressioner och toxiska relationer.

För regin till ”I wanna dance with somebody” står Kasi Lemmons, känd för bland annat 2019 års ”Harriet”, historien om slavbefriaren Harriet Tubmans vidunderliga liv. Men om någon biografisk film haft krav och förväntningar på sig så är det väl den om Whitney Houston.

– Det här var ju en utmaning, skrattar Kasi Lemmons på en zoomskärm i New York. Jag träffade själv Whitney en massa gånger så även jag själv hade enorma förväntningar och krav på filmen: vad kunde och vad borde jag göra av det här?

– Men börjar man skildra ett liv så märker man snart att där finns en balans mellan bra och dåligt. Whitney hade en gudabenådad talang, var otroligt framgångsrik och var älskad av miljoner. Men, som alla andra, både vann och förlorade hon. Det viktigaste i all fiktion, verklig förlaga eller inte, är att förmänskliga rollfigurerna. Och Whitney var en människa med så många ingredienser, från kraft till skörhet.

Naomie Ackie som Whitney Houston i ”I wanna dance with somebody”. Foto: Alamy

Det är knappast en överraskning att den två och en halv timme långa filmen, döpt efter en av Houstons många monsterhits, innehåller massor av musik. Repetitioner, inspelningar och ett stort antal livescener. Även om filmskaparna använt Houstons originalröst så ser det på ett närmast kusligt vis ut som om det är Ackie själv som sjunger allt.

– Det gör hon också, sjunger. Naomi sjunger för full hals till musiken, sedan är det inte hennes röst vi hör. Det var en förutsättning för att få ihop det här, tror jag, att huvudrollsinnehavaren själv kunde vara en sådan själfull sångerska. Sången inte bar ser äkta ut, den är ju äkta, förklarar Kasi Lemmons.

Filmen följer Houston från sångövningar i tonåren med mamma Cissy (själv sångerska och fortfarande i livet), via kärlekshistorier, upptäckt, framgångar, turnéer, hög kärlek och djup depression. Och alla turer hade minst en annan människa i förgrunden. Kasi (som uttalas ”kejsi”) Lemmons berättar att sorterandet i alla dessa var den digraste uppgiften. Både för manusförfattaren Anthony McCarten (som också skrev Queenfilmen ”Bohemian rhapsody”) och för henne.

– Att försöka ge alla rättvisa var ett krav från min sida för att ta mig an det här. Och balansen. Det tog mycket tid och kraft, och det var svårt. Men vi ville vara så autentiska och ärliga som möjligt, vi ville skildra allt bra och allt dåligt i hennes liv. Det är lätt att med en historia som tar en sådan vändning som hennes så glömmer man en av de två sidorna. Eller riktar skulden åt ett visst håll, säger Lemmons och tillägger:

– För mig innebar det att sådana som den livslånga vännen, i början älskaren, Robyn Cartwright måste få en betydande roll i filmen. Likaså en sådan som Clive Davis, hennes upptäckare och producent.

Stanley Tucci och Naomie Ackie i ”I wanna dance with somebody”. Foto: Alamy

Relationerna till dessa två, Robyn Cartwright (här spelad av Nafessa Williams) och Clive Davis (Stanley Tucci), framstår i filmen som livslånga kärlekshistorier. Som de två som kanske stod Whitney allra närmast under alla år.

– Utan de två hade hon aldrig nått lika högt, säger Kasi Lemmons. De är fantastiska personer båda två, men det var så typiskt Whitney att behålla dem nära under hela livet.

Hennes liv var som en lång rad kärlekshistorier: till sin familj, make och dotter, till Cartwright och Davis – och till publiken. Filmen skildrar också den med tiden urspårade relationen till maken och artisten Bobby Brown (Ashton Sanders) som är en av dem som levt kvar starkast i arvet efter stjärnan. Inte som den stora förälskelsen, utan som en kontrollgalen, otrogen och lynnig missbrukare. Mannen som förstörde Whitney Houstons liv. Men denna bild är inte rättvis, menar Kasi Lemmons. I en tung scen i filmen säger rollfiguren Whitney Houston: ”Jag ger inte dig skulden, Bobby, drogerna fanns där innan du kom.”

– Det var viktigt att hon fick säga det. Bobby Brown har getts skulden för saker som han faktiskt aldrig gjorde. De två hjälpte inte precis varandra, det fanns ett medberoende hos båda, men drogerna fanns i Whitneys liv långt innan hon träffade Bobby. Och det såg jag själv, säger Kasi Lemmons och citerar ett av Whitney Houstons återkommande replik i intervjuer: ”Den största demonen i mitt liv är jag.”

– Så är det för många av oss, vi är vår egen bästa vän och värsta fiende. Det var sannerligen sant när det gällde Whitney i alla fall.

Naomie Ackie som Whitney Houston i ”I wanna dance with somebody”. Foto: Alamy

Om man förväntar sig ett frosseri i kampen mot demonerna så kommer den här filmen göra en besviken, menar Kasi Lemmons. Lemmons är mer intresserad av att lyfta fram råstyrkan och den musikaliska instinkten som fanns inom sångerskan och i många scener syns hur hon lyssnar på andras demoinspelningar tillsammans med Clive Davis.

– Hon var ett geni, inte bara sångerska. Hon kunde höra ett fragment av något och direkt känna: ”Det här vet jag vad jag kan göra med.” Och så gjorde hon det, likt ingen annan.

Ibland glömmer vi att många av de största sångarna är så mycket mer än en fantastisk röst. Whitney Houston var i sanning verkligen aktiv som sin egen producent.

– I låten ”The greatest love of all” finns en rad: ”No matter what they take from me, they can’t take away my dignity.” Och det var mitt främsta mål med den här filmen. Jag ville ge tillbaka henne lite av den värdighet som medierna har tagit ifrån henne, säger Kasi Lemmons.

”I wanna dance with somebody” har svensk biopremiär den 21 december.

Kasi Lemmons Regissör, manusförfattare, skådespelare. Född 1961 i St Louis, USA. Filmer som skådespelare: ”School daze”, ”När lammen tystnar”, ”Candyman”, ”Mord och inga visor”, ”Walker, texas ranger”, med flera. Filmer som regissör: ”Eve’s Bayou”, ”Talk to me”, ”Black nativity”, ”Harriet”, med flera. Visa mer

Whitney Houston Artist, producent, skådespelare. Född: 1963, New Jersey, USA. Död: 2012, Beverly Hills, USA Äktenskap: Bobby Brown, 1992–2007. Barn: Bobbi Kristina Brown, född 1992, död 2015. Album: ”Whitney Houston” (1985), ”Whitney” (1987), ”I’m your babay tonight” (1990), ”My love Is your love” (1998), ”Just Whitney” (2002), ”One wish: The holiday album” (2003), ”I look to you” (2009). Filmer: ”The bodyguard”, ”Waiting, to exhale”, The preacher’s wife”, ”Cinderella”, ”Sparkle”. Utmärkelser: 6 st Grammy, 2 st Emmy, 14 st World music award, 16 st Billboard music award, 22 st American music award, 28 st Guinness World record, med flera. Visa mer

Läs mer:

Recension: ”I wanna dance with somebody” balanserar mellan framgång och undergång