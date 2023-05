Kasten: En mer vågad meny skulle kunna locka mer publik

Logga in

Fakta. Kasten Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Adress: Fredrikshovsgatan 4, Stockholm. Tel: 08-15 01 15 Hemsida: https://www.kastenbistro.se/ Öppet: Tis–tor 11.30–14, 17–23, fre 11.30–14, 17–00, lör 17–00. Prisklass: Mellan. Visa mer Visa mindre

Kasten betyder ”låda” eller ”ask” på tyska, men krogens namn har andra rötter. Den har döpts efter 1600-talskrögaren Kasten Hoff, en av få vinskänkar i Stockholm som hade tillstånd att ta in och sälja utländskt vin. Han blev framgångsrik, förmögen och begravdes i Storkyrkan. Även Kastens son, Fredrik Hoff, blev restaurangägare – och öppnade värdshus på Östermalm. Där gav han namn till Fredrikshovsgatan, där Jim & Jacobs Kasten nu ligger.

Lokalerna är välbekanta för Östermalms uteätare – här låg under 32 år Eriks bakficka. De tre ägarna, Jim Hammargren, Jacob Nermark och Jonathan Mattsson, driver under namnet Jim & Jacob också Copine på Kammakargatan, Chipirón på Surbrunnsgatan och under somrarna en skärgårdskrog på Ålö.

Många tycks ha hittat till Kasten som öppnade här förra året. Stämningen och interiören påminner om Lallerstedts, inte heller den rustika, traditionella kosten på Kasten känns främmande. I menyn märks inspiration främst av franskt och svenskt med säsongens mesta delikatesser, såsom gös, sparris och rabarber.

Skockachips, 80 kr. Foto: Krogkommissionen

Menyn är uppdelad i snacks, mellanrätter (personalen rekommenderar 2-3 per person) och efterrätter. Du kommer alltså inte undan med mindre än 500 spänn för att bli mätt, lika mycket till om du vill inleda och avrunda måltiden och dricka något annat än vatten.

Det går också att förlora sig i den synnerligen välmatade vinmenyn. Tack och lov erbjuds ett tjugotal flaskor som öppnas med den smarta vinöppnaren coravin, ett utmärkt tillfälle att testa godsaker utan att behöva köpa en hel flaska. Glasvinerna är förstås inte lika spännande, men här finns till exempel trevliga bekantskaper som det friska och krispiga bourgognevinet 2020 Château Du Cray Chardonnay (190 kr) och det eleganta riojavinet Bodegas Roda, Sela (195 kr).

Bland snacksen hittar vi skockachips (80 kr), ett helt fat med krispigt friterade jordärtskocksskal, toppade med forellrom och smetana. Läckert, och perfekt för ett litet sällskap att dela på till ett inledande glas champagne.

Krustader med syltad shiitake och tryffel (95 kr) är två frasiga skal fyllda med mousseliknande kräm med mild svampsmak och omisskännlig tryffelkaraktär; samt riven färsk tryffel. Munsbiten är på gränsen till för stor för att ta i ett bett, men blir inte vidare vacker om man försöker dela den med en gaffel.

Vit sparris med brynt smör, hollandaise och rostade hasselnötter, 220 kr. Foto: Krogkommissionen

En av mellanrätterna är piggvar (235 kr), ugnsbakad fisk med skinn som fått en rejäl omgång i grillen, vilken initialt lägger en bränd fiskodör över bordet. När den är övervunnen visar sig piggvaren vara perfekt i köttet, och serveras med primörer som spritärter, broccoli, jalapeno och en pepparrotsvelouté med lagom bett.

Gös crudo (190 kr), ytterligare en av menyns sju mellanrätter, är en generös tilldelning snabbgravad fisk i en dressing på olivolja, vitlök, citron, socker och lätt sting av chili, med skivad gurka, tomater och blad av färsk libbsticka. Fisken är fräsch, rätten riktigt lyckad, vi fångar upp det sista av såsen med en bit hembakat, ugnsvarmt surdegsbröd.

Den ordinarie matsedeln kompletteras av några extrarätter på en tavla. Lantpaté (145 kr) är en liten bit ordinär paté med cornichons och tunt skivad silverlök. Vårklassikern vit sparris (220 kr) är hos Kasten fyra grillade sparrisstänger i sällskap av brynt smör, hollandaise och rostade hasselnötter. Här blir både smör och hollandaise bara för mycket. Tyvärr var också sparrisen aningen vidbränd vid ett tillfälle vilken gav dem en oangenäm beska.

Lammracks med grön sparris, 325 kr. Foto: Krogkommissionen

På tavlan står också kvällens enda fullstora varmrätt. En kväll är det lammracks (325 kr), två rosastekta skivor med smörslungad, skuren, grön sparris i riklig mängd och en fluffig, mjuk sås på vit, puread sparris och mild vitlök. Ett glas kraftigt portugisiskt rött, som en Quinta de Chocapalha Tinto, funkar till.

En kväll i veckan är det oxfilé med grönpepparsås och pommes (350 kr) som står på tavlan. Filébiten är liten som en medaljong och grönpepparsåsen helt ok, även om vi inte direkt jublar över denna 70-talsrevival. Med mörkbruna, oljekokta och mosiga pommes därtill är det en gåta att så många gäster tycks göra detta val.

Chokladtartelett (125 kr) ska bestå av ganache (tät chokladkräm), hasselnöt, pekannöt och yoghurtsorbet, men är vid serveringen inget mindre än ett litet haveri som mest påminner om smaker och konsistenser från godishyllan i sommarkiosken – nötkräm i påse och smält mjölkchoklad.

Välj i stället inkokt rabarber, jordgubbsglass och kokos (115 kr), ljuvligt rosa, syrlig rabarber, gräddstinn glass och lagom mycket kokossmak.

Inkokt rabarber, jordgubbsglass och kokos, 115 kr. Foto: Krogkommissionen

Ett annat alternativ är mandelkaka (65 kr), tre ljumma, mjuka madeleinekakor med intensiv mandel- och smörsmak.

Att en trerätters middag går på 1 500 i Stockholm är inte ovanligt, men då finns det många andra ställen där både menyn och miljön är mer inspirerande. Vi kan inte undkomma känslan av ett etablissemang som (redan) sett sina bästa dagar.

Personalen är extremt trevlig och tillmötesgående, något vi givetvis uppskattar. I lokalen (och på uteserveringen) sitter främst välklätt folk från området, vad det verkar. Vissa kvällar syns visserligen en och annan bebis här, men medelåldern är i regel flera generationer äldre än så – ibland är dominansen av 75-plussare så stor att den inger en känsla av att vi befinner oss i matsalen till ett borgerligt seniorboende. En del är mycket hemtama i matsalen, andra tajmar middagen med hundpromenad och har sina fyrfota vänner vid fötterna.

Kvarteren på Östermalm kan ibland kännas onödigt ödsliga, och KK välkomnar att adressen på Fredrikshovsgatan fortfarande hyser en restaurang. Med lite mer vågad meny, ett jämnare resultat och bättre vinlista borde man nå en större publik. Det är ju synd om en krog med det läget, ett stenkast från Djurgårdsbron, ska vara förbehållen invånare i kvarteren kring Oscarskyrkan.

Alternativ. Om det är fullt Här är tre andra krogar i närheten: 190 meter: Coco & Carmen, Banérgatan 7. 450 meter: Oxenstiernan, Storgatan 35 C. 450 meter: Cassi, Narvavägen 30. Visa mer Visa mindre

