Katarina Bjärvall: Sakpoesin behövs i vår fejkstinna tid

Logga in

Logga in

Vår tid hungrar uppenbarligen efter verklighet. Helt naturligt då att den faktabaserade lyriken börjar etablera sig som en egen genre: sakpoesi.

Starkast just nu är nog Ida Börjels dikter i samlingen ”Ringa hem” (Ariel, 2022) där hon destillerar ryska soldaters telefonsamtal och sms från Ukraina. Som när Dima ringer sin pappa:

Klockan fyra blir jag avlöst

Och vad händer då?

På något sätt

bryter jag benet i trappan då

pappa jag kan inte jag bara skakar

det är så jävla hemskt

jag kan inte vara här längre

Vad är det sådan poesi gör? Vad är det som får kriget att framträda skarpare här än i kanske någon skönlitterär skildring eller nyhetsartikel? Den som grubblar över det kan få sin nyfikenhet stillad av det nya numret av den norska litteraturvetenskapliga pdf-tidskriften Sakprosa som, något motsägelsefullt, ägnas åt sakpoesin.

I Norge är sakpoesi en vedertagen litterär genre, medan begreppet knappast används i Sverige. Men det är tydligt att det fyller en funktion även här, som ett paraply för alla former av verifierbar lyrik att samlas under och som en given del av facklitteraturen.

Sakpoesi kan vara dokumentärdikt byggd på autentiska citat, som Ida Börjels avlyssningar, eller Marit Kaplas intervjuer med namngivna personer i Augustvinnaren ”Osebol” (Teg Publishing, 2019), men det kan också vara bunden verklighetsvers, som Malte Perssons sonetter i ”Underjorden” (Albert Bonniers, 2011) eller Göran Palms 1 100 sidor blankvers i ”Vintersagan Sverige” (Karneval, 2016).

Göran Palm skriver i sitt förord att hans texter är en blandning av poesi och journalistik. Den beskrivningen ringar in det mesta av den sakpoesi jag har läst, men den danska litteraturhistorikern Erik Skyum-Nielsen presenterar i sin artikel i det senaste numret av Sakprosa en mer exakt definition. Där ingår klassiska stilgrepp – ojämn högermarginal, strofkomposition, rytm, anaforer och allitterationer – men också ett sanningsanspråk, gärna grundat på fakta i form av person- eller platsnamn, siffror eller årtal.

Och fakta bör, skriver de norska sakprosaforskarna Johan Tønnesson och Mads B Claudi, vara verifierbara. Jag tror att detta är centralt. Det finns de som menar att sanning har blivit ett patetiskt begrepp, men sakpoesin behöver, genom sitt släktskap med journalistiken, freda sanningen. Särskilt i vår fejkstinna tid.

Så hur redovisar en poet sina källor? Alla sätt är bra utom fotnoter, de stör läsningen, tycks sakpoesivetarna överens om. En variant är att väva in källhänvisningar i dikterna, en annan är att ange källorna efter varje dikt, ytterligare en att, som Ida Börjel, redovisa dem i för- eller efterord.

Börjel förklarar att kommunikationen som hon gör dikt av är hämtad från sajten wartranslated.com, som i sin tur har fått tillgång till den via den ukrainska säkerhetstjänsten som avlyssnat ryska soldaters telefoner. Utifrån den redovisningen kan läsaren själv göra en källkritisk bedömning.

I sin definition skriver Erik Skyum-Nielsen också att sakpoesin bör påverka läsaren i en bestämd riktning. Det kan tyckas strida mot en tidigare definition av sakpoesi som redan 1938 lanserades av den finlandssvenske språkforskaren Rolf Pipping. Han menade att sakpoesi inte skulle ta hänsyn till läsaren – den skulle alltså, med journalistiskt språkbruk, vara konsekvensneutral.

Men dessa imperativ kan förenas. Sakpoesi vill förmedla information, men om det räckte skulle den ju inte behöva vara poetisk. Alltså vill den något mer: den vill få läsaren att känna. Och det vill den göra just genom sin saklighet – som det brukar uttryckas på god skrivpedagogisk svenska: show, don't tell. Det är fakta som sätter orden i svängning.

Läs mer:

Katarina Bjärvall: Vem sprängde oss i luften? Och vem sköt ihjäl Lissy Schmidt?

Katarina Bjärvall: Fackboksförfattare har aldrig råd att chansa