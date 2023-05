Kate Hudson: ”Vi måste lyssna mer på världens outsiders”

När Ana Lily Amirpour först uppvaktade Kate Hudson för en roll i sin sjövilda nya film fick hon nobben. Det visade sig nämligen att filmstjärnan var höggravid med sitt tredje barn, men den iransk-amerikanska regissören vägrade vika ner sig: ”Ok, så, om vi kan få ut den där bebisen, vill du då komma och vara strippa?”

”Ok, cool”, svarade Kate Hudson.

I ”Mona Lisa and the blood moon” (visas var?) spelar hon den poledansande singelmorsan Bonnie Belle som ingår en ohelig allians med Mona Lisa Lee (Jeon Jong-seo), en mystisk tonåring som rymt från ett mentalsjukhus där hon suttit inspärrad i tio år. Det visar sig snabbt att den alienliknande Mona Lisa besitter en superkraft som gör att hon kan hypnotisera sina fiender och få dem att gå attackera sig själva. Något som den knipsluga Bonnie inte är sen att utnyttja för att stjäla pengar vid bankomater.

– Bonnie är en tuff överlevare, en riktig krigare även om hon uppträder i en oväntad rustning. En del av min själ har mycket Bonnie över sig, ler Kate Hudson.

– Vår film är ett slags hyllning till människor som lever ett riktigt hårt liv. Bonnie föddes med usla kort på hand, men spelar så briljant att hon ändå blir en vinnare. Hon ber aldrig om ursäkt, kör bara med sina egna regler, säger allt som man inte borde säga och är inte direkt någon rollmodell som mamma. Det var befriande och hur kul som helst att spela, utbrister Hudson som sitter i ett hotellrum på Lido i samband med Venedigs filmfestival.

Som dotter till Goldie Hawn och med styvpappa som heter Kurt Russell var Kate Hudson känd långt innan nepobaby-debatten kom på tapeten i Hollywood. Strax efter 20-strecket stal hon showen som Penny Lane i Cameron Crowes 70-talsnostalgiska rockdrama ”Almost famous” som gav henne både en Golden Globe-statyett och en Oscarsnominering.

Fyra år senare hjälpte Hudson till att dra in en miljard kronor i biosalongerna genom att provocera Matthew McConaughey att dumpa henne i ”Hur man blir av med en kille på tio dagar”. Över en natt blev hon en romkom-prinsessa som fick fronta filmer som ”Bröllopsduellen”, ”Du, jag och Dupree” och ”My best friends girl”. Även om hon numera är en trebarnsmamma som har brutit sig ur romkom-bubblan så ligger genren henne fortfarande varmt om hjärtat.

– Absolut! Alla tror att de vet hur man vispar ihop en romantisk komedi, men jag tycker fortfarande att det är en av de svåraste genrerna att få till. Så när man väl lyckas så ser folk filmerna om och om igen. Inte minst kvinnor känner sig bekväma med genren som får dem att må bra. För mig är det viktigt att få till dem på rätt sätt eftersom många jobbar för att fördumma dem, säger Kate Hudson medan hennes regissör sitter bredvid och nickar.

”Mona Lisa and the blood moon” är Ana Lily Amirpours tredje film som leker med genrerna. Efter världens första iranska vampyr-spaghetti-västern ”A girl walks home alone at night” (2014) och den kannibalromantiska ”The bad batch” (2016) flörtar hon med gamla monsterfilmer i b-filmsfacket i ”Mona Lisa …”. En film som också för tankarna till actionglada 80-talsfilmer som John Carpenters ”Big trouble in little China”.

– Ja, jag älskar ”Big trouble in little China” och tänkte till och med sno de där övernaturliga laserstrålarna men kände att det blev för mycket, ler Amirpour och fortsätter att hålla ett lovtal till 80-talsfilmen:

– Jag är ju uppvuxen med filmer som ”The never ending story”, ”Tillbaka till framtiden”, ”Marty McFly” och ”Terminator 2”. I alla dessa filmer är det alltid en liten pojke i centrum som känner sig maktlös och försöker ta kontroll över sin framtid. Och det var ett tema som jag älskade som barn och som jag försökte att tillämpa på Mona Lisa Lee som försöker att återuppfinna sig själv, säger Ana Lily Amirpour och berättar att hon ville skapa en saga som ändå var grundad i vardagliga problem och relationer.

Kate Hudson menar att filmen är en hyllning till världens outsiders, kufar, original och alla som känner att de inte passar in.

– Filmen skildrar hur vi behandlar främlingar och hur vi ofta dömer varandra på förhand. Jag tror att vi måste lyssna mer på människor som ser världen på ett annorlunda sätt. Konstnärer och kreativa människor brukar oftast känna sig som outsiders. Och jag vill vara en del av detta – och är kompromisslös med det, säger Kate Hudson.

Hon berättar exalterat om hur de lekte fram rollfiguren med hjälp av tatueringar, bakåtslickad frisyr, avklippt nätbrynja och gulmålade naglar.

– Det är precis samma sorts process som när jag var liten och fantiserade i flickrummet. Det är fortfarande så det funkar, säger Kate Hudson.

Inför inspelningen hängde hon också på strippsyltorna i centrala New Orleans.

– Det var min femte film i New Orleans, så jag hade varit på strippklubbar förut. Där är det en del av vardagen att gå dit och ta en drink, det finns inget sensationellt över dem. På Bourbon street blandas alla typer; ungkarlar och pojkar, visst, men även flickor, unga, gamla, alla.

Som vanligt använder Arminpour musiken på ett medvetet sätt för att skapa rätt sorts vibe. En metod som passar Kate Hudson som handen i handsken sedan ”Almost famous” som hade ett soundtrack med artister som Bowie, Paul Simon, Sparks, Cat Stevens, Nancy Wilson, The Who, Led Zeppelin och Lou Reed.

– För mig är musiken ett fantastiskt verktyg som skådespelare. Varje gång jag arbetar med regissörer som använder musik på ett aktivt sätt för att skapa en speciell stämning är det som om jag får en förståelse för vilken film som ska göras.

