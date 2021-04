Kate Winslet lyser som sorgsen slitvarg i starkt krimdrama

Tv-serie ”Mare of Easttown” Serieskapare: Brad Ingelsby Regi: Craig Zobel. I rollerna: Kate Winslet, Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Sosie Bacon m fl. Avsnitt 1-5 (av totalt 7). Premiär på HBO 19 april Visa mer

Hur många fler ångestridna mordutredare, sargade flicklik och monstruösa förövare behövs det egentligen i tv-världen? När är marknaden mättad? Det ärliga svaren på frågorna är ”nej” respektive ”förmodligen aldrig” så länge det paketeras som ett kvalitetsdrama.

Standardkrim har svårt att hävda sig i överflödet, men serier som ”Mare of Easttown” kommer alltid att sticka ut – även om vissa av ingredienserna är stapelvaror – eftersom suget efter psykologiskt fördjupade och engagerande rollfigurer och intressanta relationer är konstant.

Med ett trumfkort som Kate Winslet, som gör titelrollen i serien och är i bild nonstop, är det förstås svårt att gå helt fel. Hon har en osviklig förmåga att vara rörig, avig, jobbig, till och med falsk eller helt enkelt tragisk på ett sätt som alltid känns äkta, tänk ”The reader”, ”Revolutionary Road”, ”Mildred Pierce” och ”Eternal sunshine of the spotless mind”. Alltid beredd att hänga in filmstjärnelooken i garderoben.

I ”Mare of Easttown” får den brittiska aktrisen verkligen en roll att bita i, och chans att spela ut hela sitt imponerande register. Att hon och många av de andra skådespelarna kämpar med beryktade ”delco”-dialekten kan möjligen irritera amerikaner, men lär inte spela någon roll för oss andra.

Här spelar Winslet en desillusionerad och sorgdrabbad småstadspolis i en håla i Pennsylvania som vaknar upp varje morgon med döden i hjärtat. Att Mare Sheehan, stans före detta basketstjärna, orkar rulla ur sängen över huvud taget är närmast omänskligt. Livet omkring henne är ett enda härke av trasiga, sargade familje- och släktrelationer, och på jobbet går det inte heller särskilt bra. En cancersjuk mor, vars dotter försvunnit spårlöst, upphör till exempel inte att kritisera polisen för att flickan inte hittats. När ännu en ung tjej försvinner öppnas den gamla utredningen och Mare får motvilligt en ny, ung manlig partner från ett större distrikt som ”hjälp”.

Inledningen är briljant berättad. Under en arbetsdag presenteras Mare komplicerade liv på ett snirkligt sätt. Det gäller att hålla ögon och öron öppna för att fatta vilka roller folk spelar i dramat. Vem som hänger ihop med vem och så vidare. Ända tills man fattar att precis allt och alla hänger ihop, att Mare är släkt eller vän med i princip alla i stan - vilket gör hennes arbete sjukt jobbigt men också adderar spännande mystik.

Det lätt överlastade men mycket snyggt konstruerade manuset låter hela tiden familjedramat, där social utsatthet och opiatberoende spökar, stå i centrum. Det finns något i den tunga mollstämningen och det kyliga östkustklimatet som påminner om Kenneth Lonergans storslagna arbetarklasstragedi ”Manchester by the sea”, samtidigt som serieskaparen Brad Ingelsby aldrig riktigt slår av spänningsmotorn.

Men Ingelsby är ändå mån om att variera tonfallet med en och annan dos drastisk humor, ofta leverad av den ljuvliga aktrisen Jean Smart som spelar Mares sanningssägande mamma. Finns det något annat ljus så är det Mares kämpaglöd trots allt, hennes envetna kamp för såväl sin familj som de brottsoffer hon engagerar sig i. En mångfacetterad rollfigur som sällar sig till de bästa i genren som Saga Norén i ”Bron”, Sarah Lund i ”Brottet” och Catherine Cawood i ”Happy Valley”. Det är bara att hoppas att de två sista avsnittet av ”Mare of Easttown”, som inte var tillgängliga för recension, tar det hela i mål.

