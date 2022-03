Kateryna Mishchenko: Min lille son har utvecklat en alldeles egen relation till flyglarmet

För min lille son är veckans ord ”siren”. Den fångar honom, sirenens tjut tar över hans kropp, gör honom lydig. Sirenen talar direkt till honom, han vet själv exakt vad han ska göra, utan att jag behöver säga något. Jag ser hur en alldeles egen relation utvecklas mellan sirenen och honom. Något som jag är utestängd ifrån. Varje gång han skriker tror jag att det är henne han svarar, sirenen, att han skriker ut det här kriget ur sig själv. Även här, i västra Ukraina, där vi befinner oss nu, ljuder sirenen flera gånger om dagen och för mig har den blivit till en påminnelse om mina sista dagar i Kiev. Ett nostalgiskt ylande mitt i kriget.

Också jag har lyckats förbättra mitt ordförråd under dessa dagar, särskilt på tyska, när jag kommunicerar med medier och vänner i utlandet: Fallschirmjäger, Fliegeralarm, Raketen abschiessen. Medan de två första orden är skrämmande – fallskärmsjägare och flyglarm – har den sista frasen snarare en lugnande effekt: skjuta ner missiler. Jag gillar tanken på hur missilerna skjuts ner över Kiev, hur de exploderar där uppe i himlen. Luftvärnet har blivit vår John Blund, en Sandman som vakar över sovande stadsbor. I stället för sandkorn är det missilfragment som strös över gatorna i Kiev och andra ukrainska städer – om man har tur. Många städer och mindre orter bombas i stället skoningslöst.

Innan jag somnar flimrar för min inre syn en kort video förbi, ett klipp som jag hittade på internet för några dagar sedan: där ses en Bayraktar, en turkisk stridsdrönare, som oskadliggör ett Buk-system. Ända sedan 2014, när en Buk-robot användes för att skjuta ner ett malaysiskt passagerarflygplan över östra Ukraina har just Buk – på svenska bok, som träslaget – varit alldeles särskilt skrämmande för mig. Och så motvapnet. Vilken intressant existens det måste vara, att vara en drönare. Du förblir osynlig för dessa dödliga vapen, du kan förvandla dem till en svart fläck som snabbt förflyktigas på skärmen. Hur bräcklig och vanmäktig kan en människa egentligen bli? Att avundas en drönare och vilja gömma sin själ i den!

På snabbtåget som lämnade Kiev vid 23-tiden den 25 februari såg jag mig själv i spegeln för första gången på länge. Jag såg ett grått ansikte och en grå himmel i mina ögon, en speciell tomhet inombords. Det är bara flyglarmet som sätter luften i rörelse, annars är den här tomheten alldeles stilla. Kanske är det så med spöken: de är behållare, bär på en fruktansvärd sanning. En sanning så fruktansvärd och med ett sånt inre tryck att man hela tiden förblir spänd och alldeles tyst. Jag vill tillbaka in i min kropp.

Jag vill inte vara ett spöke som berättar om hur det ser ut på andra sidan. Inte heller en musa som ska inspirera demokratiska länder

För några dagar sedan berättade min far om en ukrainsk pilot som skjutit ner flera ryska stridsflygplan. Senare läste jag att han fått ett smeknamn: Spöket från Kiev. Vid det här laget måste han ha skjutit ner mer än tjugo fientliga plan. När jag lyssnar på presidentens tal får jag veta vilka som postumt kommer att tilldelas titeln hjälte. Vi får ju inga siffror på antalet stupade soldater, men på så vis kan jag ändå destillera något slags minimum av information ur dessa tal. Många av dessa nya hjältar är piloter.

Ukraina har vädjat till västländerna att inrätta en flygförbudszon över Ukraina, att stänga himlen. En märklig formulering. Den betyder alltså att andra flygplan skyddar detta stycke himmel från fiendens attackflyg och missiler. Väst vägrar att göra det. Himlen förblir öppen. Och alla som befinner sig på ukrainsk mark – exponerade. Detta krig räknar redan flera hundra dödsoffer. Många skulle kunna räddas om vår himmel stängdes!

Som student drömde min far om att bli pilot. I samtalen med honom lär jag mig mycket om de missiler vi har här i Ukraina och om dem som Ryssland skickar i väg mot våra städer. Denna nya kunskap hjälper mig att förstå mer om själva krigsläget, till exempel att den ryska militären redan under de första timmarna av krigets allra första dag begick krigsförbrytelser genom att använda missilen Virvelvind. De värsta, säger han, har varit kryssningsmissilerna. De landade i Charkiv. Och än värre vapen kan komma att sättas in mot oss under dagarna som kommer. Min far bor i Poltava, som ligger mellan Kiev och Charkiv. Många flyktingar från det bombade ryskspråkiga Charkiv, Ukrainas näst största stad, kommer dit nu.

Det var i Charkiv som mina föräldrar mötte varandra, blev kära och bildade familj. Detta minne tvingar mig att försöka förstå vad min far känner nu. Men jag låter bli att fråga honom, för att undvika att vi båda blir sentimentala och bryter ihop. Jag vill inte heller realisera det faktum att det redan pågår strider i alla regioner runt Poltava och att min far vägrar att fly. Det finns ingen tid för det nu.

Om det är något som dessa otroligt förtätade dagar har visat så är det att maktmännens strategier faktiskt kan omintetgöras genom civilt motstånd, skriver Kateryna Mishchenko. Foto: Emilio Morenatti/AP

Vår försvarsminister rapporterar då och då om det aktuella läget. Krigstiden räknas i timmar. Så har vi lärt oss att en vecka innehåller 168 timmar. När jag skriver det här har motståndet varat i över 200 timmar, ett motstånd som ingen egentligen trodde på och som alla nu beundrar – på behörigt avstånd.

På krigets första kväll satt jag dödstrött framför webbkameran och väntade på att det skulle bli min tur att tala i ett tyskt tv-program. De inbjudna gästerna i studion pratade så länge och så mycket om sig själva och om de misstag den tyska politiken begått i förhållande till Ryssland att det hela mest liknade något slags efterhandsanalys. Men det finns ju inget ”efteråt”.

Efter en timme var det äntligen min tur och jag kunde rapportera om situationen på plats, men då lade plötsligt min bärbara dator av. När jag väl fick i gång den igen var det redan någon annan som pratade. Förmodligen verkade jag i det programmet som ett riktigt spöke. Som en människa vars existens redan från början är högst tvivelaktig, en medborgare i ett land som håller på att gå förlorat utan att någon kan göra något åt det. I vilket fall som helst befann jag mig i en annan verklighet, inte bara i ett annat land. På andra sidan.

Under krigets första timmar, tidigt på morgonen, talade jag i telefon med min vän Angela. Hon har stannat i Kiev, där hon bor i ett hus tillsammans med sin stora familj och flera vänner. Hennes mor är sjuk i covid-19 och hennes man har gått med i hemvärnet. För att lugna mig sa Angela: ”Kateryna, det viktigaste nu är att överleva och att du skyddar ditt barn. Avslöja inte för någon var du står politiskt, var försiktig.” När jag nu, två veckor senare, tänker tillbaka på vårt samtal slår det mig att många av oss då inte kunde föreställa sig att Ukraina skulle visa en sån kampvilja. Ockupationen stod för dörren och hoppet är en mycket bräcklig farkost.

För varje dag som går framstår den nya verklighet vi lever i allt tydligare. Blixtsnabbt naglar sig kriget fast i vår erfarenhet, även om det inte blev det Blitzkrieg som Kreml hade hoppats på. Snabbt och oavbrutet skapar det så oändligt många tragedier och krossade livsöden, så mycket känslor och reaktioner. Men det viktigaste för att stoppa kriget är att något faktiskt görs. Den empati och medkänsla som förmodligen uppstår när man läser min text får inte vara ett självändamål, utan måste leda vidare till aktiv handling. Om det är något som dessa otroligt förtätade dagar har visat så är det att maktmännens strategier faktiskt kan omintetgöras genom civilt motstånd, genom att insistera på sanning och solidaritet.

Aleksej Navalnyj, vars familj förresten kommer från Tjernobylområdet, där den ryska armén nu befinner sig, skrev från fängelset till ryssarna att det inte längre räcker att vara emot kriget, man måste kämpa mot kriget. Hans ord gäller inte bara för ryssar, utan för alla människor, också för dem i väst. Flyktingströmmen som vi nu ser och det stöd som flyktingarna får, det är en välbekant bild för dem i väst, hemtamt; den stängda himlen däremot – obekant, kuslig, hemsk. Det är hemskt svårt att finna sig tillrätta i en fullkomligt ofattbar situation. Men det är precis så framtiden måste erövras: tillsammans, med övertygelse, modigt, empatiskt och med fysisk insats, kroppsligt.

Jag vill inte vara ett spöke som berättar om hur det ser ut på andra sidan. Inte heller en musa som ska inspirera demokratiska länder. Det finns trots allt en chans att vi överlever och att Ukraina kommer att fortsätta att existera på den här sidan, den europeiska. Den möjligheten får inte lämnas åt sitt öde. Det stora brott som pågår nu måste stoppas.

En version av denna artikel har tidigare publicerats i NZZ . Översättning från tyska: Carl Henrik Fredriksson

Kateryna Mishchenko Foto: Privat

Kateryna Mishchenko Ukrainsk essäist och förläggare född 1984 i Poltava. I en artikel nyligen publicerad i Svenska PEN:s webbtidskrift (www.penopp.org) och skriven en dryg månad före Rysslands invasion av Ukraina, beskriver Mishchenko hur hon tvekar när hon ska packa sin ”ångestväska” och förbereda sig för flykten. Hon vill hellre stanna i Kiev. Men till slut gick det inte längre. För bara några dagar sedan tvingades hon fly från huvudstaden tillsammans med sin femårige son och befinner sig nu i Ivano-Frankivsk i västra Ukraina. Visa mer

