Kathryn Josephs minimalism ger rum åt svärtan

Singer/songwriter Kathryn Joseph ”for you who are the wronged” (Rock Action) Visa mer

På Kathryn Josephs tredje album finns inga stora begynnelsebokstäver. Alla titlar skrivs i enbart gemener. Den skotska sångerskan höjer heller aldrig rösten ovanför gränsen för förtroligt samtal, trots att varje ord känns hotfullt eller våldsamt.

Albumtiteln ”for you who are the wronged” säger allt om vad hon sjunger om eller kanske snarare – vilka hon sjunger om, för och till. Efter att ha hanterat sin sons alldeles för tidiga död på den hjärtskärande debuten ”Bones you have thrown me and blood I’ve spilled” vill hon här, precis som på föregångaren, bära andras sorg och berätta historier om utsatta människor i sin närhet. På ”for you who are the wronged” handlar det om offer för olika former av misshandel.

Ämnet gör Joseph om möjligt ännu mer nedtonad än tidigare. Musiken på ”for those who are the wronged”, ofta bara ett elpiano och några få sirliga utsmyckningar i marginalen, är direkt minimalistisk. Joseph sjunger ibland mellan hårt sammanpressade tänder, ofta bara allmänt bedrövat och djupt inkännande. Nästan allt är viskningar, ingenting är rop.

Stina Nordenstams ”Dynamite” är möjligen en referens, annars är det svårt att komma på så många andra artister som har skildrat sorg, återhållen ilska och några av mänsklighetens minst smickrande sidor lika självklart humant och, trots allt, hoppfullt. ”for you who are the wronged” är ett litet ljus som obändigt livaktigt kämpar vidare i den mörkaste storm.

Bästa spår: ”The burning of us all”

Läs mer om musik och fler skivrecensioner