Katia Winter bytte Hollywood mot svensk Vasaloppsfilm: ”Jag fick en chock när jag kom hem”

Det börjar dåligt för Lisa. Hon vaknar upp med Merlot-migrän i en fyllecell efter att ha blivit utkastad från skilsmässobaren på Riche. Sedan får hon halva Mälaren i lägenheten när tvättmaskinen havererar. Dessutom är Lisa på god väg att förlora vårdnaden om sin dotter. Ångesten är nära en total triumf, när hennes träningstokiga brorsa rycker upp henne ur rödvinsdimman. Jag frågar Katia Winter, som spelar Lisa i nya dramakomedin ”Ur spår”, om hon kunnat ösa ur egna erfarenheter för att gestalta den där känslan: att befinna sig på bottenskiktet av tillvaron.

– Ja, gud ja. Även fast omständigheterna för min del har sett helt annorlunda ut. Lisa menar att det bara är otur som gör att just hon drabbas. Men ibland måste man faktiskt se sig själv i spegeln, säger Katia Winter när vi ses på SF Studios huvudkontor på Sveavägen i Stockholm.

Vändningen för Lisa kommer när hon, för att krångla sig ur en pinsam situation, råkar påstå för sin dotter att hon ska åka Vasaloppet. ”Ur spår” är regisserad av Mårten Klingberg (”Cockpit”, ”Min pappa Marianne”) och i rollen som Lisas omaka brorsa Daniel ser vi Fredrik Hallgren (”Sune”, ”Bonusfamiljen”). Filmen handlar delvis om hur trassligt det kan vara att växa upp. Och där finns också en viss igenkänning, säger Katia Winter.

Katia Winter studerade till skådespelare i London i början av 00-talet och flyttade därefter till USA. Foto: Magnus Hallgren

– Jag har jobbat i Hollywood i tio år och där står tiden stilla. Där växer ingen upp, känns det som. När jag kom hem fick jag en chock. Alla mina jämnåriga körde en ny Volvo och hade tre barn. De låg tio år före mig. Jag kände liksom: vad har jag levt i för bubbla?

Vad minns du bäst från inspelningen?

– Min skidträning med Christer Skog (före detta förbundskapten för svenska längdskidlandslaget), vilken fantastisk människa och tränare. Han fick mig att känna mig som en OS-stjärna, även fast jag var sämst! Och att det var jäkligt kallt att filma utomhus. När det är tagning tolv och man har blålila läppar är man inte så kaxig.

Hösten 2019 var Katia Winter och hennes brittiska pojkvän på väg att flytta från USA till London. Sedan bröt pandemin ut. Den nya planen blev att mellanlanda på hennes landställe, ett par timmar norr om Stockholm, och flytta efter sommaren. I stället blev de kvar.

– Vi trivs jättebra, jag har vant mig vid snickarbyxor och leriga gummistövlar.

Under ett decennium i USA (hon har bott både i Los Angeles och New York) byggde Katia Winter upp en gedigen karriär. Hon har haft framträdande roller i produktioner som ”Dexter”, ”The Boys”, ”Legends of tomorrow” och jobbat med namn som Christian Bale, Natalie Portman och Terrence Mallik.

– Den första långfilmen jag gjorde i USA var med Samuel L Jackson. Då blev jag extremt starstruck. Jag växte upp med hans filmer och visste inte vad jag skulle säga när vi träffades första gången, det blev så här, säger Katia Winter och drar igen ett imaginärt blixtlås över munnen.

”Ur spår” skulle egentligen haft premiär förra året, men flyttades på grund av pandemin. Foto: SF Studios

Hennes stora genombrott i Hollywood kom 2014 när hon fick en roll som häxa i det övernaturliga äventyrsdramat ”Sleepy Hollow”. Serien blev snabbt amerikanska Fox största succé på över tio år.

– Första säsongen exploderade och det var så klart jättekul. Samtidigt var det dubbelt. Vid sidan av själva skådespeleriet var det så mycket runtomkring. Det blev otroligt intensivt med alla pressturnéer, publicister och stylister. Jag kan verkligen förstå att folk förlorar sig själva i den miljön.

Jag nämner Christian Bales ökända mentala meltdown 2009, under inspelningen av Terminator, där han fick ett våldsamt utbrott mot en kameraman.

– I stora Hollywoodproduktioner så är det mer folk, mer pengar på spel och mer press på alla. Som skådis rycker folk i dig hela tiden. Någon kör ner en mickstav i korsetten, medan en annan fixar med mascaran, och en tredje försöker få ordning på ditt hår. Samtidigt som du snart ska in och leverera dina repliker. Så det gäller att hålla i lugnet och försöka hitta egen tid för att inte tappa sig själv.

Katia Winter växte upp i Hjorthagen och Enskede, hon ville länge bli polis. Hon beskriver sig själv som orädd i ung ålder, ”en teaterapa”, vars intresse för yrket väcktes under en dramavecka på gymnasiet och en vända på Calle Flygares teaterskola. Eftersom hon missade ansökningsdatumet till scenskolan i Stockholm sökte hon i stället en teaterutbildning i London. Efter flytten till USA tog karriären skruv, mycket tack vare nämnda roll i ”Arena”, där hon spelade mot Samuel L Jackson. 2012 landade hon en nyckelroll (som rysk strippa) i succéserien ”Dexter”.

Foto: Magnus Hallgren

– Det jag framför allt tagit med mig från USA är arbetsmoralen. Inte för att folk inte jobbar hårt i Sverige, men det är ändå på ett annat sätt. Där är 16-timmarspass inget man ifrågasätter. Här är det mer: ”Förlåt, men vi kommer filma övertid nu en timme, är det okej med dig?”

I höst spelar Katia Winter huvudrollen i en annan svensk storfilm, ”Året jag slutade prestera och började onanera”. Filmen beskrivs som en mörk komedi, regisseras av Erika Wasserman och har namn som Nour El-Refai och Henrik Dorsin på rollistan. Katia Winters karaktär Hanna har beskrivits som en hybrid mellan Larry David och Kristen Wiig.

– Hela den här resan i Sverige har gjort att jag landat och hittat lusten igen. På stora amerikanska produktioner är det ofta väldigt hierarkiskt, vilket förstör mycket av den kreativa processen. Här i Sverige är alla på samma nivå, och det tror jag har bidragit till att jag känt mig mer fri.

Katia Winter Katia Winter föddes 1983 och växte upp i Hjorthagen och Enskede. Hon studerade till skådespelare i London i början av 00-talet och flyttade därefter till USA. Hon slog igenom med en roll i filmen ”Arena”, där hon spelade mot Samuel L Jackson, och 2012 knep hon rollen som rysk strippa i tv-serien ”Dexter”. Hon har även spelat häxa i ”Sleepy hollow”, maffiaboss i ”The Boys” och vikingakrigare i ”DC's Legends of Tomorrow”. Hon gör huvudrollen i aktuella biofilmen ”Ur spår” (som egentligen skulle haft premiär för ett år sedan men sköts fram på grund av pandemin) och även en huvudroll i ”Året jag slutade prestera och började onanera” som har premiär i höst. ”Succession”, ”Dopesick” och ”Landscapers” är några av hennes egna favoritserier på tv just nu. Visa mer

