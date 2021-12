Kåtkitschig fnissfest i nunnefilmen ”Benedetta”

Drama ”Benedetta” Regi: Paul Verhoeven Manus: David Birke, Paul Verhoeven. I rollerna: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson, med flera. Längd: 2 tim, 11 min (från 15 år). Språk: franska. Biopremiär. Visa mer

”Du har förvandlat Herrens hus till en cirkus! Och dess tjänare till clowner”, gormar Oliver Reeds promiskuösa präst i ”Djävlarna” (1971). Och då har de nakna nunnorna inte ens börjat gnida sig mot det nedrivna triumfkrucifixet än. I scenen talar Reed till sin fiende, men repliken kan lika gärna läsas som skojfrisk späkning från regissören Ken Russell. Cirkusens verklige iscensättare.

Så, varför vanhelga? Varför kränka med snusk?

Fast vilka är de verkligt kränkta? Männen med makt? Troende i största allmänhet? Lättkänsliga lär ju inte bara råka hamna framför filmer som ”Djävlarna”, ”Nunnan och djävulen” (1961), ”Alucarda” (1977) eller annan nunsploitation som utforskar forna tiders undertryckta sexualitet.

För vänner av vanhelgande film kan det finnas något trösterikt i dessa smygtittar bakom slöjan, där de flesta visar sig vara lika kåta kålsupare – även om bara några straffas för sina så kallade synder. Däribland de två nunnorna i ”Benedetta”, som finner varandra i 1600-talets pestdrabbade Italien. Deras förbjudna kärlek skildras av Paul Verhoeven, ”Spetters”-regissören som gjorde studiofilmen snuskigare med ”Basic instinct” (1992) och ”Showgirls” (1995).

Benedetta (Virginie Efira) har sedan barnsben betraktat sig själv som Kristi brud. Som värsta sortens friskoleförälder köper Benedettas pappa en plats åt sin dotter på klostret i lilla Pescia, Toscana. Här fantiserar hon hejvilt om Jesus och iakttas av Charlottes Ramplings kyliga abbedissa. När den oborstade bondflickan Bartolomea (Daphné Patakia) rusar in i klostret blossar lesbiska tankar upp i Benedettas fantasivärld. Nykomlingen är inte sen med att ta första steget – förföriska blickar övergår i tafsande, kyssar och en testkörning av den dildo som hon täljt av en Jungfru Maria-figur i trä.

Verhoeven kroppschockade med kristen ikonografi redan i den hitchcockska thrillern ”Den fjärde mannen” (1983), men mest spännande i ”Benedetta” är huvudpersonen. Om man ska tro filmen, inspirerad av historikern Judith C Browns bok ”Immodest acts: The life of a lesbian nun in renaissance Italy” (1986), var hon först och främst en gränslös drama queen.

Kampen för kärlek, på liv och död, utspelas som ett svulstigt maktspel. Snabbt inser Benedetta att det krävs stora ord och större gester för att vinna över sin vidskepliga publik. Den skamlösa larger-than-life-figuren passar perfekt för Verhoevens uppumpade sensibilitet. Självsäkert växlar han mellan stelt prestigedrama, barock såpopera och kåtkitschig fnissfest. Latrinljud presenteras lika stolt och högljutt som parets intima stunder, medan de blodigare stunderna – såväl drömda som verkliga – är så splatterrika att man drar på smilbandet.

När Benedetta tar till sitt mörkaste register för att tala med Guds röst kan man knappt beskylla henne för överspel. Hon känner ju bara av stämningen med fingret på den gudsfruktande pulsen. Ger pöbeln vad den vill ha.

När en komet får himlen över Pescia att glöda talas det om en döende stjärna, men det känns som att en stjärna fötts. Med kristna clownkonster blir Benedetta huvudnumret i den skandalösa historia som Verhoeven regisserar med glatt humör.

