Katrine Marçal: BBC-nyheterna fick maka på sig för Abbas nya låt

Men det är längre österut i staden i Anish Kapoors skulptur ”Orbit” som Björn Ulvaeus och Benny Andersson dyker upp på torsdagskvällen. Från insidan av skulpturen kan man nämligen se den specialbyggda arena där bandets nya show kommer att spelas. Abba kommer att dyka upp som hologram.

Under fem veckor har de fyra bandmedlemmarna spelat in en ny konsert inför 160 kameror iförda speciella dräkter som har fångat deras minsta rörelse. Det verkliga har översatts till det digitala och kommer att kunna ses i en helt ny sorts konsert här i London.

Popmusik har alltid varit techdrivet, säger Björn Ulvaeus.

Han nickar mot Benny Andersson. Benny hade alltid de senaste tekniska grejerna. Tio minuter tidigare har BBC 5 skjutit på sina 18-nyheter för att kunna spela Abbas nya singel ”I still have faith in you”. På frågan om varför bandet valde London för återförening i specialbyggd arena verkar Björn Ulvaeus tycka att svaret är självklart.

– London är världens bästa stad när det gäller underhållning. Och de brittiska journalisterna jublar från sitt hörn.

Hit kommer folk från hela världen för teater, musik och show. Här finns talangen och infrastrukturen för att göra något sånt här. Dessutom, säger Björn Ulvaeus, har britterna alltid behandlat Abba som sitt band. Abba känner sig hemma.

Agneta Fältskog och Anni-Frid Lyngstad är inte på plats vid det här mötet med världspressen. Det hade väl ingen heller väntat sig.

De tycker inte om sånt här lika mycket som Björn, retas Benny Andersson.

Han verkar inte ha strukit sin långa rockliknande kavaj över huvud taget och en välkammad Björn Ulvaeus kontrar med viss skärpa:

– Ja, jag gillar media. Jag har alltid sett media som en del av musikindustrin.

Fast hur det än var med den saken verkar de båda ha hamnat här denna torsdag för att Benny spelade melodin till ”I still have faith in you” för Björn. Och Björn insåg (omedelbart!) att sången måste handla om dem. Om vad de båda verkar se som ”miraklet”.

– Att vi är här! Att vi kan släppa ett nytt album efter 40 år och fortfarande vara bästa vänner. Att vi kan känna den här totala lojaliteten, säger Björn Ulvaeus med eftertryck.

Benny Andersson vet inte riktigt vad han ska säga om den nya musiken. Men det slog honom några minuter innan de gick in i studion att han borde ha frågat ”tjejerna” om de fortfarande kunde sjunga.

Det kunde de. Resultatet ska nu ut i världen. För vad kan man egentligen säga om en sång, konstaterar Benny Andersson.

– Ni måste höra den!