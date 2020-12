Katrine Marçal: Därför måste kvinnor göra sig till symboler om de vill ha makt

När jag skrev min senaste bok hade jag en lapp liggande på skrivbordet – en checklista. Tanken var att den skulle tvinga mig att hålla stilen.

Jag hade bestämt mig för att skriva en bok i en genre som i den anglosaxiska världen brukar kallas för ”intellektuell äventyrshistoria”. Det är böcker som tar ett jättegrepp på tillvaron och på ett underhållande sätt försöker förklara att nej, den fungerar minsann inte alls som vi tror.

Den här typen av böcker är i princip alltid skrivna av män och heter stöddiga (och roliga) saker som ”Vete, vapen och virus : En kort sammanfattning av mänsklighetens historia”, eller ”Bredd: Därför lyckas generalister i en specialiserad värld”.

De får sällan fina recensioner på kultursidor men ofta många läsare. Det finns en särskild njutning i att få det berättat för sig varför allt i hela tillvaron faktiskt går att förklara utifrån vete, vapen och virus. Eller vad det nu kan vara.

Sedan kan du inte låta bli att återberätta alltihopa runt middagsbordet nästa gång du går på fest.

Jag hade länge tänkt att feminism borde lämpa sig extremt väl för den här typen av bok. Feminism är ju ett perspektiv som kan få dig att just börja se på hela tillvaron på ett nytt sätt. Varför gjorde ingen en feministisk bok i den här genren?

Till slut bestämde jag mig för att försöka själv.

Researcharbetet var roligt. Det var när jag satte mig ner för att skriva som alla problemen kom. Jag hittade helt enkelt inte tonen. Hela nyckeln till genren ligger i lättheten: ”Hej, nu ska jag förklara hela världen för dig och du ska ha roligt på vägen.”

Och jag kunde bara inte göra det.

Det var då jag skrev en checklista och lade på skrivbordet. Det finns ett antal saker som förekommer i nästan alla böcker av denna sort. Jag skrev ner dem för att vara säker på att använda dem. På lappen stod det:

– Napoleoncitat

– Berättelser om sportstjärnor som barn

– Anekdoter om Steve Jobs

– Exempel från militärhistorien

Alla dessa saker tryckte jag in i boken. Men det hjälpte inte heller. Texten hade ändå inte rätt ton. Det var då jag insåg att det handlade om något annat. Jag såg plötsligt hela vidden av hur djupt obekväm jag som kvinna kände mig med att anlägga tonen ”lyssna på mig nu ska jag berätta för er om världen”.

Särskilt med den typ av klackspark som krävs i denna genre.

Jag förstod varför den här typen av böcker nästintill uteslutande skrivs av män och hur det är ett symptom på något oändligt mycket större.

Rätten att tala offentligt ansågs vara manlighetens kanske allra mest utmärkande drag under antiken

Som kvinnor är vi upplärda att hela tiden säga ”såhär tänker jag”. Inte ”såhär är det”. Och det går inte i den här typen av genre. Om du ska skriva en bok om de stora linjerna i världen, som dessutom ska vara underhållande, kan du inte låta på det sätt som flickor lärs upp i att låta: ”jo, ursäkta, det kan eventuellt vara så att vete, vapen och virus faktiskt kan ha varit viktigt i världshistorien... i alla fall i min erfarenhet… men förlåt att jag påpekar det.”

Det skulle bli världens sämsta bok. Men det var det som jag höll på att göra.

Mary Beard, professor i antik historia vid Oxfords universitet, har i ”Kvinnor och makt” skrivit om hur rätten att tala offentligt ansågs vara manlighetens kanske allra mest utmärkande drag under antiken. Männen stod i toga på torget och berättade om hur ”det var”. Kvinnor som försökte sig på något liknande fick i myterna bokstavligen sina tungor utdragna eller förvandlades till kor.

Detta var förstås för tusentals år sedan men det är en levande del av vårt arv. Kvinnor i offentligheten som får hatmejl vet att de nästan alltid handlar om precis detta – att du ska hålla tyst.

Mary Beard skriver att det fanns två omständigheter när det faktiskt var acceptabelt för en kvinna att tala offentligt på samma sätt som mannen. Det var antingen om kvinnan vittnade i egenskap av offer, eller om hon ställde sig upp för att försvara andra. Och så är det ju på många sätt fortfarande.

Att tala – antingen ur sin roll som offer, eller till försvar av andra offer – är två av de mest accepterade rollerna för kvinnan att ta i offentligheten. Fråga kvinnliga politiker. Vi älskar dem som mest när de är offer – eller när de talar för andra. Står de och berättar för oss hur världen fungerar i kraft av idéer som kommer ur deras eget huvud blir det mer komplicerat.

Det finns inte särskilt många Lena Andersson

Något liknande ser vi i tidningsspalterna: männen berättar för oss hur världen fungerar, medan kvinnor delar med sig av sina liv eller berättar andra människors historier.

Det finns inte särskilt många Lena Andersson.

Mary Beards bok heter ”Kvinnor och makt”. Det är förstås det som allt handlar om. Kvinnor har en väldigt komplicerad relation till makt. Trots att formellt hinder efter formellt hinder har undanröjts för kvinnor de senaste decennierna är vi fortfarande underrepresenterade på höga poster i samhället. Detta gäller både politik, näringsliv och akademi.

Vad jag insåg under arbetet med min senaste bok var att jag med full kraft hade slagit i det som brukar kallas för ”det inre glastaket”. Alla idéer som jag hade internaliserat om hur jag som kvinna hade rätt att uttrycka mig och på vilket sätt. Vad som också slog mig var hur irrationella många av dessa känslor var.

För vi blir påverkade av att växa upp med alla dessa historier: hur kvinnor som talar offentligt blir brända på bål eller utkastade från byn. Många av oss tror på ett känslomässigt plan djupt därinne att det faktiskt inte är ”säkert” för oss att tala, höras och synas på det här sättet. Vi känner en typ av skräck som faktiskt sitter i det kollektiva undermedvetna hos kvinnor.

Din fysiska överlevnad hänger inte längre bokstavligen på att du alltid är tilltalande eller omtyckt

Därför bör man som kvinna ställa sig själv frågan: vad skulle jag göra, säga och uttrycka om jag inte kände den här rädslan? I dag är den nämligen oftast helt irrationell. Med lite tur kommer du inte att bli bränd på bål. Din fysiska överlevnad hänger inte längre bokstavligen på att du alltid är tilltalande eller omtyckt. Men det har den historiskt gjort för kvinnor.

Och det påverkar oss fortfarande.

Vad som ofta kommer fram i studier om kvinnor och ledarskap är att kvinnor faktiskt ser sig själva som lika kompetenta som män – det är inte där skon klämmer. Däremot har kvinnor generellt en mycket mer negativ bild av makt. Kvinnor brukar på ett helt annat sätt lyfta fram allt det negativa med att ha makt och allt det negativa som skulle kunna hända om de fick makt. Därför söker de sig inte heller till den.

Och vem skulle egentligen göra det om man på något plan var övertygad om att man riskerade att få tungan utdragen eller bli förvandlad till en ko?

Samtidigt håller något onekligen på att hända. Att Kamala Harris snart är USA:s första kvinnliga vicepresident har fått stort medialt utrymme, men vi pratar mindre om att Europa i dag faktiskt styrs av tre kvinnor. Angela Merkel, tysk kansler, Ursula von der Leyen, ordförande i EU-kommissionen och Christine Lagarde, chef för den europeiska centralbanken. Angela, Ursula och Christine är alla i 60-årsåldern. Denna trio får inte heller samma uppmärksamhet som unga kvinnliga ledare – Finlands Sanna Marin eller Nya Zeelands Jacinda Ardern – men de har definitivt mer makt.

I den bemärkelsen representerar de en större förändring.

Mandatet att få komma in utifrån och driva någon form av visionär förändring, ges sällan till kvinnor

Utnämningen av Christine Lagarde till chef för den europeiska centralbanken förra året var kanske särskilt anmärkningsvärd. Lagarde har nämligen inte drivit någon centralbank tidigare, inte heller har hon forskat om penningpolitik. Hon är ingen Janet Yellen, den tidigare amerikanska centralbankschefen som förväntas bli USA:s första kvinnliga finansminister nästa år.

Janet Yellen kan dominera vilket penningpolitiskt forskningsseminarium som helst. Christine Lagarde är inte ens utbildad till ekonom. Hon fick jobbet på andra meriter: en typ av meriter som brukar räknas för män, men inte kvinnor.

Lagarde uppfattades helt enkelt ha annan relevant kompetens och potential att snabbt lära sig de tekniska detaljerna. Annars är det män som brukar rekryteras på ”potential” medan kvinnor först måste bevisa att de redan är experter på området.

Christine Lagarde har dessutom tagit ganska radikala steg mot att bredda den europeiska centralbankens arbete mot frågor som klimatomställning och ojämlikhet. Den typen av mandat, att få komma in utifrån och driva någon form av visionär förändring, ges sällan till kvinnor. Detta är onekligen ett högprofilerat exempel på motsatsen.

För det spelar roll vilka bilder vi har av kvinnlighet och makt. Inte minst för att makt på så många sätt opererar just i bilder, symboler och attribut. En av anledningarna som brukar lyftas fram till att Storbritannien – ett ganska konservativt land – har haft två kvinnliga premiärministrar, är att drottningen existerar som kraftfull politisk symbol.

Det har helt enkelt funnits en modell för kvinnlighet och makt förkroppsligad i myten om Elizabeth I eller drottning Victoria. Det gjorde att man faktiskt kunde föreställa sig en kvinna vid den högsta makten.

Varför var det så självklart att frihetsgudinnan skulle vara en kvinna när kvinnor knappast var kända för att vara direkt fria?

Det kan vi inte i Sverige på samma sätt: vi vill ha en socialdemokratisk landsfader oavsett partifärg. Vi vill dessutom ha honom som vd, mellanchef och statsepidemiolog också, vilket gör det svårt för kvinnor att få auktoritet och uppfattas ha auktoritet i Sverige.

Marina Warner skriver i sin bok ”Monuments and maidens” hur kvinnor å ena sidan hela tiden har tystats när de har talat om abstrakta och ”stora” koncept som ”frihet”, ”rättvisa”, ”sanning” eller ”nation”. Samtidigt är våra städer fulla av statyer där precis samma koncept skildras just som kvinnor: frihetsgudinnan i New Yorks hamn, rättvisan med vågskålar i hand, för att inte tala om ”moder Svea” eller ”Britannia”.

Och allt detta är ju faktiskt jättekonstigt. Varför var det så självklart att frihetsgudinnan skulle vara en kvinna när kvinnor knappast var kända för att vara direkt fria?

Warner beskriver hur en man kan stå för något abstrakt och universellt och fortfarande vara en individ. En staty av Winston Churchill kan både vara Winston Churchill och en symbol för brittisk seger i slaget om Storbritannien. En staty av Olof Palme kan vara både Olof Palme och en symbol för internationellt inriktad socialdemokrati. Män kan kombinera sin egen person med något större. Det funkar inte för kvinnor. Frihetsgudinnan är en allmän kvinnofigur utan egen identitet: en tom kvinnokropp på vilken vi har projicerat värden som mannen kan erövra och därmed besitta på samma sätt som han kan erövra och besitta kvinnan.

”Gudinnan av stabila statsfinanser” är onekligen något som svensk socialdemokrati hade kunnat resa en staty över bredvid Olof Palme

Warner noterar i sin bok att kvinnliga ledare oavsett om de har hetat Elizabeth I eller Margaret Thatcher har nått störst framgång när de nästan har utraderat sin egen person och gått upp i att bli en symbol för nationen. Efter Falklandskriget framställdes Margaret Thatcher just som ”Britannia”: den kvinnliga symbolen för Storbritannien med sköld och hjälm. Då stod Thatcher också på höjden av sin popularitet.

En symbol, inte en individ.

Kvinnor måste förkroppsliga nationen om de vill styra den. Kanske blir Sveriges första kvinnliga statsminister därför någon som framgångsrikt lyckas framställa sig själv som en ”Moder Svea”. Eller något närliggande. Notera hur Magdalena Anderssons offentliga person mer och mer antar formen av ”sparsamheten” i mänsklig form. Och ”gudinnan av stabila statsfinanser” är onekligen något som svensk socialdemokrati hade kunnat resa en staty över bredvid Olof Palme. Detta är ofta vad som krävs av kvinnor – du måste göra dig själv till en symbol om du vill ha auktoritet.

Antiken spökar igen.

Det skulle i alla fall Mary Beard säga.

