Kayo Mpoyi: Jag kan inte gå vidare utan att sätta ord på min historia

Jag var i föräldrahemmet i Brandbergen för att tömma och städa lägenheten. De hade flyttat tillbaka till Kongo och måste i sista stund packa ur för att priset för överlast var för högt. Pappa hade fått lämna en av sina tre väskor samt packa ur en tung pärm han sade innehöll hans biografi.

Mamma hade fått lämna en stor brun filt och en väska fylld med kastruller och porslin. Nerstoppad i den bruna filten låg en plastpåse med alla hennes fotografier. Det var fotografierna hon burit med sig från sin barndom i Lubumbashi, livet i Kinshasa i Kongo, min barndom i Dar es Salaam i Tanzania och genom alla boenden vi hade när vi kom till Stockholm; från Upplands Väsby till Brandbergen.

”Vad tror du mamma kände när det här fotot togs?” frågade jag min syster om bröllopsfotot från 1967. På bilden var mors knappt femtonåriga ansikte fångat i ett uttryck med nedåtvända mungipor. Vi försökte minnas. En av oss mindes att mor skrattat när pappa berättat om bilen eller var det en motorcykel han försökte imponera på henne med? En viss förtjusning hade mor känt för sin unge make som precis hemkommen från Chicago, influerad av medborgarrättsrörelsen i USA, brann av idéer och aktivism. Inspirerad av kommunisterna (på Kuba), av den då döda premiärministern Lumumba och landets nyvunna självständighet, pratade han livligt om landets framtid. Han skrev ett manifest. Alla hans barn skulle utrustas med de största möjligheterna att göra något för landet.

Kayo Mpoyi är född 1986 och författare till hyllade romanen ”Mai betyder vatten”. Foto: Roger Turesson

Vi systrar kände till pappas berättelser om de släktingar som tvångsarbetade i hans barndom i kolonialismens Kongo, om de som dog i fångenskap generationer tillbaka, om de som försvann. De många berättelser som kom att bilda en karta, genom vilken vi kunde hitta till honom, höra hans röst även när han inte var med oss. Mamma ville inte berätta något om sig själv. En gång sade han, att när barnen frågade, skulle hon berätta för oss om hans historia. För hans historia var vår historia för barn hörde till faderns familj, enligt luba-tradition. Baluba är det folk min familj tillhör. Lubafolket finns i de södra delarna av Kongo och talar tshiluba.

Även om pappa berättade mycket fanns där hål. Alla berättelser hade blivit myter, det övernaturliga fyllde i där trauma trängt undan smärta och minnen

Jag är besatt av historia, vår historia, min historia för jag tror inte jag kan gå vidare utan att försöka sätta ord på vad jag bär på. Jag kan inte skriva om annat. Även om pappa berättade mycket fanns där hål. Alla berättelser hade blivit myter, det övernaturliga fyllde i där trauma trängt undan smärta och minnen. Och min mor som ingenting sa. Tystnaden, en fortsättning av en bristning i historien, en kollektiv oförmåga att absorbera ett sönderfall av människors varande, ett trauma som spänner över generationer.

I en kurs om konsthistoria stötte jag på en text av Erica L Johnson som behandlar detta brutna förhållande till minne. Johnson beskriver i artikeln ”The neo-archive: Dionne Brand’s 'A map to the door of no return'”; om hur andra skönlitterära författare bearbetar tystnaden. Johnson beskriver hur kanadensisk-guyanska författaren Dionne Brand kämpar med att morfar/ farfar inte kunde ge henne ett svar på var i Afrika de kom ifrån.

Kayo Mpoyis föräldrar i samband med deras bröllop 1967. Foto: Privat

Brands förståelse av sig själv omöjliggörs av detta transgenerationella trauma, detta brott i minne och sammanhang. Johnson skriver att genom att skapa fiktion gör postkoloniala författare en omläsning av historien och bidrar på det sättet till ett nytt arkiv, the neo-archive. I artikeln visar Johnson hur Brand använder sig av kartor och av redogörelser från slavskeppen och skriver in dem i sin självbiografi, skapar fiktion och minns det som har glömts genom aktiv rekonstruktion.

Samma slags bearbetning av arkivmaterial gör jag. Jag har sökt mig till Etnografiska där jag håller på med ett projekt där jag får möta objekt i deras samling.

Intendenten Michael Barrett, med svensk-jamaikanskt ursprung, visar mig hur jag kan söka i arkiven. Jag hade läst på om lubafolket och sökte nu efter källor som kunde berätta mer om luba och hur de såg på världen. Jag hade hittat ett objekt i böckerna som jag ville veta om de hade i sitt arkiv. Lukasa är en minnesplatta, oftast av trä, där man kodade in folkets hela historia via pärlor i olika färger och storlekar. Lukasa kunde bara läsas av ett speciellt initierat sällskap. Mary Nooters med fler skriver i början av boken ”Luba and memory” följande om Lubafolkets syn på minne: ”Minne är en dynamisk social process av erinran, rekonstruktion och fullständig uppfinning som skapas, provoceras och främjas av visuella bilder.”

Fotografi från Kongo i Etnografiska museets samlingar.

Folkets historia var kodad i plattan men den ändrades beroende på vem som berättade. Det var en sorts performance, ett framförande. Lukasa bar historien och berättaren kom redo att tolka mönstret eller koden. Historien skapades där och då för att den var levande och den bar spår av allt som funnits innan trots att den anpassades efter den som berättade. Att minnas, säger Erica L Johnson, är att aktivt tolka och återskapa minnen.

Kan fiktion verkligen fylla tystnaden? Jag hittade ingenting om Lukasa i Etnografiskas samling. För detta måste jag resa till museet i Belgien. Men i Sverige har mycket samlats eller tagits från Kongo. Efter belgare och italienare var den svenska närvaron i Kongo störst, skriver journalisten Per Erik Tell i ”Detta fredliga uppdrag: om 522 svenskar i terrorns Kongo” (2005). De var där som administratörer, soldater, sjömän och missionärer. Neo-arkivet fyller i hålen som finns i arkiven. Ett arkiv som består av kolonisatörers berättelser, deras redogörelser av varor, kartor och land, missionärsberättelser, fotografier samt stulna, plundrade eller beslagtagna objekt i museernas samlingar. Ett arkiv som i sin ensidighet i sig är en fiktion.

Kongoleserna som avbildats har inte skrivits in på bilderna i Etnografiska museets arkiv. Vem var flickan som ligger på mattan med en råtta som krälar vid hennes fötter? Är hon död? Vilka var de tre personerna som står i profil framför kameran? Och vad är det med den bilden som gör att det vrider sig i magen på mig? Vem var kvinnan som var klädd för en ceremoni och målad i ansiktet? En kita-kvinna, står det i arkiven. Vem var hon och hade hon hållit på med ceremonier länge? Mänsklighet förvägras kongoleserna i hur de beskrivs och hur de inte beskrivs. För det mesta står det stycke efter stycke om missionärerna, prästerna, officerarna som haft objekten i sitt ägo, som donerat bilderna och föremålen till Etnografiska.

Intendenten Michael Barett förstår mitt sökande och ofta vet han mer än det som står i arkivet. I ett samtal om ett av objekten berättar han för mig om nganga (helare) och ndoki (häxa): begrepp mina föräldrar fyllt med misstanke och motstånd för de hade med det traditionella och det gamla att göra.

Michael Barett berättar att nganga och helare också kunde ses som ritualmästare. Han berättar att de utförde ritualer för att hela, lugna och ge råd. Han berättar att de uppdrog konstnärer att skulptera fetischer som kunde användas i ceremonier. För mig betyder denna kunskap så mycket. Det är inte bara gudabilder som det står i arkivet, utan de är uttryck av en konstnär som tolkat kulturella traditioner och använt sin konstnärliga talang för att skapa något som en helare skulle använda i sin praktik. Vi pratar om att jag är en del av en ny sorts blick på arkivet, vi som inte kan skilja oss från de vi ser på bilden. Vi som är hemsökta av röster som söker ro och upprättelse. Vi som växte upp med begrepp som nganga och ndoki men aldrig själva träffat en.

Sökandet efter min mors historia flätas ihop med mitt sökande efter folkets historia. Jag lade mors fotografier på rad och började dra trådar av ord, beskrivningar och känslor mellan dem. Jag sökte skapa en metod för att väcka liv i historiska objekt. Jag hade berättelserna, mina egna minnen, intentioner för att vägleda mig. Jag tänkte att jag var som arkeologen som förlitar sig på sin specialistkunskap för att skapa sig en bild av de lämningar som grävts upp. Jag var som lukasaläsaren som kom redo att avläsa koden. Genom att vara mors dotter kanske jag kom redo att läsa och förstå det jag såg framför mig. Var jag inte ett eko av historien? Kunde man inte hitta spåren av deras sår i mitt dna?

Lägenheten tömdes till slut. Trots städningen kunde jag fortfarande hitta avbrutna tandpetare efter mor. Det var en grej med henne, de fastnade i strumporna, trängde sig mellan sömmarna. Kanske hon som jag också hade lite för lite utrymme mellan tänderna så att tandpetarna alltid bröts av. Jag var trettio år och efter tjugo år i Sverige var hon nu längre bort från mig än hon någonsin varit. Hon hade plockat ur alla fotografierna ur fotoalbumet för att spara vikt, vadderat dem med en tjock filt. Nu låg de där i min hand. Vackra unga mamma i klackar och leopardmönstrad hårbonad på sjuttiotalet. Klädd i färggranna pagne med andra uppklädda diplomatfruar på åttiotalet. Klädd i jeans för första gången första vintern i Stockholm. Här var det ett helt liv, kanske hon också skrivit sin biografi och jag inte vetat hur jag skulle lyssna efter den?

Kayo Mpoyi är författare och debuterade 2019 med romanen ”Mai betyder vatten” (Norstedts), som belönades med Katapultpriset.

