Kayo: På scen kan jag bidra till en annan berättelse

De hade förberett sig i ett år. Pluggat manus, övat repliker, försökt ställa in sig på att det verkligen skulle bli av trots att pandemin låg som en blöt filt över produktionen. Sedan kom beslutet den 20 november. Nya, hårdare restriktioner gjorde att ”Varsel” inte fick sin efterlängtade Sverigepremiär på Uppsala stadsteater.

– Beskedet kom dagen innan vi skulle ha haft vår första publik, säger Kayode Shekoni.

”Varsel” är regissören Josette Bushell-Mingos tolkning av Dominique Morisseaus pjäs om Detroit under bilindustrikraschen 2008. En teaterföreställning om ett samhälle som slits isär, om kriser och osäkra nya tider.

Själv är Kayo van vid tvära karriärkast, omställningar och nystarter. Hon har levt flera liv i ett. För barn av nittiotalet är hon känd som programledare i ”Fångarna på fortet” eller rösten till Nala i ”Lejonkungen”. De som rörde sig i Stockholms utesväng i skiftet mellan åttio- och nittiotalet minns henne kanske i stället främst som en klubbprofil och artist på Sveriges mest hajpade skivbolag.

Vi ses i ett ensamt hörn på ett kafé vid Mariatorget i Stockholm. Personalen hälsar bekant på henne, julmusik spelas i högtalarna. ”Varsel” skulle bli nästa steg i en ung men uppmärksammad teaterkarriär – det senaste kapitlet i en lång berättelse med många vändningar. Faktum är att hon snart firar 40 år som artist. Redan 1981 medverkade Kayo på popgruppen Freestyles ”Vill ha dej”, en singeletta som sedan dess har varit ett återkommande inslag på mellanstadiediscon landet runt.

Allt började med att hon i tonåren förälskade sig i dansen och sammanhållningen kring den.

– Varje fredag på Bobadilla i Slussen, som var klubben alla gick på, var det just vi invandrare som vågade göra alla coola moves. Vi stod hemma och övade steg inför helgen.

”Folk som aldrig hade varit feminister började plötsligt säga att jag klädde av mig för att sälja och att jag svek kvinnor”, säger Kayo om reaktionerna på musikvideon till ”Om natten. Foto: Beatrice Lundborg

Kayo föddes i Stockholm 1964 med en svensk mamma och en pappa från Nigeria. Han mönstrade på ett fartyg i hemlandet som 13-14-åring och hamnade i Europa i slutet på fyrtiotalet. Först i Paris där han spelade i ett jazzband, sedan i England, Tyskland och Danmark innan han bosatte sig i Huddinge i södra Stockholm. Där bodde även Kayos mamma och det var på bussen till Stockholmsklubben Nalen som hennes föräldrar träffades.

Att växa upp som svart i Sverige på sextio- och sjuttiotalet beskriver Kayo som tufft.

– Mamma blev ibland inte påsläppt på bussen när hon hade mig i barnvagnen. Vissa aspekter var hardcore. Andra var mer naiva och nyfikna. Mamma fick sätta ned foten och säga ifrån när vissa dagisfröknar ville ta med mig hem och visa upp mig för sina väninnor för att jag var ett ”litet sött brunt barn”.

I skolan haglade n-ordet. Kayo berättar att hon först i efterhand har insett hur mycket hon var tvungen att anpassa sig för att få vara med och leka med sina vita klasskamrater. I mitten av tonåren sökte hon i stället efter ett annat sammanhang, där hon lättare kunde passa in.

– Jag började hänga med italienarna, chilenarna, grekerna och jugoslaverna i Fittja, Alby, Tensta och Rinkeby.

Kayode Shekoni Född 1964 i Stockholm. Dotter till Ulla Söderberg och Larry Shekoni. Syster till Ayodele ”DJ Rock Ski” Shekoni, en av de första att spela hiphop på svenska klubbar. Startade dansgruppen Brownsugar år 1979. Körade i Freestyle 1980 och medverkade på ”Vill ha dej” innan hon lämnade gruppen. Gick 1983 med i gruppen The Supereffect vars låtar innehåller ett av de första exemplen på svensk rap. Var tidigt involverad i rap-SM och kallade sig för Lady K. Efter solodebuten 1990 följde album med Orup och Le Click, samt programledaruppdrag och en filmroll i ”Pillertrillaren”. Har varit med i Melodifestivalen tre gånger och vann 2002 med Afro-Dites ”Never let it go”. Medverkade nyligen i föreställningen ”The door of no return” på Dramaten. Härnäst aktuell i ”Varsel”, som i november fick premiären på Uppsala stadsteater inställd. Pjäsen åker på turné med Riksteatern under 2021. Visa mer

Jämfört med pappas generation, som försynt betraktade sig själva som besökare i Sverige, berättar Kayo att hennes ålderskull tog plats. De var födda här, såg sig som svenskar, hade självförtroende och syntes. Hon upplever att det till slut började sticka i folks ögon, att det skapade irritation och rädsla. Men Kayo och hennes vänner fann styrka i utanförskapet. Och i musiken.

Det var kvällarna på Bobadilla som ledde in henne på sången. Christer Sandelin var dj och använde också lokalen för att repa med sitt band Freestyle. På en resa till Malaga hamnade Kayo och barndomsvännen Gigi Hamilton av en slump på samma flygplan som Sandelin. Tjejerna gick fram och snackade, och under semesterveckan blev de kompisar.

– Sen frågade han om jag och Gigi ville vara med och köra med Freestyle. Han tyckte antagligen att det var lite coolt och exotiskt med två svarta tjejer.

Kayo skrattar till när hon tänker tillbaka. Under ett års tid uppträdde Freestyle på de flesta ungdomsdiscon i Stockholmstrakten, spelningarna gjorde att hon i ettan på gymnasiet hade 514 frånvarotimmar. Men precis innan genombrottet med ”Vill ha dej” lämnade hon gruppen. Hennes ansikte syns dock på singelomslaget och hennes tydliga stockholmska hörs i refrängen.

– Och låten handlar om mig. Christer blev förälskad i mig men när det inte besvarades kastade han ut mig ur gruppen. Han hade då redan hunnit skriva låten och visat upp den för mig. Jag var nog inte så snäll mot honom, stackaren.

”Jag hade ingen erfarenhet av att arbeta i studio men jag hade scenvana. Jag kunde spela in en låt och sen gå ned på Ritz, plocka in mina gamla danspolare och uppträda med den direkt.” Foto: Beatrice Lundborg

Under samma period hade Kayo börjat jobba som go-go-dansare. Hemma tjatades det om vikten av en riktig utbildning, som varken hennes mamma eller pappa hade fått, men dottern smög ändå ut om kvällarna. Go-go-dans har sitt ursprung i sextiotalets New York och är i dag ett mer nischat fenomen, men var på åttiotalet ett vanligt inslag i utelivet.

– Klubbarna satte upp podier och lät ”dansare”, ofta en tjej och en kille, få i gång dansgolvet så tidigt som möjligt. Jag älskade det, när man kom in var det som en riktig showentré med ljus och ljud. Två gånger i veckan stod jag och Veja, en cool kampsportskille, i scenkläder och dansade loss.

Åttiotalet präglades av fortsatt dans och bakgrundssång, innan ett uppträdande med Titiyo på Ritz i december 1989 banade väg för Kayos solokarriär. I slutet av kvällen fick hon ett erbjudande om skivkontrakt av SweMix.

Dj- och producentkollektivet SweMix bestod av namn som Denniz Pop och Stonebridge. Det var en nyskapande smältdegel där bland annat Dr. Albans mångmiljonsäljande sound togs fram. Med en egen studio i en källarlokal på Kocksgatan kunde SweMix kringgå stora och tungfotade skivbolag. På så sätt fick de också ut sina projekt snabbare, som ett slags föregångare till dagens hemmaproducenter.

Kayo får stora ögon när hon berättar om den kreativa kraften hos SweMix. Men jag vill veta hur hon upplevde perioden personligen. Musikbranschen är full av exempel på kvinnliga artister som körs över av manliga producenter, låtskrivare och managers. Hur var det att som ung kvinna få sin röst hörd i den miljön?

– På ett sätt lät de mig göra vad jag ville. Jag hade ingen erfarenhet av att arbeta i studio men jag hade scenvana. Jag kunde spela in en låt och sen gå ned på Ritz, plocka in mina gamla danspolare och uppträda med den direkt.

Hennes debutskiva ”Kayo” spelades in under drygt två veckor och släpptes 1990. Jag har hört den förut men när jag inför vårt samtal lyssnar om på den slås jag av hur väl den har åldrats. Soul, house, r’n’b, reggae, new jack swing, plus ett tidigt exempel på svensk rap signerat hennes lillebror Ayodele ”DJ Rock Ski” Shekoni, förenas i ett album som fortfarande håller.

”Mamma blev ibland inte påsläppt på bussen när hon hade mig i barnvagnen”, berättar Kayo om uppväxten. Foto: Beatrice Lundborg

Innan jag träffar Kayo bläddrar jag också igenom DN:s arkiv och hittar en intervju från 1991. Där omnämns hon som en i raden ”svarta svenska soulsångerskor” och jämförs med Titiyo. Jag frågar om det hörde till vardagen, att medierna såg på henne och de få andra svarta svenska kvinnliga artisterna – Titiyo, Neneh Cherry, Camilla Henemark – som ungefär samma person.

– Ja, vi blev hopbuntade. Då var vi nog stolta över att äntligen få synas, men i efterhand är det ganska tröttsamt att vi skulle placeras i samma fack. Jag tyckte att det var skitjobbigt att jämföras med dem, för de sjöng mycket bättre än jag. Samtidigt gav ”svart svensk soul”-stämpeln oss medialt utrymme och vi fann nog en samhörighet i den.

Efter att Kayo följt med Orup på sommarturné, erbjöd han sig att skriva ett album åt henne. ”Kärleksland” släpptes 1993 och innehöll hitballaden ”Om natten”. Soundmässigt var det ett hopp från hennes första album – mildare, poppigare och bossa nova-influerat.

– Båda skivorna ligger mig ofantligt nära hjärtat. Jag är sjukt stolt över Orup-plattan för att den är så gediget gjord. Den används fortfarande på musikskolor för att den är så välproducerad. Jag gillar också att jag med den fick utlopp för min svenska sida. Min afrikanska svarta sida hördes mer på första plattan, min svenska sida behövde få komma ut också.

Kayo har varit med i Melodifestivalen tre gånger och vann 2002 med Afro-Dites ”Never let it go”. Foto: Beatrice Lundborg

Men hon började för första gången skönja en baksida av kändisskapet. Musikvideon till ”Om natten” är tydligt inspirerad av Ursula Andress i ”Agent 007 med rätt att döda” och sextiotalets Bondbrudsestetik. Men det som fick störst rubriker var att Kayo syntes naken i den. Jag hinner knappt formulera min fråga innan hon svarar.

– Det blev ett jävla liv. För mig var det inget konstigt, för det var jag och Orups dåvarande fru Sofia Wistam som gjorde hela konceptet för hur plattan skulle se ut. Vi hade kontroll. Men folk blev väldigt upprörda. Folk som aldrig hade varit feminister började plötsligt säga att jag var ett verktyg för männen, att jag klädde av mig för att sälja och att jag svek kvinnor.

Kontroversen hindrade henne inte från att genomföra ännu en karriärmässig omvandling. 1994 spelade hon och Jakob Eklund huvudrollerna i komedithrillern ”Pillertrillaren”, vid sidan av ”Lejonkungen” och ”Fångarna på fortet”. Kayo hade aldrig varit mer känd och folklig. Men heller aldrig mer kritiserad.

– Jag var inte förberedd på vad det skulle innebära att som svart kvinna plötsligt kliva in i allas vardagsrum. Jag fick kritik för allt. Jag kommer ihåg att jag satt på en uteservering med en kompis som jag inte hade sett på jättelänge. Då var det en journalist som skrev att jag skrattade högt för att jag var desperat efter folks uppmärksamhet.

Jag hamnade på dödslistor hos förlagan till Sverigedemokraterna, n-ordet skrevs på min lägenhetsdörr

Kayo berättar att n-ordet började flyga omkring henne igen, till och med journalisterna använde det, och att ”den där n-ordsbruden ska inte tro att hon är något” var attityden hon möttes av. Hennes röst är hård, som att minnena rör upp samma frustration som hon upplevde då.

– Jag hamnade på dödslistor hos förlagan till Sverigedemokraterna, n-ordet skrevs på min lägenhetsdörr, jag åkte med taxichaufförer som sa att de gillade såna som mig och att jag kunde betala in natura.

Till slut blev det för mycket. Kayo bestämde sig för att lämna Sverige och rekryterades till den tyska eurodanceduon Le Click. Efter en drygt årslång världsturné, bland annat som förband till Backstreet Boys på arenor med 30.000 åskådare, vände Kayo hem till Sverige igen.

Kändisskapet på nittiotalet var både dramatiskt och utmattande. Men rasismen hon mötte i offentligheten tystade henne inte. Kayo har fortsatt att återuppfinna sig själv, men också letat nya vägar för att skapa på sina egna villkor. Och bestämma bilden av sig själv.

”En pappa med afrikanskt ursprung hade tårar i ögonen när han visade upp oss för sina döttrar: ’Kan de lyckas, kan ni’”, säger Kayo om reaktionerna efter vinsten i Melodifestivalen. Foto: Beatrice Lundborg

Kring millennieskiftet satte Kayo upp en egen show tillsammans med ungdomsvännerna Blossom Tainton och Gladys del Pilar, som blev embryot till Afro-Dite. När Christer Björkman från Melodifestivalen hörde av sig och presenterade bidraget ”Never let it go”, såg trion det som ett tillfälle att få fler spelningar. De trodde aldrig att de hade en chans att vinna.

– Det var ett genidrag av Christer att förnya programmet. Vi fick en enorm respons av den svarta gemenskapen i Sverige och av grupper som annars inte brukade titta på Melodifestivalen.

Jag frågar hur de märkte av det.

– Dagen efter vinsten satt vi på Landvetter och skulle åka hem. Då kom det fram en pappa med afrikanskt ursprung. Han hade med sig sina två döttrar och hade tårar i ögonen när han visade upp oss för dem. ”Kan de lyckas, kan ni.” Då började vi förstå omfattningen av vinsten

Efter segern hyllades Afro-Dite – och Kayo upplever det delvis som att de användes för att visa hur duktigt, öppet och mångkulturellt Sverige var.

– Men när vi kom på åttonde plats i Eurovision åkte vi ut med badvattnet. Så är det visserligen för alla, inte bara för att vi är svarta. Men jag märkte att det klagades på oss på ett annat sätt. Vi stod upp för oss själva och ville inte bli körda med, och det resulterade i att vi fick ryktet om oss som svårjobbade.

I början av 2010-talet, när intresset för Afro-Dite hade svalnat, ville trion göra något tyngre – en föreställning om hur det varit att växa upp i Sverige och om sina föräldrars erfarenheter. De gick ihop med Vivianne Cardinal och Fransesca Quartey och skapade ”B.U.S. – Brun utan sol”. Det var så Kayo kom i kontakt med Josette Bushell-Mingo. Gruppen hade hört talas om henne och de ville ha en svart kvinnlig regissör.

Efter sista föreställningen erbjöds Kayo en av huvudrollerna i Bushell-Mingos uppsättning av Lorraine Hansberrys Broadwayklassiker ”En druva i solen”. När den hade premiär våren 2016 mottog Kayo fina recensioner för sin rollprestation som matriarken Lena. För Kayo var det insikten om att hon inte kunde något om teater som blev avgörande för att klara övergången.

– Josette trodde på mig och jag vågade lägga mitt hjärta i hennes händer. Jag fick lära mig allt från grunden för jag kunde inte ett skit. Vi driver varandra till vansinne, men Josette är unik. Hon har en så rik erfarenhet och ser vad som är fel innan jag själv ens tänkt tanken. Hon kan se om jag håller tillbaka eller gör för mycket och uttrycker det på ett sätt som stärker mig.

”Ju äldre jag blir och ju mer vårt samhälle förändras, desto viktigare tycker jag att det är att engagera mig.” Foto: Beatrice Lundborg

Samarbetet fick också en djupare betydelse för Kayo. Under 2010-talet har hon två gånger drabbats av livmoderhalscancer, och hon beskriver rollen i ”En druva i solen” som en räddning. Den gav henne något att se fram emot under cellgifts- och strålbehandlingen. I pjäsen förflyttades hon till ett femtiotalshem i Chicago, där en familj slåss för sin värdighet och sina drömmar, parallellt med medborgarrättsrörelsens kamp på gatorna.

Jag noterar att ”Brun utan sol”, ”En druva i solen” och ”Varsel” alla behandlar svarthet, och gör det på ett mer uttalat sätt än något hon varit involverad i tidigare. Kayo berättar att det inte är någon slump.

– Ju äldre jag blir och ju mer vårt samhälle förändras, desto viktigare tycker jag att det är att engagera mig. Men jag kan inte sitta i debattprogram, jag har ingen retorik för det och blir för känslomässig. På scen, under kontrollerade former, kan jag bidra, och det brinner jag oerhört mycket för. Jag tittar på min brorsdotter som är tolv år och oroar mig för hur världen ska se ut för henne. Jag har medvetet bortprioriterat förfrågningar som inte berör dessa frågor, det är mitt sätt att vara med och påverka.

”Varsel”-premiären dröjer alltså, men Kayo har redan hunnit provfilma för två filmroller. Medan hon berättar om sitt liv tänker jag på den höga svårighetsgraden i att nå framgång med sin konst, och den ännu större utmaningen att göra det över tid. Framför mig sitter en person som har lyckats göra det under fyra decennier. Jag frågar var hon tror att hennes förmåga att återuppfinna sig själv egentligen kommer ifrån. Kayo tvekar en stund, letar inom sig själv. Sedan hittar hon orden.

– Josette Bushell-Mingo sa häromdagen att det är modet hon är mest rädd för att tappa. Så har jag nog också tänkt. Jag har alltid varit nästan dumdristigt nyfiken. Jag har oftast tänkt gott om människor, vågat lita på folk som jag knappt känner och sällan tänkt på konsekvenserna. Visst har det gjort att jag gått på ett par nitar, men det har samtidigt gett mig många häftiga upplevelser och lärdomar. Dör jag imorgon är jag nöjd med mitt liv, för jag har gjort så mycket med det.

Kayo väljer fyra höjdpunkter ur karriären ”Lejonkungen” (1994) ”Jag är fruktansvärt stolt över att jag fick göra rösten till Nala. Den filmen känns tidlös.” Le Click (1997) ”Under en av spelningarna i Kanada var det cirka 35.000 personer som inte slutade ropa ’Kayo’, efter att vi spelat sista låten. Det var så mycket folk att jag inte kunde se slutet av publiken. Jag hade aldrig varit med om det tidigare, och aldrig efter heller. Nästan lite läskigt men vi gick ut och körde ett extranummer.” Melodifestivalen (2002) ”Att stå i Globen och vinna Melodifestivalen som tre svarta kvinnor är svårslaget. Med en discolåt dessutom.” ”En druva i solen” (2016) ”Josette hjälpte mig mycket, jag fick sitta hemma hos henne och läsa manus och hon lärde mig teatertekniker. Jag gjorde min sista strålning på en fredag och började repa på måndagen efter.” Visa mer

