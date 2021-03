Kazuo Ishiguro: ”Min mamma var som en programmerad avatar”

Kazuo Ishiguro

Föddes 1954 i Nagasaki i Japan. 1960 flyttade familjen till Storbritannien, där hans pappa fått jobb på det nationella oceanograficentret. Först 30 år senare återvände Kazuo Ishiguro till sitt födelseland på semester.

Debuterade 1982 med romanen ”Bleknande berg”, har därefter skrivit böcker som ”Återstoden av dagen” (1989), ”Never let me go” (2005) och ”Begravd jätte” (2015). Han har även skrivit tv- och filmmanus liksom låttexter. Flera av texterna på jazzsångerskan Stacey Kents album ”Breakfast on the Morning Train” är skrivna av Kazuo Ishiguro.

2017 tilldelades han Nobelpriset i litteratur med motiveringen, att han ”i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen”.

Han bor i norra London och i ett hus på landet i Cotswold, inte långt från Oxford. Är sedan 1986 gift med socialarbetaren Lorna Ishiguro, de träffades när de båda arbetade med hemlösa i London. Tillsammans har de dottern Naomi Ishiguro som också hon är författare.

Är aktuell med romanen ”Klara och solen”, översatt från engelska av Niclas Hval (Wahlström & Widstrand).