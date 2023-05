Kentridges monumentala verk är en alltför tung börda för konstinstitutioner i Afrika

Logga in

”Tanden och svansen” är ett begrepp som militärstrateger använder för att beskriva hur många människor i stödfunktioner, svansen, som går på varje stridande soldat, tanden. I Irak och Afghanistan gick det ungefär åtta personer i stödfunktioner (trängtrupper) på varje stridande amerikansk soldat, medan motsvarande förhållande 100 år tidigare hade varit 2,6:1 under striderna längs västfronten.

Men britterna hade under första världskriget startat en trend i Afrika. Där sjönk kostnaden för arbetskraft i takt med den stigande desperationen hos befolkningen som drogs in i ett krig där europeiska stormakter stred om vem som skulle bestämma över dem. Under striderna om de tyska besittningarna använde britterna fyra bärare för varje soldat. Totalt dog i Afrika uppemot 750 000 civila på grund av kriget medan minst en kvarts miljon bärare fick sätta livet till.

”De är inte människor, för de har inget namn, de är inte soldater, för de har inget nummer. Du nämner dem inte, du räknar dem”, säger en karikatyr av en europeisk officer i föreställningen ”The head & the load”, som i helgen fick en (temporär, förhoppningsvis) slutpunkt när den efter fem år ”kommit hem” till Johannesburg.

Upphovsmannen William Kentridge har i decennier förgyllt den sydafrikanska konstscenen med sina verk som spänner från enkla kolskisser till animerade filmer och operor. I fjol spelades hans opera ”Waiting for the Sibyl” på Dramaten och för ett par år sedan kunde Louisianas besökare se större delar av hans register i den retrospektiva utställningen ”Thick time”.

”The head & the load”, som fått sitt namn av det ghananska talesättet ”Huvudet och lasten är halsens bekymmer” kombinerar alla hans talanger i ett verk av monumentala proportioner som är svårt att genrebestämma. Är det en teater, en opera, en balett, ett skuggspel? Scenen är femtio meter bred och på Nelson Mandela Theatre har man tvingats flytta såväl estrad som publik in i utrymmet bakom den stora scenen för att få plats.

Scenen för ”The Head & The Load” är 50 meter bred, ett format som gör den omöjlig att sättas upp i flera länder som berörs av temat. Foto: Stella Olivier

För att inte göra sig skyldig till samma glömska som britterna i spåren av kriget, har Kentridge varit lika generös med kredd som producenterna till en Spielbergfilm när han i programmet listar de runt 150 personer som varit inblandade i produktionen. En tredjedel av dessa är uppsättningens sylvassa tand; en operakör, ett brassband och en danstrupp där Gregory Maqoma är den starkast lysande stjärnan.

Produktioner av detta format belyser ett problem: Kentridge har bokstavligt talat blivit för stor för sitt hemland. När europeiska institutioner beställer ett verk som detta är det inga problem att sätta upp föreställningen i Tate Moderns turbinhall i London, eller på Park Avenue Armory i New York, där den tidigare spelats.

Men i Sydafrika är diskussionen kring verket den av besvikelse, hos alla som inte hann köpa biljetter till de få slutsålda föreställningarna. Och om det var alltför resurskrävande för en stor scen som Nelson Mandela Theatre att ge fler föreställningar, kan man utgå från att andra länder i regionen, som egentligen berörts mer än Sydafrika av temat, bara kan drömma om en uppsättning.