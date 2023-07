Kerstin Gezelius: ”Babylon Berlin” har fått folk att längta bort från grönskande landställen till dekadenta barer ur en svunnen tid

(SPOILER!)

”We are ahead of our time, Abel, we have to be sacrificed”, konstaterar professor Vergérus i Ingmar Bergmans ”Ormens ägg” innan han sväljer sin cyanidkapsel och förutspår att det snart måste komma en man (Hitler, dåra) som kan ge röst åt den förtvivlade folkmassan.

Den senaste, spektakulära säsongen av tyska storserien ”Babylon Berlin” slutar nästan exakt likadant. En lika blond psykiater, med lika guldbågade glasögon och samma förtjusning i människoexperiment filosoferar på samma sätt över väntande folkmassor och kommande ledare.

En del bildade vuxna tyckte det var genant att Bergman sysslade med dammiga klichéer, cabaretsminkning, kakelklädda laboratorier och ondskefull, tysk brytning. Jag hade inte sett så många filmer ännu då och tyckte det var fantastiskt: Övermänniskan som förebådade sin egen undergång. Förfallet, röken, giftet. .. Eftersom jag har sett fler filmer nu gör jag ett försök att bli generad den här gången. Över alla teatrala element som far runt i serien: mördare i slängkappor, jakter i kloaktunnlar, dominatrixer i plyschklädda budoirer, pierrotsminkade kvinnor som reciterar dikter om månen, med mera.

Men det är bara att kapitulera. Teatralitet, Sturm und Drang och romantiska konstnärsideal verkar vara det som gäller. Ironin är död och begraven.

I slutet på sjuttiotalet drog Werner Herzogs fanatiker ångbåtar genom djungeln. Wim Wenders änglar flög över Berlin där David Bowie satt och komponerade rökelsedoftande körverk medan Englands punkuppror ersattes av välkammade melankoliker som döpte sina band efter koncentrationslägerbordeller.

2023 har vi råttätande freaks och platta tal om konstnärliga aspirationer i ”Babylon”, en irländsk fiolspelare som hugger av sig fingrarna i ett desperat försök att höja sig över det vardagliga skvalet (”Banshees of Inisherin”). Och i början av sommaren söker en ung popstjärna kreativitetens källa genom sexuell underkastelse under en sliskig hallick (”The idol”).

Det kan bli groteskt eller sublimt, lökigt eller rafflande, genant eller levande, men att inte ge sig ut på farliga vatten alls känns plötsligt outhärdligt omodernt och liksom avtrubbat.

”Babylon Berlin” har tydligen fått folk att längta bort från sina grönskande landställen till kyffiga, rökiga och dekadenta barer ur en svunnen tid.

Nu hävs i och för sig förbudet mot att dansa på restauranger i Stockholm, så det bådar ju gott. Får vi bara fler nazister, fler bordeller och new age-profeter, sämre luft, ökade klassklyftor, mer korruption, större statsskuld, en skakigare demokrati och fler som dör av köld och fattigdom på gatorna så ordnar det sig säkert. Den snygga designen och den liberala inställningen till tobaksrökning kan bli svårare att ordna.

