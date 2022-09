Kerstin Gezelius: Emmy ger Oscar en match när talangerna dras till tv-världen

Emmynomierade 2022 i några av huvudklasserna

Bästa dramaserie: ”Better call Saul”, ”­Euphoria”, ”Ozark”, ”Severance”, ”Squid game”, ”Stranger things”, ”Succession”, ”­Yellowjackets”.

Kerstins favorit: Vill hålla på ”Squid game” eller ”Severance”, men ”Succession” har en förmåga att få alla slussar att öppna sig i de finalerna, en oväntad jättevåg av dramatik som sveper en rakt ut över stupet.

Bästa komediserie: ”Abbott Elementary”, ”Barry”, ”Curb your enthusiasm”, ”Hacks”, ”The marvelous mrs Maisel”, ”Only murders in the building”, ”Ted Lasso”, ”What we do in the shadows”

Kerstins favorit: ”Ted Lasso”. Det är något oemotståndligt över en fotbollstränare som gör laget sämre men spelarna lyckligare.

Bästa mini- eller antologiserie: ”Dopesick”, ”The dropout”, ”Inventing Anna”, ”Pam & Tommy”, ”The white lotus”

Kerstins favorit: ”The dropout” är imponerade, men den icke-nominerade ”Station eleven” hade slagit allihop.

Bästa kvinnliga skådespelare i drama­serie: Jodie Comer (”Killing Eve”), Laura Linney (”Ozark”), Melanie Lynskey (”Y­ellowjackets”), Sandra Oh (”Killing Eve”), Reese Witherspoon (”The morning show”), Zendaya (”Euphoria”).

Kerstins favorit: Laura Linney. Hon har varit nominerad sedan seriestarten och hon äger slutsäsongen.

Bästa manliga skådespelare i dramaserie: Brian Cox (”Succession”), Lee Jung-jae (”Squid game”), Bob Odenkirk (”Better call Saul”, Jason Bateman (”Ozark”), Adam Scott (”Severance”), Jeremy Strong (”Succession”).

Kerstins favorit: Jeremy Strong för hans skakiga inres skull, men alla sex är suveräna i sina roller.

Bästa kvinnliga biroll i dramaserie: Patricia Arquette (”Severance”), Julia Garner (”Ozark”), Jung Ho-yeon (”Squid game”), Christina Ricci (”Yellowjackets”), Rhea Seehorn (”Better Call Saul”), J Smith-Cameron (”Succession”), Sarah Snook (”Succession”), Sydney Sweeney (”Euphoria”).

Kerstins favorit: Rhea Seehorn för att hon har bar sin gåtfulla Kim utan knot genom fem säsonger och till slut lät henne bryta ihop så vackert.

Bästa manliga biroll i dramaserie: Nicholas Braun (”Succession”), Billy Crudup, (”The morning show”), Kieran Culkin (”Succession”), Park Hae-soo (”Squid game”), Matthew Macfadyen, (”Succession”), John Turturro (”Severance”), Christopher Walken (”Severance”), Oh Yeong-su (”Squid game”).

Kerstins favorit: Christopher Walken, men borde delas med Turturro. Deras möte är ett av årets stora tv-ögonblick.

Kerstins övriga nominerade skådisfavoriter ...

Donald Glover, en modern Buster Keaton som får alla runtomkring honom att lysa i briljanta ”Atlanta”. (Han är också nominerad för manus). Elle Fanning, som lyckades ta sin bisarra flickdrottning hela vägen i ”The great”. Nick Mohammed för hans diskreta förvandling från underdånig till maktfullkomlig i ”Ted Lasso”. Juno Temples roliga och älskansvärda charmkarriärist i samma serie. Himesh Patel för rollen som ofrivillig hjälte i årets bästa miniserie ”Station eleven” och Amanda Seyfried lyckas på ett fantastiskt sätt få nörden inuti och den vackra blondinen utanpå att kollidera i varje min och gest i ”The dropout”. Murray Bartlett och Jennifer Coolidge förtjänar också pris för att de gett den överskattade miniserien ”The white lotus” välbehövlig humor och värdighet.

... manusfavoriter... Jesse Armstrong för manuset till slutavsnittet ”All the bells say”, ”Succession” och Elizabeth Meriwether för pilotmanuset ”I’m in a hurry, ”The dropout”.

... och regifavoriter: Varje gång man hoppar till i stolen är det Hiro Murai som varit framme. Här är han nominerad både för ”Atlanta” och ”Station eleven”. Han kan inte belönas nog. Och utan Hwang Dong-hyuks regi av piloten ”Red light, green light” hade ”Squid game” aldrig kunnat hitta den exakta mix av exploitation och bisarr saga som gjorde den till en dundersuccé.