Kerstin Gezelius: Jag ångrar mig – Benedict Cumberbatch var helt fel för rollen

Så här skrev jag då:

Den sista hemligheten, som aldrig kommer fram annat än i Cumberbatchs spel, är egentligen den intressantaste.

Så här skulle jag skriva i dag:

Meningen är väl att det är berättelsen som ska överraska, inte Benedict Cumberbatchs mångsidighet som skådespelare.

Jag ångrar sällan kritik och då beskrev jag ändå en gång kultfilmen ”True romance”, med manus av en nybakad Quentin Tarantino, som ”en film om Disneyfigurers sexliv i regi av Ridley Scotts mindre begåvade lillebror”. Men det var länge sedan: preskriberat. Jag gav också en fyra till en av de få tv-serier genom tiderna som förtjänar en femma: ”Succession”. Men hade bara tre avsnitt att utgå ifrån: preskriberat. En gång var jag dum nog att ta med min brorsdotter på en pressvisning och sedan såg jag förstås hennes stora, besvikna ögon framför mig när jag skulle såga, och skrev mesigare än planerat. Men man ska alltid vara snäll mot barn: preskriberat.

Ångern, de ilningar av obehag som kan rusa igenom en på en recensions publiceringsdag, kommer sällan vid stora missar, när man helt har över- eller undervärderat. Tyvärr. Det hade varit mer underhållande. Det som skaver är när man tar ett halvt steg längre än man tänkt. Man kanske vaknar kallsvettig i gryningen och inser att man har använt ordet ”mästerverk”. Det är som att ha sagt ”jag älskar dig” för tidigt i en relation. Vare sig det är sant eller inte så blir det falskt. Det är ord som samtidigt är både hyperladdade och helt tomma. Vad betyder de ens? Ibland räcker det med att man har satt en tvåa i stället för en trea. En femma i stället för en fyra. Låter det petigt? Tänk er att ni till exempel har varit berusade på en fest och inte har dansat på bordet, försökt förföra någon annans man eller hamnat i slagsmål, det vill säga inget som går att göra om till en rolig historia och inget som kommer att bli en vändpunkt i er alkoholism. Det enda ni fått ut av berusningen är en krypande förnimmelse av att kanske ha varit lite tjatiga och påflugna. Tjafsat med någon på ett sätt som ni då tyckte var kul men som nästa morgon ekar gällt och trist i huvudet.

Oftast är sådana känslor överdrivna. Ni får höra att ni var jättecharmiga på festen. Jag får höra att recensionen var klockren. Ändå hänger obehaget kvar. Det spelar ingen roll vad andra säger. Det är ju bara jag själv som vet vad jag har sett på duken. Och att det inte är riktigt det som står i tidningen. Med en fet, entusiastisk rubrik över sig.

Sist det hände var när jag skrev upp Benedict Cumberbatch i ”The power of the dog” trots att jag egentligen inte tyckte att han fungerade alls. För att täcka över mina tvivel skrev jag till och med att bara han lyckades få fram filmens hemlighet, och det lät ju bra. Men sanningen att säga var det nog inte ens meningen att det skulle finnas en hemlighet till. Den läste jag in för att hans blotta närvaro hade tagit udden av den första. Det var en väldigt oväntad casting och Cumberbatch jobbade så hårt, med hela sin bångliga begåvning, för att få det att funka att jag liksom drogs in i hans kamp och jublade över att han klarade det. Det var ju inte hans fel att det inte funkade. Det var castingen. Filmen hade helt enkelt blivit bättre med en klassisk westerntyp i rollen. Twisten med karaktärens undertryckta homosexualitet hade blivit intressantare.

Jag vet inte varför jag inte bara kunde säga det. Kanske för att jag redan hade gnällt på en felcasting av just Cumberbatch (som Patrick Melrose i tv-serien ”Patrick Melrose”). Den gången störde jag mig tvärtom på att valet av skådis var för förutsägbart. Då ville jag ha en oväntad stjärna, en amerikan (Jonathan Groff närmare bestämt). Efter det kände jag mig kanske som någon som fått in fel mat på restaurangen och sagt ifrån, men som sedan, när servitören stolt kommer med en ny rätt, som också är fel, inte ids klaga en gång till. Det är mänskligt, ganska trevligt till och med, att se genom fingrarna i det läget. Men det är knappast mitt jobb. ”Patrick Melrose” behövde en överraskning i rollbesättningen. ”The power of the dog” behövde det inte. Så var det bara.

Läs även:

Kerstin Gezelius recension av ”Power of the dog”

Kerstin Gezelius recension av ”Patrick Melrose”

Mattias Dahlström: Jag ångrar mig – Pearl Jam var mycket sämre än jag skrev!