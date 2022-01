Kerstin Gezelius: Lina Wertmüller – en cirkusartist bakom filmkameran

Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich.

Lina Wertmüllers dopnamn förberedde henne på att ta plats. Inte ens Angela, ängel, var gott nog. Arcangela, ärkeängel skulle det vara.

Hon levde upp till förväntan. Överrumplade världen med en lång rad gnistrande modiga filmer och blev den första kvinnan att Oscarsnomineras för filmregi.

Visserligen bytte hon redan tidigt ut både raddan av ”von” från gammal schweizisk aristokrati på fädernet och de katolska namnen från sitt romerska möderne och kallade sig kort och gott Lina Wertmüller.

På samma sätt förenklade hon sin image till kort hår och vitbågade glasögon och sin skådespelarensemble till Giancarlo Giannini i kombination med olika kvinnor, främst Mariangela Melato.

De långa namnen gav hon i stället i arv till sina filmer, som kunde heta ”Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” (på engelska förkortat till ”Swept away), eller ”La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia” (”Night full of rain”).

Lina Wertmüller drogs tidigt in i kretsarna kring filmstaden Cinecittà i Rom och började teaterskola i sextonårsåldern. Hon hade många år av teater-, radio- och tv-regi bakom sig när hon 1963 blev regiassistent åt Federico Fellini på ”8 1/2” och samma år debuterade med den stilsäkra, atmosfäriska ”komedin” ”I basilischi”.

Ämnet var detsamma som Fellini hade behandlat i ”I vitteloni”, förvuxna ungkarlar som inte förmår lämna sin småstad, och ända sedan dess har det sällan funnits ett reportage eller en recension som inte på något sätt har jämfört henne med det legendariska filmgeniet, trots att ett helt annat temperament är synligt redan under förtexterna.

De här filmerna är ett slags underverk. De borde inte hålla ihop.

Kanske för att männen i hennes filmer ofta är svaga och kvinnorna yviga och yppiga och för att hon odlar en viss ömhet för bordeller och magnifikt förfall. Men allt det där hittar man lika mycket av – om inte mer – hos exempelvis Rainer Werner Fassbinder, som hon känns betydligt mer besläktad med. Här finns samma postmodernistiska estetik, samma könsteater, samma vilja att gå över gränser, både i handling och genre.

På sjuttiotalet var allt tillåtet och Wertmüller tog för sig. Hennes drastiska mix av italiensk romantisk fars, politisk satir och tungt drama, ofta med ett oväntat, feministiskt perspektiv, gjorde stor succé både i Italien och utomlands – framför allt i USA.

Hennes huvudpersoner var oftast män, gärna löjliga figurer som drogs in i situationer långt bortom deras moraliska eller intellektuella nivå. Romantisk oskuld vill döda Mussolini (”Kärlek och anarki”), metallarbetare tror han kan lura maffian (”Broder sol och syster måne”).

Kulmen nåddes 1975 med den Oscarsnominerade ”Settebellezze” (”Mannen som köpte sitt liv”) där en självgod tjejtjusare hamnar i koncentrationsläger. Det är fortfarande en chockerande film i sin överrumplande vändning från oförskämd slapstick till renodlad fasa till patetisk perversion och tillbaka igen.

De här filmerna är ett slags underverk. De borde inte hålla ihop. Skådespeleriet är ofta uppskruvat, färgerna sjuttiotalsskrikiga, ämnena skrämmande stora och berättartekniken experimentell. Men Wertmüllers atomkraftsenergi och berättarglädje går inte att värja sig från. Dessutom blir det, när hon är som bäst, som att bevittna ett cirkusnummer. Det borde inte vara möjligt, ändå sker det.

Det har också funnits mellanfilmer när allt verkligen har ramlat ihop i ett enda stort skrammel, men det är en del av en experimentell konstnärs – och en cirkusartists – vardag. Även de filmerna lämnar man med gott humör. För att hon bara vågade!

”Passionerad, lekfull, ärlig och briljant” var de fyra ord Sophia Loren beskrev Wertmüller med när hon tilldelades en heders-Oscar 2020. Det är fyra ord som väl sammanfattar också hennes filmer.

Lina Wertmüller 1928–2021 Italiensk filmregissör, manusförfattare och författare. Debuterade 1963 med ”I basilischi” Slog igenom på sjuttiotalet med provokativa, politiska komedier med mörka bottnar. Blev den första kvinnliga regissören att bli nominerad till en Oscar – för filmen ”Mannen som köpte sitt liv” (”Sette­bellezze”). Mottog en heders-Oscar för sin filmgärning 2020. Visa mer

