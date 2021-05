Kevin Spacey får roll i film om pedofil

Filmen handlar om en man som felaktigt blir anklagad för pedofili och Spacey ska spela en av utredarna. Italienske Franco Nero regisserar, vars fru Vanessa Redgrave också har en roll i filmen.

– Jag är väldigt glad över att Kevin tackade ja till att spela i min film. Jag anser att han är en fantastisk skådespelare och ser fram emot att börja med filmen, säger Franco Nero.

Fler än 30 män har riktat anklagelser mot skådespelaren under flera år. Spaceys rollfigur klipptes bort från filmen ”All the money in the world”. Han fick också sparken från sin huvudroll som Frank Underwood i tv-serien ”House of cards”.

Många fall har lagts ned av olika skäl, men en del är ännu under utredning. Så sent som i slutet av april fick brittiska åklagare en förundersökning från polisen i London där han misstänks för sexuella övergrepp i sex fall från i första hand tiden då han var konstnärlig ledare för teatern Old Vic, från 2003 till 2015.

