Den amerikanska skådespelaren Kevin Spacey frias på alla åtalspunkter om sexualbrott, rapporterar Sky News.

Kevin Spacey stod anklagad för att vid ett flertal tillfällen ha sexuellt ofredat fyra män mellan åren 2001–2013. Han anklagades också för ett fall av våldtäkt. Den 64-årige skådespelaren har hela tiden nekat till brott.

Rättegången har pågått i närmare fyra veckor i London. När juryns ordförande läste upp domen i rättegångssalen började Spacey gråta av lättnad och kramade om sitt team.

– Jag känner mig ödmjuk inför utfallet i dag, sa han till pressuppbådet efteråt.

Kevin Spaceys försvarsadvokat Christopher Melcher var också lättad.

– Domen är en stor seger för Spacey i att rentvå sitt namn. Trots att han har ställts inför anklagelser från fyra personer som har berättat liknande historier om sexuellt aggressivt beteende, har Spacey stadigt vidhållit sin oskuld, sa han till Sky News.

Spacey var konstnärlig ledare för teatern Old Vic i London mellan 2004–2015. I november 2017 meddelade teatern att man fått in vittnesmål från 20 olika män om att Spacey ska ha uppträtt olämpligt under sin tid vid teatern.

Kevin Spacey är bland annat känd för sina roller i ”American beauty”, ”Usual suspects” och som den demoniske presidenten Frank Underwood i Netflixserien ”House of cards”.