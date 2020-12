Kid Cudi avslutar trilogin i sitt hemkära mörker

Hiphop/pop Kid Cudi ”Man on the moon III: the chosen” (Republic Records) Visa mer

Att Kid Cudi är en multibegåvning råder det inget tvivel om. Han sågs nyligen i Guadagninos serie ”We are who we are”, där han bidrog med beundransvärda skådespelarinsatser. I musikbranschen är Cudi mer eller mindre geniförklarad. Kanye West var tidig med att signa honom redan 2008, efter mixtapen ”A kid named Cudi” och megahiten ”Day 'n' night”

Hans texter om sin djupa depression gör honom till en av emo-rapparnas viktigaste inspiratörer. För tio år sedan släppte han del två i trilogin ”Man on the moon” och del tre visar återigen prov på hans genreöverskridande konstnärskap.

”The chosen” inleds med smärta, skärpa och imponerande lyrik men kompositionen är i början aningen splittrad. Delvis för att Cudi där slänger på rikligt med menlösa ad-libs som låter störande likt sin protegé Travis Scott. De intensiva produktionerna luftas när Pop Smoke och Skepta kommer in över ett klassiskt drill-beat. Här skalas skivan av och börjar luta åt indie, som i ”Elsie's baby boy” och samplingen av ”House of the rising sun”.



Och det är så Cudi gör sig allra bäst, när hans djupa och punkiga röst för sig off-key över olika genrer och beats. ”Man on the moon III: the chosen” är ärlig, avklädd och den förvisso starkaste parten i trilogin.

Bästa låt: ”The void”, ”Tequila shots”

