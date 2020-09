Kim Salomon skildrar de intellektuellas uppgång och eventuella fall

Sakprosa Kim Salomon ”Jag anklagar…! De intellektuellas historia” Natur & Kultur, 265 sidor Visa mer

Det är suddigt, men jag minns ett svenskt kulturprogram som sändes i tv någon gång på 1980-talet. Det var en sorts grävreportage med smilgropar som ställde frågan ”Vad är en intellektuell?”

Kameran sökte överallt, bland författare, skribenter och löst folk som satt och läste böcker på Kungliga biblioteket, men ingen tycktes kunna förklara vad en ”intellektuell” var. Än mindre ville någon kalla sig intellektuell.

Som jag minns det värjde sig de tillfrågade mot epitetet, överväldigade och blygsamma. Det var som om de tillfrågats om de var Guds gåva till mänskligheten.

Det var bara en som fullt ut tillstod att: japp, jag är en intellektuell. Det var Jan Myrdal, som förevisade sitt omfångsrika bibliotek och guidade: ”Här har vi Kina, Kina, Kina … och här är Myrdal, Myrdal, Myrdal.

– Vad ska du läsa ikväll då, frågade kameran, och Myrdal svarade att ’I kväll ska jag läsa Myrdal!’.”

Jan Myrdal är också den svensk som nämns mest omfångsrikt i Lundaprofessorn Kim Salomons översikt om de intellektuellas historia. I övrigt är boken sparsam med svenska exempel. Det känns mycket rimligt.

Titeln kommer, som många förstår, från Émile Zolas berömda inlägg i den radikala franska dagstidningen L’Aurore den 13 januari 1898. En av tidens mest kända författare stormade där mot förföljelsen av och rättegången mot artillerikaptenen Alfred Dreyfus, som dömts för högförräderi. Zola visar hur hela scenariot är en fars med antisemitiska övertoner. Artikeln leder till våldsam debatt och småningom till att Dreyfus frikänns. Det är här som man första gången börjar använda begreppet ”intellektuell”. Spydigt till en början.

Den bästa svenska boken jag läst om de europeiska intellektuellas historia är Thomas von Vegesacks ”Tankens aristokrater eller pennans betjänter” som kom 1986. Den är en mer personlig långessä som sträcker sig från Zolas 1898 till Beauvoirs och Sartres 1968.

Kim Salomon har större, eller i alla fall längre, anspråk. Hans röst är långt ifrån personlig – omständligheten och de pedagogiska omtagningarna ger ofta mer intrycket av föreläsningsstolpar – men han inleder sin historia med de paleolitiska grottmålarna och sträcker sig fram till nutidens visselblåsare.

På så vis kan Salomon teckna de intellektuellas historia i mer omfattande faser: skriftspråkets utveckling, uppfinnandet av tryckpressen samt internet. Tre avgörande instanser i det offentliga samtalets utveckling, och kanske avveckling. Det blir alltså en klar och redig historiebok om hur demokratins tredje ben, diskussionen, växer fram genom seklerna. Vad Salomon emellertid antyder, vilket de flesta inte gör, är att framväxandet av politiska ideologier under senare delen 1800-talet är av ondo.

Fram till dess var de intellektuella fria andar som granskade makten ur alla möjliga perspektiv. Med ideologierna kom dogmatismen, vägran att se problem hos den egna politiska övertygelsen. Problemen blir skriande klara när man betraktar 1900-talets medlöpare till auktoritära läror och regimer. Det är en tendens som håller i sig.

Salomon är akademisk. Hans egna åsikter får man finna mellan raderna. Men det framstår som att han föredrar den intellektuelle som friflygare i idéernas stratosfär snarare än hårdfast passkontrollant vid ideologiernas incheckning.

Så han resonerar sig relativt friktionsfritt fram förbi 1968 och till Murens fall. Därefter börjar det bränna till, för nu känner vi igen oss. Hoten mot det demokratiska samtalet. Repressionen, som Salomon sammanfattar i Experter, Celebriteter, Fart/globalisering och Kunskapsmotstånd.

Skriftspråkets utveckling och tryckpressen var paradigmskiften otvetydigt av godo. Den tredje avgörande revolutionen – internet – är mer svårbestämd. Ont eller gott? Juryn är fortfarande ute, men i princip samtliga de som en gång visionerade kring och faktiskt skapade internet är numera bittra och besvikna på vad det har lett till. De skapade ett globalt demokratiskt torg, men glömde att varje torg livnär också tjuvar, råttor och tokskallar.

Morgondagens Émile Zola? Han måste antagligen komprimera sin kritik mot statens justitiemord medan han samtidigt fuldansar på ett synnerligen komiskt sätt i ett Tiktok-inlägg

Salomon resonerar objektivt kring för och emot, men vad som står helt klart är att demokratin som samhällsordning kräver långsamhet. Upplysta idéer behöver stötas och blötas. Viktiga ärenden måste få ta tid. Med internet triumferar det enkla, slagfärdiga och snabba på bekostnad av det komplicerade och något omständligare. Det är därför den populistiska fascismen – demokratins egentliga motsats – håller på att äta upp den fria världen.

På 1990-talet översvämmades världen av böcker som handlade om hur internet skulle befria världen. I dag handlar böckerna om internet om hur utopierna gick åt helvete. Ett läsvärt exempel är James Bridles ”New dark age. Technology and the end of the future”, vars titel sammanfattar vad många tidigare utopiker nu känner.

Tugga för tugga, från timme till timme. Varje nytt Facebook-konto är en seger för det mörka hos mänskligheten.

De intellektuella avskys, stoppas och förföljs i länder som Ryssland, Polen, Belarus och Ungern. En sak som Salomon inte tar upp i sin bok är själva grunden för de intellektuellas verksamhet: informerade medborgare.

Det är ett eroderande landsförräderi som har pågått sedan 1990-talet och som nu lett fram till att spirande svenska medborgare inte förmår tillgodogöra sig nyhetstexter eller ens läsa och skriva

Här övertrumfar som bekant Sverige länder som Ungern, Ryssland och Belarus. Där förföljer man och tystar de intellektuella. I Sverige ser de repressiva krafterna till att sabotera själva grundskolan i stället. Roten, och därmed det framtida intellektuella samtalet om vadan och varthän.

Euforiska rovkapitalister, högarvoderade bluffkonsulter och korrumperade, inkompetenta eller lättledda politiker har omsorgsfullt och kallblodigt mördat den svenska skolan. Och med skolan själva underlaget för det vi kallar en demokrati. Det är ett eroderande landsförräderi som har pågått sedan 1990-talet och som nu lett fram till att spirande svenska medborgare inte förmår tillgodogöra sig nyhetstexter eller ens läsa och skriva.

Och morgondagens Émile Zola? För att få åhörare i dag måste han antagligen komprimera sin kritik mot statens justitiemord medan han samtidigt fuldansar på ett synnerligen komiskt sätt i ett Tiktok-inlägg.

