Kimye blev popkulturens kungligheter: ”Hjälpte varandras image”

Efter månader av intensiva spekulationer kom i förra veckan bekräftelsen, Kim Kardashian West hade ansökt om skilsmässa från maken Kanye West. Powerparet som flutit samman som ”Kimye” och tillsammans definierat stora delar av förra decenniets musik och populärkultur är över. När beskedet kom rapporterades det också i medier som vanligtvis inte skriver om kända personers skilsmässor.

New York Times skrev att äktenskapet varit ”en oändlig källa till kändisnyheter, familjetumult och reklamkampanjer” i en text där parets karriärer och utveckling under de sju åren som gifta beskrivs.

Även i svenska medier rapporterades och kommenterades skilsmässan. DN:s Saga Cavallin skrev att ”ännu en fast punkt att orientera sig i tillvaron efter har upplösts”. SVT:s Tali da Silva konstaterade att ”när kärlekssagan går mot sitt slut så är det dokusåpastjärnan, skräpkulturens drottning, som står som vinnare”. I Sydsvenskan skriver Anna Hellsten att ”Kim Kardashian och Kanye West har aldrig varit mer intressanta än nu”.

– Det är superintressant att se vad som händer med de här personerna som levt ganska mycket på att befinna sig i ett par och att skrivas om som ett par. Bara att vara singel har lägre status framför allt i den världen än att vara ett par, säger hon till DN.

Författaren Tone Schunnesson har följt paret och var ett fan av dem båda redan innan de blev tillsammans 2012. Hon beskriver Kim Kardashian och Kanye West som populärkulturens kungligheter.

– Kanye har så stor konstnärlig integritet och är verkligen ett geni i vår tid, men det är ju Kim Kardashian också, fast som entreprenör, säger hon.

Att skilsmässan väcker intresse utanför skvallersidor och sociala medier tror Tone Schunnesson beror på vad de två har symboliserat tillsammans.

– Det är två personer som var för sig i kulturen verkligen har format oss, det är två powerhouses som nu går skilda vägar.

Författaren Tone Schunnesson har länge varit ett fan av både Kanye West och Kim Kardashian. Foto: Barzan Dello

Kanye West kan ses som en modern renässansman, han började sin karriär som rappare och producent men har med åren kommit att intressera sig alltmer för mode- och techindustrin.

– Kim å sin sida är bilden av hur reality-tv och sociala medier har blandats samman, hon är verkligen symbolen för hur självframställning blivit ett yrke.

Det finns flera exempel på när Kanye tar upp Kim och familjen i sin musik. I låten ”Cold” som han släppte tillsammans med DJ Khaled 2012 sjunger Kanye West: ”And I'll admit, I had fell in love with Kim / Around the same time she had fell in love with him”. Året därpå kommer albumet ”Yeezus” och i den uppmärksammade musikvideon till hitten ”Bound 2” ses Kanye och Kim tillsammans på en motorcykel.

– Det är en helt otrolig, storslagen, fysisk gestaltning av kärlek. Det storslagna och svulstiga har funnits i hans musik tidigare också, men med Kim kunde man föreställa sig mottagaren för den svulstigheten. Sagan om dem blev ännu rikare eftersom jag visste vem hon var, samma sak när han rappar om familjen på ”Life of Pablo”, säger Tone Schunnesson.

Samtidigt tror hon inte att Kanye Wests musik har förändrats speciellt mycket av Kim Kardashian. Kulturskribenten Anna Hellsten är inne på samma spår.

– Inte mer än han att som alla konstnärer tar saker från sitt privatliv. Jag tycker inte att man kan höra eller se något större inflytande, att han skulle ha blivit Kardashianfierad, säger Anna Hellsten.

Med realityserien ”Keeping up with the Kardashians” som språngbräda har Kim och hennes systrar blivit miljardärer och några av världens största influerare. Tv-serien har också setts som förlaga till andra tv-serier, inte minst svenska ”Wahlgrens värld”. Kanye Wests medverkan i serien är sparsmakad men vissa scener har också skrivit in sig i tv-historien och vittnar om hur paret påverkat varandra.

I ett avsnitt av seriens sjunde säsong rensar Kanye med hjälp av sin stylist ut Kims garderob för att ge henne en helt ny stil. När Kim frågar sig om det är så hemskt att behålla saker svarar han:

”Älskling, du måste verkligen rensa ut allting.”

– Det kändes som att de verkligen hjälpte varandras image. Han gjorde henne mer modemedveten och modern. Hon hjälpte honom att framstå som en familjefar och make, det gjorde honom mer relaterbar, säger Tone Schunnesson.

Hon tycker också att Kims status i populärkulturen har ökat under parets år tillsammans. Men den bilden delar inte riktigt Anna Hellsten och nämner bland annat reaktionerna av parets historiska omslag på Vogue 2014. Med bilden blev Kanye West den första rapparen och Kim Kardashian den första realitystjärnan att pryda omslaget.

Vogue möttes av kritik för valet, bland annat på grund av att Kim Kardashian inte ansågs ha åstadkommit något för att få det hedervärda uppdraget utan som en del kritiker menade bara var känd för att vara känd. En av dem som inte uppskattade omslaget var skådespelaren Sarah Michelle Gellar som på Twitter kommenterade det: ”Antar att jag kommer avsluta min Vogueprenumeration. Vilka är med mig?”

Chefredaktören Anna Wintour sade i ett senare sammanhang att beslutet sätta ”Kimye” på omslaget handlade om att vara en tidning som folk fortsätter att prata om, skriver Time.

– Om vi bara fortsätter att vara djupt smakfulla och sätter djupt smakfulla personer på omslaget skulle det vara en ganska tråkig tidskrift, sade Anna Wintour.

Ett par år senare är Kim Kardashian tillbaka på omslaget och skriver på Instagram att det är dröm som gått i uppfyllelse.

”Ord kan inte beskriva vilken stor ära det är att få mitt första soloomslag på Vogue”, skrev Kim.

– Det Kim Kardashian har gjort har kanske inte fått så hög status men de som par är väldigt representativa för vår tid. Jag tror mycket av det beror på henne och jag tror att hon kommer att vara fortsätta vara relevant minst till hon fyller 50 år, säger Anna Hellsten.

Tone Schunnesson anser att det inte går att jämföra Kanye West och Kim Kardashian med något tidigare känt par, som till exempel Brangelina (Brad Pitt och Angelina Jolie).

– De är så intressanta för det har två helt olika sätt att vara i offentligheten på. Vilket också har gjort dem till ett dynamiskt och spännande par att följa.

Samtidigt tror hon att det är på tiden, sett utifrån Kim Kardashians varumärke, att de skiljer sig.

– Hennes stjärna har varit så stark att hon inte har påverkats så mycket av till exempel hans presidentkampanj eller hans uttalanden om slaveriet eller abort. Men jag tror om de fortsatt hade varit ihop så hade hennes varumärke blivit skadat.

