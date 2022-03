King Hannahs albumdebut gnistrar och gnisslar

Rock King Hannah ”I'm not sorry, I was just being me” (City Slang/Playground) Visa mer

Redan i öppningsspåret ”All well-made woman” står det klart att King Hannahs debutalbum är någonting utöver det vanliga. Sällan har en skiva inletts med samma precision.

Sällan har rader som ”I wanna be a / a mother one day / something tells me in a big, big way” känts lika avmätt leriga. Och, i förlängningen, coola. Texten skulle uppfattas som pekoral om den vore en dikt. Men rockmusiken har sina outgrundliga vägar och hos denna Liverpoolbaserade duo finns en exakthet ända ut i nylonsträngarna.

Här samsas den suggestiva basen med en sugande malström av grusiga, men ändå gnistrande, gitarrer och Hannah Merricks beslöjade sång, i absolut klass med PJ Harveys. Hennes magnetiska röst gjuter nerv i låtarna. Till och med tillräckligt för att väga upp de mer generiska kvaliteterna som hennes bandpartner Craig Whittle stundtals visar upp, särskilt i ”Ants crawling on an apple stork”.

Bättre låter det när de mer shoegaze-iga stämningarna får breda ut sig, som i den sju minuter långa ”The moods that I get in” eller när den olyckliga kärleken kläs i klädsam kraut i låten ”Foolius Caesar”. Allt medan kören i ”Go-kart kid (hell no!)” bidrar med humor när Merrick lägger ut texten om allt från att älska gokart till att hata skräp - för att det är just skräp. Det är en strålande debut trots, och tack vare, sina skavanker.

Bästa spår: ”All well-made woman”

