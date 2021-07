Ola Larsmo: King och Malcolm X delade vreden och den radikala medborgarskapstanken

Den 1 juni i år var det hundra år sedan den så kallade ”Tulsamassakern”, då stadens vita invånare attackerade de svartas stadsdel. Trehundra personer mördades och 35 kvarter brändes ned, bland annat genom brandbombning från luften. Det var det värsta massmordet på svarta sedan inbördeskriget. Ändå blev Tulsamassakern snart något som aldrig hänt. Ingen dömdes för vad som skett. Försök att påminna om massmordet möttes med hot och våld, tills journalisten Don Ross började gräva på sextiotalet. I maj i år vittnade de sista tre överlevande, över 100 år gamla, inför kongressen. De anser sig inte ha fått rättvisa.

Det är den fråga Black lives matter-rörelsen handlar om: medborgarskap och likhet inför lagen. Demonstration efter demonstration påminner om att lagar långt in på nittonhundratalet skrevs för att särbehandla svarta och kringskära deras rättigheter. Vilket nu sker igen.

Ett av de största genombrotten för sextiotalets medborgarrättsrörelse kom efter marschen från Selma till Montgomery, Alabama, där kravet var lika rösträttslagar. Tre människor mördades. Men president Johnson drev igenom 1965 års Voting Rights Act. Vad som inte är lika allmänt känt är att de bärande delarna av lagen upphävdes av Högsta domstolens konservativa majoritet 2013. Det är därför delstater med republikanskt styre nu kan återinföra lagar som syftar till att begränsa svartas rösträtt – Georgia införde till exempel en lag som gör det brottsligt att dela ut vattenflaskor till människor som köar utanför röstlokaler. Vi är tillbaka före 1965.

Selma var vid sidan av marschen till Washington 1963 Martin Luther Kings största framgång som ledare, och samtidigt en stor prövning för den ickevåldsstrategi som King förespråkade; obeväpnade ungdomar och aktivister av bägge könen stod mot poliser med skjutvapen och baseballträn inlindade i taggtråd. Nationen skakades av våldsscenerna som sändes på TV. Strategin höll, King själv fängslades. Och när Malcolm X i januari 1965 dök upp i Selma blev en del aktivister oroliga; även de som beundrade honom menade att han stod för en annan strategi än deras. Men de hade inte behövt oroa sig. Malcolm X tog sin plats i protesterna och sa till Coretta King att han planerade att besöka hennes man i fängelset. Detta är den sene Malcolm X, som alltmer närmar sig den breda medborgarrättsrörelsen, om inte i taktik så i målsättning. Mötet blev aldrig av och några veckor senare var Malcolm X död.

Marchen mellan Selma och Montgomery 1965, i första ledet syns bland andra Martin Luther King. Foto: AP

Malcolm X och Martin Luther King möttes bara en gång, talande nog i senaten i Washington 1964, där de hälsade artigt och sedan gick en runda och diskuterade. Kamerorna fångade dem, men inte deras ord. Om relationen mellan Malcolm X och Martin Luther King har Peniel E. Joseph, historieprofessor vid University of Texas, skrivit en fascinerande dubbelbiografi, ”The Sword and the Shield”. Alltför många tycks fortfarande se den militanta Malcolm X och ickevåldsstrategen King som varandras motsatser. Muslimen mot den kristna. Joseph pekar på hur politiskt förrädisk den sortens motsatsspel är; det gör Malcolm X mindre pragmatisk än han var och King mindre militant.

Joseph utgår från en essä av James Baldwin i Esquire 1972, ”Malcolm and Martin”, där denne skriver fram en förståelse av de bägge som nog var före sin tid: ”vid den tid då var och en av dem mötte sin död fanns egentligen ingen skillnad dem emellan”. Joseph instämmer: deras syn på det amerikanska samhället och arvet av levande rasism blev alltmer lika – också i analysen att denna rasism inte skulle dö förrän fattigdomen gjorde det. Där är de överens i sak, liksom i synen på medborgarskapet. Som Joseph påpekar är det medborgarrättsrörelsens stora bidrag till den politiska utvecklingen: att frågan om vem som är medborgare och vad det för med sig är den helt centrala i amerikansk politisk debatt.

Att Joseph står närmast Malcolm X framgår av texten. Sidorna om den unga Malcolm Little och dennes tid som kriminell, fram till ”uppvaknandet” i fängelset glöder av inlevelse. Som Joseph påpekar är Malcolm X:s genombrott som politisk ledare ironiskt nog kopplat till en sorts ickevåldsstrategi. 1957 skakades New York av fallet Johnson Hinton, svart man och medlem av ”Nation of Islam”, NOI, som försökte stoppa en polismisshandel av en annan svart man och själv blev så illa slagen att han fick en hjärnblödning.

Retoriskt är han av samma format som King, men helt annorlunda: snabb, bitsk och ironisk vinner han varje debatt, ansiktet för en vrede som inte väjer för det öppna våldet och konfrontationen.

Rörelsens medlemmar, klädda i sina karakteristiska kostymer med fluga, omringade polisstationen och Malcolm X var deras talesperson. Vad som började som kravaller gick över till något annat, än mer svårhanterligt: rader av disciplinerade människor som fyllde gatan och – ännu – inte lyfte ett finger. Den unga och välklädda Malcolm X lyckades förhandla loss den svårt skadade Hinton och raderna av demonstranter följde honom till sjukhuset. Polisen vände sig till Malcolm X och bad om hjälp att hindra en förnyad kravall. Scenen är känd som hans födelse som politisk ledare.

Joseph ursäktar inte den yngre Malcolms ständiga attacker på den ickevåldsinspirerade delen av medborgarrättsrörelsen, som avfärdas som Onkel Toms och, allt vanligare, som ”feminina”. Ännu under marschen mot Washington 1963 är Malcolm X öppet hånfull mot de organisationer som leder en storartad markering för svartas rättigheter, som han kallade för ”en marsch mellan två döda presidenter.” Samtidigt håller han på att bli för stor för Nation of Islam; han vill vidare, bli mer politisk, och de stöter ut honom. Retoriskt är han av samma format som King, men helt annorlunda: snabb, bitsk och ironisk vinner han varje debatt, ansiktet för en vrede som inte väjer för det öppna våldet och konfrontationen. Det är den Malcolm X som blir den militanta vänsterns hjälte.

Men Joseph visar att det inte är någon tvekan om att Malcolm X efter brytningen med NOI alltmer söker en dialog med den mer etablerade delen av medborgarrättsrörelsen. Han avvisar hela tiden ickevåldsstrategin. Samtidigt går han igenom samma utveckling som Frederick Douglass på artonhundratalet. Från att ha avfärdat den amerikanska demokratin och de idéer den säger sig stå för som ”hyckleri av slavägare” rör sig både Douglass och Malcolm X mot ståndpunkten att demokratins idéer om rätten till medborgarskap är de vapen de behöver. Det är där, i krysset mellan revolution och pragmatism, Malcolm X befinner sig när han blir mördad.

Joseph menar sig se en liknande utveckling hos King, där denne skulle ha gått mot en allt tydligare politisk vänsterlinje. Under Kings sista år, då hans fokus blev mer inställt på social rättvisa och han vände blicken mot nordstaternas segregation, kom han att alienera en hel del allierade, inte minst inom Johnson-administrationen. Joseph refererar hans stora tal i Riverside-kyrkan i New York 1967, ett år innan han mördades, där han tvinnar samman medborgarrättsrörelsens krav på medborgarskap med kravet på fred i Vietnam och krav på ekonomisk jämlikhet.

En del av hans liberala ”vänner” anser att han gör ett stort misstag och att han radikaliserats. Men läser man Kings egna böcker, till exempel ”Stride toward freedom” (1958) så finns den radikala jämlikhetstanken där från början – såväl den ekonomiska som den bortom rasismen. Den finns där i hans stora tal 1965 efter Selma-marschen: rasismen kommer inte att försvinna förrän den ekonomiska ojämlikheten ses som det stora samhällshotet. Här är King öppet inspirerad av sina besök i de nordiska välfärdsstaterna.

Jag tror att Joseph förstärker avståndet mellan en yngre och en äldre King för att få sin symmetri mellan de båda aktivisterna att gå ihop; radikalismen fanns där hela tiden. Men den blev synligare, också som stötesten, ju hetare samhällsklimatet blev. Det är dock lätt att instämma i Josephs avslutande och uppriktigt vredgade kapitel över hur King av såväl vänster som höger förvandlats till en ”snäll-King”, alltmer politiskt ofarlig och avskalad sin glödande och smittande vrede över den ojämlikhet som förstör samhällen och dödar människor. I den vreden, liksom i den radikala medborgarskapstanken, möttes verkligen King och Malcolm X också utanför senatens marmorsalar.

