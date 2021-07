King Woman gör släpigt drömsk post-metal på ”Celestial blues”

Post-metal King Woman

Eteriska stämmor över tunga trummor och trögflytande gitarriff har under 2010-talet blivit en egen nisch i metalscenens ytterfåra. Kristina Esfandiari är en amerikansk sångare och låtskrivare med iranska och serbiska rötter. Musiken hon skapar under namnet King Woman – ett soloprojekt som expanderat till fullskaligt band – låter som den felande länken mellan 90-talets introvert distade indiegenre shoegaze, och sävligt skorrande doom.

I likhet med exempelvis Chelsea Wolfe har soundet mer gemensamt med gotisk rock, folk och sorgkantad drömpop än med renodlad metal, vilket brukar vara en förutsättning för att hajpas av musiksajten Pitchfork. Första ep:n ”Doubt” och debutalbumet ”Created in the image of suffering” kretsade kring uppgörelsen med en frireligiös uppväxt.

Även nya skivan ”Celestial blues” hämtar litterär tyngd från bibliska arketyper. Lucifers fall från himlen är ett återkommande motiv när mörka barndomsminnen möter John Miltons förlorade paradis över larmande utbrott som både stör och berör.

Bäst blir det när det släpigt drömska tonfallet vaggas till sömns av böljande gitarrkrevader som i ”Morning star”. Eller när Jackie Perez Gratzs cello gör en sorgset vacker överledning i ”Golgotha”.

Bästa spår: ”Morning star”

