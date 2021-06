Kings of Convenience gör comeback: ”Man måste leva ett liv för att kunna skriva sånger”

Kings of Convenience.

Eirik Glambek Bøe och Erlend Øye, båda födda 1975, träffades redan när de gick i skolan i norska Bergen. De spelade tillsammans i rockbandet Skog innan de bildade en duo i slutet av nittiotalet.

Som Kings of Convenience albumdebuterade de med ”Quiet is the new loud” 2001. De har också släppt studioalbumen ”Riot on an empty street” (2004) och ”Declaration of dependence” (2009).

”Peace or love”, som släpptes tidigare i juni, är deras fjärde album.

Bland duons mest populära låtar märks ”I’d rather dance with you”, ”Misread” och ”Homesick”.

Erlend Øye är också med i bandet The Whitest Boy Alice. 2014 släppte han sin andra soloskiva.