Kings of Convenience kör på med med sitt vinnande koncept

Pop Kings of Convenience ”Peace or love” (Universal) Visa mer

Parollen ”Quiet is the new loud” som gav Kings of Convenience deras genombrott har med tiden förlorat lite av sin slagkraftighet. Ingen är ju särskilt högljudd längre.

Den regerande popestetiken är i dag precis så diversifierad och detaljrik som Erlend Øye och Eirik Glambek Bøe tycktes efterfråga för tjugo år sedan.

Ändå styr devisen fortfarande deras uttryck. Efter tolv år isär, rykten som talat om att de musikaliskt så timida männen i verkligheten drev varandra till vansinne, ger de nu ut en fjärde skiva. De fjäderlätta, akustiska gitarrerna, den mjuka stämsången, det återhållna bossasvänget, stråkarna i refrängen känns på pricken igen från samtliga tidigare utgåvor. Visst innehåller texterna referenser till en mognare tillvaro, den efter 45.

Men mycket är sig likt där också. Øye trånar efter någon ny manic pixie dream girl. Glambek Bøe grundar hans flyktighet.

Det är ännu ett vinnande koncept, och det är nog också precis vad denna uthålliga duo utvecklats till. Ett koncept. ”Peace or love” kommer passa utmärkt för alla som redan omfamnar allt vad Kings of Convenience står för. Men tiden för tysta revolutioner är sedan länge förbi. Detta är musik som, på gott och ont, handlar om att bevara.

Bästa spår: ”Rocky trail”

Läs mer om musik och fler texter av Sara Martinsson