Kira Josefsson: USA:s aktivister och gräsrötter kommer fortsätta hjälpa gravida i nöd

USA:s Högsta Domstol brukar meddela de flesta av sina beslut – en lång rad utslag som formar landets institutionella version av rättvisa – under ett par dallrande heta försommarveckor i mitten av juni. Men startskottet för årets mest uppmärksammade fall kom redan vid den första tulpanblomningen i maj, då ett läckt utkast av en dom visade att man planerade att ogiltigförklara aborträtten.

När Demokraternas talman Nancy Pelosi klev upp på podiet för en presskonferens den 24 juni, strax efter HD:s besked, hade partiet alltså haft nästan två månader på sig att förbereda en strategi för att motverka de akuta konsekvenserna av abortförbud i flera stater.

Reproduktiv rättvisa står på valsedeln i höst, och ni måste se till att Republikanerna inte gör abort olagligt i hela landet, sa Pelosi. Men redan 2007 lovade Demokraterna, via Obama, att förankra aborträtten djupare i lagen. De har ännu inte kommit till skott. Endast ett fåtal demokrater har presenterat praktiska förslag. Så vad vill partiet göra? ”Jag personligen är överväldigad av det här beslutet”, sa Pelosi från podiet.

Några som inte var överväldigade utan stod redo att fortsätta sitt mångåriga arbete var gräsrötterna i landets robusta nätverk av aborträttsorganisationer.

Trots att abort varit tillåtet i hela USA sedan 1973 har många delstater infört krångliga regler som ihop med trakasserier från religiösa fanatiker gjort livet svårt för abortläkare och försämrat vårdtillgängligheten. I solidaritet med gravida i nöd samlar koalitionen National Network of Abortion Funds därför in pengar för att finansiera resor till delstater där det är lättare att få vård, medan grupper som Brigid Alliance assisterar med koordination. Organisationer som Haven Coalition i New York samlar volontärer som öppnar sina hem för att långväga patienter ska ha någonstans att sova och få sig en bit mat. Utanför abortkliniker landet runt står aktivister med paraplyer, musik, och armar som blockerar aggressiva abortmotståndare som försöker ”övertala” den gravida att välja en annan väg.

USA:s civilsamhälle kryllar av föreningar som dessa. Redan på 1830-talet beskrev filosofen Alexis de Tocqueville hur man överallt i det unga landet samlades för att bygga kyrkor, spika upp staket och distribuera böcker – en laissez faire-regering gjorde att medborgarna på egen hand fick lösa kollektiva problem. Resultatet blev en folklig gemenskap som, enligt de Tocqueville, utgjorde en nödvändig motvikt till staten, men utan att hota det demokratiska systemets stabilitet.

Den franska filosofen idealiserade, visserligen. Då som nu fanns givetvis många samfund som av mer eller mindre demokratiska skäl inte eftertraktade status quo i en nation med stark ojämlikhet.

Högsta Domstolens nya konservativa supermajoritet är resultatet av ett hårdnackat arbete utfört av grupper som i årtionden kämpat för att göra abort olagligt och som Republikanerna allierat sig med. Demokraterna har dock inte kultiverat motsvarande relationer. 2008 klippte Obamas kampanj banden med de två miljoner gräsrötter som hjälpte honom till valsegern. I juni 2022 avslutade President Biden sitt tal om aborträtten inte med en uppmaning om att stå upp för den, utan med en sträng förmaning om att inte låta demonstrationerna bli våldsamma. Det är lätt att få intrycket att presidenten ser sina potentiella väljare som ett hot snarare än initiativrika samarbetspartners.

Det räcker inte att kritisera oppositionspartiet. Utan egna budskap är det osannolikt att Demokraterna behåller sin majoritet i Washington efter valet i november. Men hur det än går kommer landets aktivister att fortsätta hjälpa gravida i nöd – också om rättvisans och politikens förmenta institutioner har vänt dem ryggen.

Läs mer:

Ola Larsmo: Friheter som skapades under 1900-talet kan krossas

Åsa Beckman: Var vaksamma – även svenska abortmotståndare gör sig redo