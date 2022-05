Kirsten Thorups ”Intill vanvett, intill döden” är stor berättarkonst

Roman Kirsten Thorup ”Intill vanvett, intill döden” Övers. Helena Hansson Albert Bonniers förlag, 384 sidor Visa mer

När Kirsten Thorups ”Intill vanvett, intill döden” kom ut i Danmark 2020 var det knappt någon i denna del av Europa som såg ett krig i Ukraina framför sig. När romanen nu kommer på svenska i Helena Hanssons tonsäkra översättning har en ny dimension lagts till i berättelsen om den unga danskan Harriet som hösten 1942 åker till München för att ”vila upp sig”. Vi lever som hon långt från fronten och anar inte hur framtiden ser ut, men vi vet hur det gick för kvinnor som Harriet och deras barn efter krigsslutet 1945: de stämplades som landsförrädare.

Harriets man hade engagerat sig för Finlands sak mot Sovjet och stupat som frivillig stridspilot i tyska flygvapnet. Några månader efter hans död lämnar hon sina två små pojkar på barnhem och tackar ja till en inbjudan från en av makens tyska officerskolleger att gästa honom och hans danskfödda fru. Harriet tar tåget med silkesstrumpor och väldoftande tvål i bagaget.

Hur hamnade hon på fel sida? Varför åker hon från det ockuperade Danmark till Tyskland? Det är Harriets perspektiv som råder oinskränkt, och hon berättar i korta meningar utan bisatser och utan pauser eller styckesindelning, som om hon kastade ner anteckningar från en resa, men lämnade analys och eftertanke till senare. Skrivsättet ställer stora krav på läsaren, här finns inga vackra formuleringar eller böljande meningar som kan vagga till ro, här gäller det att följa med och vara uppmärksam på alla de små detaljer som tillsammans skapar den större bilden.

Harriet träffade sin man på folkhögskolan i Ollerup, där gymnastikläraren Niels Bukh – en autentisk gestalt – undervisade. Hans idéer om den ariska rasens kroppsliga fostran gjorde honom populär i Nazityskland och han förblev nazist även sedan Danmark ockuperats. Ollerup representerar lyckan för Harriet, där blev hon kär och där fick hon en kropp att vara stolt över, trots att hennes utseende inte lever upp till tidens blonda ideal. Där fick hon också en världsåskådning.

Detta får vi reda på i Harriets få och korta återblickar när hon står trängd mellan andras kroppar på ett fullpackat tåg, med en toalett som svämmar över och en binda som behöver bytas. Den tyska hemmafrontens vardag visar sig vara en annan än hon tänkt sig, och väl framme i villan i München kolliderar hennes förväntningar än våldsammare med verkligheten. Hon vet egentligen inte vad hon söker – vill hon hedra sin mans minne, eller bidra med något, men vad, och till vem?

Genom Harriets ögon får vi bit för bit se, inte bara hur tyskarna lever denna höst när slaget om Stalingrad och massmördandet i dödslägren pågår dag för dag, utan också hur den enskilda människans medvetande bryter samman under trycket från å ena sidan den påbjudna världsåskådningen, å den andra de faktiska sinnesintrycken.

Att glömma eller vägra hälsa Heil Hitler kan leda till internering i ett av de otaliga arbets-, straff- , omskolnings- och koncentrationsläger som finns i och runt München

Harriets värdfolk är högt uppsatta nazister, de tilldelas ukrainska kvinnliga slavarbetare som kallas Ludmilla oavsett vad de heter och som är fritt villebråd för herrefolkets mörkaste drifter. Harriet är själv inskolad i ett övermänniskotänkande och blir sårad när en tysk officer förmodar att hon inte är arier. Men hon förskräcks också av att husets sexårige son skriker ”undermänniska” åt den ukrainska som han samtidigt tyr sig till så fort han vill ha tröst.

Allt fler spöken kryper fram ur det fördolda: den tyska familjen visar sig ha ett barn till, en flicka med funktionshinder som förts till anstalt. Vi, men inte Harriet, vet att det var en säker dödsdom. Antalet svartklädda änkor ökar i staden, liksom lemlästade soldater på sjukhusen. Att glömma eller vägra hälsa Heil Hitler kan leda till internering i ett av de otaliga arbets-, straff- , omskolnings- och koncentrationsläger som finns i och runt München. Befolkningen svälter och förväntas lämna det lilla de har till olika insamlingar som ska gå till frontsoldaterna. Även kvinnorna och barnen i den fina villan känner av bristen, men när mannen kommer på permission fylls huset med lyxvaror som tillkommer en hög nazist. Att tvivla på slutsegern är straffbar defaitism.

I denna galna värld intalar Harriet sig att hon är en självständig människa som förmår se objektivt på saker och ting och dessutom vågar uttrycka avvikande mening, men hon är ohjälpligt snärjd i ett nät av fördomar, lögner och propaganda. Hon vet vad som ”händer” med judarna, hon anar att det går dåligt för Tyskland i öst, men hon håller tankarna borta. Hon lever i nuet, där hon är, men lyckas ändå förändras och börjar hjälpa där hon kan, dock utan att riskera sitt eget liv. Hon tar intryck av en kvinna som lär henne att ”den som förtrycker inte känner någonting medan den som är förtryckt känner vad som sker. Och om man inte ställer sig på de förtrycktas sida och känner med dem vet man ingenting om verkligheten”. Två ovanligt långa meningar i ett hav av korta huvudsatser.

Insamling av metallskrot på Karlsplatz i München 1942. Foto: TT

Att läsa Kirsten Thorups roman är att stiga in i krigets vardag som den kunde te sig för en besökare som var solidarisk med den krigförande makten och villig att dela hemmafrontens villkor. Läsaren måste leva sig in i en berättare som har fel, som har ställt sig på förtryckarnas sida, även om hon delvis och under verklighetens tryck omprövar sin hållning. Medan vi läser är vi med Harriet i hennes pågående nu, med många farhågor och en del förhoppningar, men utan säker kunskap om framtiden. Vi ser skeendet och avlyssnar samtalen genom hennes medvetande, genomgående i presens. Vi lever för en stund som hon en gång gjorde, vi vet vad som hände då och blir samtidigt medvetna om att vi själva existerar mitt i ett kaos av förlopp och tendenser och inte vet något om framtiden. Det är stor berättarkonst.

