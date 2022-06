Kiss bjuder på eld, daterade raggningsrepliker och helt okej rockshow

Musik Kiss Scen: Tele2 Arena, Stockholm Visa mer

En våg av värme från pyroteknikens skottsalvor väller upp över läktarna redan under öppningslåten ”Detroit rock city”. Hårdrocksveteranerna i Kiss börjar där andra band slutar och sedan fortsätter de så i två timmar till. Om Paul Stanleys sång är förinspelad eller inte må vara osagt – det låter ändå inte jättebra – men med tanke på hur han kraxar i mellansnacket kan det sannerligen behövas.

Att Kiss gör ännu en avskedsturné 20 år efter den förra får väl betraktas som en naturlig konsekvens av den ökade medellivslängden. De två originalmedlemmarna Gene Simmons och Stanley har hunnit passera 70 och när den pågående ”End of the road”-turnén beräknas sladda i mål 2023 är det exakt 50 år sedan bandet för första gången stod på scen. Men det hindrar inte Stanley från att ge sig ut på en luftfärd över publikhavet under ”I was made for lovin' you”.

Samtidigt vore det föga förvånande om de i framtiden drygade ut pensionen som ”kissogram” med ny abbatar-teknik. I egenskap av sminkade seriefigurer står Kiss sedan länge över rockens autenticitetskrav. Storbildskärmarna mixar in gamla konsertklipp och låtlistan täcker in merparten av karriären. Inte mycket har ju egentligen hänt sedan 1976, men gnistregnet piffar upp ”Destroyer”-spåret ”Shout it out loud”, medan ”War machine” piskar upp stämningen ytterligare med en animerad drake i fonden.

Simmons själv sprutar eld i ”I love it loud” och spottar blod under bassolot i ”God of thunder”. Däremellan hinner Stanley flexa daterade raggningsrepliker på svenska (”Jag gillar din rumpa”). Alltsammans är välrepeterat, men lokalanpassat på ett sätt som ändå skapar en känsla av att just den här Stockholmskonserten är unik.

Såväl ”Say yeah” från 2009 års platta ”Sonic boom”, som 1980-talets ”Tears are falling” är veritabla transporträckor. Musikaliskt sett har Kiss för länge sedan passerat bäst före-datum, men som familjeunderhållning kan dagens upplaga med Eric Singer och Tommy Thayer på trummor respektive gitarr fortfarande leverera en helt okej rockshow. Inte minst tack vare publikens osvikliga gensvar.

Läs fler texter av Johanna Paulsson och fler konsertrecensioner.