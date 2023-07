Kiss levererar bomber, raketer och en hitparad med glatt humör på Dalhalla

Konsert Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Kiss Scen: Dalhalla, Rättvik Visa mer Visa mindre

Det roliga med att besöka Las Vegas är själva metaperspektivet. Att man befinner sig inuti en konstruerad upplevelse och i bästa fall får syn på sig själv utifrån och ser en människa som har att välja mellan att följa med eller spjärna emot. Att se rockbandet Kiss innebär ungefär samma utmaning. På ett plan är allting urdumt och fånigt. Fyra åldrade, svårt utklädda och sminkade män i platåskor och glittergitarrer som framför den mest simpla musik, ackompanjerade av pyroteknik och plastig dekor. Å andra sidan inser jag att om man bara accepterar lekens premisser så blir det roligt.

Men det är verkligen inte lätt under dessa förhållanden. Ett lågtryck har parkerat sig över hela Mellansverige. Regnet öser ned. Dalhalla är som det är. En pampig och säregen plats där man inte alls borde arrangera konserter.

Kiss ska sluta nu är det tänkt. Turnén, som heter ”The end of the road tour”, börjar efter många om och men att lida mot sitt slut. Den sista konserten ska genomföras i hemstaden New York i december, 50 år efter debuten.

De två kvällarna på Dalhalla sägs alltså vara de sista de gör i Sverige. Kanske stämmer det denna gång. Det har nämligen sagts flera gånger tidigare.

Allt sker med ett glatt humör, Kiss är som ett Mora Träsk för vuxna. Och barn också. Alla ska med.

Men är det så måste man nog ändå säga att de slutar med så mycket värdighet det är möjligt. Det har varit en lång och trasslig karriär. Bandmedlemmar har kommit och gått, efter de tio första och stilbildande åren avlöste nya usla album varandra och girigheten verkar ibland ha varit den enda röda tråden. Även denna kväll ringlar sig kön lång till merchståndet där en jacka kostar 2 600 kronor. Att få möta artisterna och ta bilder med dem kostar mellan 10 000 och 35 000 kr beroende på paket.

Samtidigt är det uppenbart att de drivs av närmast gammaldags showbizetik. Det ska levereras. Allt det som fansen vill ha ska de få. Så bandet gör entré från luften, bomber och raketer smäller och ryker, Gene Simmons fladdrar oavbrutet med sin enorma tunga, Paul Stanley blottar sin ryamatta och skriker i falsett, trummisens podium lyfter som ett rymdskepp och det är gitarrdueller, blodspyor, drakar och svärd. Allt med ett glatt humör, som ett Mora Träsk för vuxna. Och barn också. Alla ska med.

Kiss är efter alla år en fungerande rock'n'roll-maskin Foto: Janne Nilson/Rockfoto

Låtlistan är en hitparad där alla de viktiga klassikerna finns med, från inledande ”Detroit Rock City” och ”Shout it out loud” till avslutande ”I was made for lovin’ you” och ”Rock and roll all nite”. Men däremellan också en rad meningslösa låtar som påminner om hur mycket Kiss gått på tomgång genom åren.

Stundvis är jag inne i upplevelsen. ”Deuce” och ”Lick it up” är svåra att stå emot, men ”Say Yeah” tar mig ned på jorden igen. Jag kan, liksom många recensenter det senaste decenniet, konstatera att Paul Stanley inte har mycket till röst kvar. Gene Simmons är däremot fortfarande en rätt bra och kraftfull sångare. Som band är de också en fungerande maskin fortfarande.

Men det är bra att de slutar. Konceptet Kiss är bättre än själva upplevelsen. Ihärdiga rykten gör gällande att Kiss har köpt in sig på den teknik som Abba använt för sin avatarshow. Och det kan nog bli bra. Better than the real thing, faktiskt. Alltihop är ju ändå bara en konstruktion.