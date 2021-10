Kitsch och hysterisk samtid i Sofokles ”Antigone”

Teater ”Antigone” av Sofokles i bearbetning av Magnus Lindman Regi och koreografi: Örjan Andersson Scenografi och ljusdesign: Chrisander Brun Kostym: Jenny Nordberg. Mask: Lillebel Höglund Musik: Franz Edvard Cedrins I rollerna: Sophie Augot, Gustav Berg, Tobias Borvin, Shada Sulhav, Annika Kofoed m. fl. Scen: Helsingborgs stadsteater. Speltid: 1 tim och 40 min. Visa mer

Vår tid är reserverad åt principlösheten, eller kanske snarare den principiella relativismen. Tydligast i politiken. Det här var våra principer, men eftersom Sverigedemokraterna inte gillar dem har vi andra.

Antigone, dotter till den tidigare kungen i Thebe, är i gengäld en principryttare som sitter stadigt i sadeln, själva urtypen för en rätts- och moralfundamentalist. Kort sagt: riktigt jobbig.

Hennes bröder har dräpt varandra i ett krig om makten. Den ene av dem var lojal med den nye starke mannen i staten, syskonens morbror Kreon, och har fått en statsbegravning. Den andre, ”förrädaren”, har dumpats i sanden för att ätas av vildhundarna. Den som försöker begrava honom straffas med döden.

Antigone förfäras över detta brott mot grekisk sed och gudomlig ordning. Alla har rätt till en riktig begravning och för denna princips skull är hon inte bara redo att själv dö utan också, visar det sig i Sofokles 2500-åriga drama, dra fortsatt olycka över sin redan osannolikt olycksdrabbade familj (hennes far heter Oidipus). Så är det ju, principryttarna på sina höga hästar låter inte sällan omgivningen trampas under hovarna.

På Helsingborgs stadsteater har ett innovativt produktionsteam och en spelglad ensemble nu vridit upp tragedin i hysterisk samtid.

Shada Sulhav som Antigone. Foto: Emmalisa Pauly

För tre år sedan satte Örjan Andersson upp ”Drottningens juvelsmycke” på samma scen med i stort sett samma gäng omkring sig. Den uppsättningen bjöd från första stund in till ”yster lek”, skrev DN:s kritiker Rikard Loman då. Trots en luguber öppning kan detsamma sägas om Anderssons ”Antigone”. Det är, länge, en föreställning på gränsen till spexsammanbrott, där dramats stora och eviga fråga, ”är det alltid rätt att göra rätt?” har svårt att göra sig gällande.

Chrisander Bruns scenrum är påkostat kitschigt; antiken så som man tänker sig den i ett amerikanskt gated community med blåskimrande pool, förgyllda urnor och marmormaräng. Ett lunchrum en trappa upp, med fönster ut mot publiken förtydligar att här är jobbet en lek och leken ett jobb; skådespelarna leker att de är skådespelare som leker att de sörjer och alla lever vi i en gränslös tid då ingenting får vara tråkigt. Inte ens döden, allra minst teatern. ”Here we are now! Entertain us!”

Uppsättningen jobbar hårt för att leva upp till underhållningskraven: Andersson, i grunden koreograf, har tryfferat showen med fysiska roligheter. Gustav Berg lockar som nervös budbärare fram Gösta Ekman-minnen. Annika Kofoed gör Kreon till en mycket samtida tyrann, en scenunderhållare.

Och på denna lekplats vandrar Antigone runt i en rosa fuskpälsdräkt, som en maskot på ett företagsevent, men konstant ilsken och uppfordrande som en Greta Thunberg. Hon är den udda, den som inte leker, och gestaltas med auktoritativt allvar av Shada Sulhav, praktikant från Teaterhögskolan i Malmö.

Måste allt vara så förbannat kul hela tiden? Är det den enda princip vi håller helig?

Det är frågan denna ”Antigone” tvingar fram. Ett svar formuleras till sist i andra akten. Föreställningen stillnar. Antigone vadar genom en av bassängerna, över Styx mot Hades. Gravlyktor driver sakta över vattenytan. Blod fläckar scenrummets fönster. Det känns som om något också i vår tid ofrånkomligt meningsfullt har gjort entré.

Läs fler scenrecensioner