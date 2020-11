Kläderna har alltid spelat en stor roll i ”The crown” och i fjärde säsongen får seriens kostym ännu mer symbolisk betydelse när ”Folkets Prinsessa” (spelad av Emma Corrin) gör entré. Seriens kostymör Amy Roberts känner av de skyhöga förväntningarna på att skildra Lady Dianas känslomässiga och psykologiska förvandling under 1980-talet genom plaggen hon bär.

– Utmaningen var att spegla hennes snabba omvandling från ganska vanlig tonåring till global modeikon. Men man måste vara modig och ta ut svängarna i den här tv-serien, jag kom över den värsta nervositeten under förra säsongen, säger kostymören Amy Roberts som vann en Emmy för sitt jobb på ”The crown” tidigare i år.

Bild 1 av 2 Sweater Weather! Diana Spencer gillade Laura Ashleys design. Foto: Des Willie Bild 2 av 2 En av Dianas gamla tröjor såldes nyligen för ca 500 000 kr Foto: Des Willie Bildspel

Hon säger att hon numera har vant sig vid ”seriens dna” både vad gäller kostymer, scenografi, ljussättningen och det speciella persongalleriet.

– Visserligen handlar ”The crown” om drottningen, prinsen och alla prinsessorna men de är ju också delar av en familj. Jag brukar tänka på det hela som en enorm operauppsättning där alla har sina fasta roller, säger Amy Roberts som tyckte mycket om nykomlingen Emma Corrin i rollen som Lady Diana.

– Allt var nytt och intressant för henne och hennes glädje inför allting smittade av sig. Jag ville ta med henne hem, säger Amy Roberts.

”The Crown 4” skildrar den unga Dianas utveckling till att bli en modeikon vars popularitet blir ett allt större hot mot den övriga kungafamiljen. Amy Roberts speglar säsongens spända stämningar genom att förse drottning Elizabeth, hennes dotter Anne och syster Margaret med mer diskreta kostymer.

Bild 1 av 2 Olivia Colman som Drottning Elizabeth II i ”The crown”. Foto: Des Willie Bild 2 av 2 Helena Bonham Carter som Prinsessan Margaret. Foto: Des Willie Bildspel

Förra säsongens starka färger, något psykedeliska hattar och mode från 1960- och 70-talet har bytts ut mot en mörkare färgpalett. I stället är det Lady Diana som får bära de starka färgerna och moderna plaggen – även om hennes moderesa börjar med en högst begränsad garderob.

– I seriens början är hon ju en tonåring som varken har särskilt stort klädintresse eller känsla för mode. Innan Diana flyttade in på slottet fick hon gå och handla nya kläder med sin mamma, hon hade bara en finklänning och en kappa osv. Vi minns Diana som en otroligt glamourös varelse, men i början hade hon vanliga, ganska töntiga kläder, noppriga tröjor och cardigans, säger Amy Roberts.

Emma Corrin som Lady Diana Spencer i ”The crown 4”. Foto: Des Willie

Dianas stil inspirerar alltjämt och dessa noppriga tröjor och cardigans har blivit trend i höst. Flera modeföretag har tillverkat kopior på några av de mest kända. En ofta fotograferad röd, stickad tröja mönstrad med ett ensamt svart får i en flock av vita förknippas med den unga Diana. I ”The crown 4” bär Diana denna tröja när hon sitter övergiven och uttråkad framför tv:n på sitt rum. Symboliken som kungafamiljens svarta får är snudd på övertydlig. Årets version av den famösa fårtröjan tillverkas av ett amerikanskt klädföretag, kostar 3000 kronor och sålde slut på en dag.

Emma Corrins kostym i ”The crown” går från tidstypiska tröjor och klänningar med vita präriekragar till glittrande aftonklänningar via 1980-talets mest berömda plagg – Dianas bröllopsklänning. Plagget som är designat av David och Elizabeth Emanuel för att vara tillräckligt stort för att synas vid vigseln i Sankt Paulskatedralen i London är ett av den moderna modehistoriens mest igenkännbara plagg – sett i direktsändning av mer än 750 miljoner tv-tittare i 74 länder.

Emma Corrin hade sju provningar av bröllopsklänningen som syddes upp i Elstree filmstudios i London. Tiaran är en kopia av Spencertiaran som höll den nästan 8 meter långa tyllslöjan på plats. Foto: Des Willie

Amy Roberts ville skapa en klänning som fångade stilen och känslan i originalet, snarare än att göra en exakt replika. Hon fick bland annat hjälp av David Emanuel som gick igenom originalskisserna in i minsta detalj. Under inspelningen krävdes det tio personer för att hjälpa Corrin in i Roberts kopia av den berömda klänningen, ofta beskriven som en maräng.

– Det var fantastiskt att klä Emma Corrin i allt hon bär, men scenerna med bröllopsklänningen var känslomässiga för alla som arbetar med serien. Ingen hade sett den tidigare förutom jag själv och regissören och när hon gick ut för att träffa filmteamet så blev alla helt tysta. Stämningen var så laddad och Emma började gråta, berättar Amy Roberts.

En utmaning med ”The crown” är den enorma logistik som krävs för att klä så många skådespelare och statister som den episka serien kräver. Scener från olika avsnitt filmas i regel samtidigt och på helt olika platser och med olika kostymteam.

Bild 1 av 2 Princess Diana (Emma Corrin) och Prins Charles (Josh O Connor) vid Palacio Monte Miramar i Malaga. Foto: Des Willie Bild 2 av 2 Som nygift fick Lady Diana modehjälp av Vogueredaktören Anna Harvey. Foto: Des Willie Bildspel

– Det kan ofta kännas totalt överväldigade. Vi kan ha ett team uppe i Skottland där man spelar in en jakt och ett annat team nere i Surrey som ska klä skådespelarna inför en stor formell middag. Vi kan filma avsnitt fem och åtta på samma dag så det krävs att man är oerhört organiserad. Jag vill inte ens tänka på vad som kan gå fel, men som tur är jobbar jag inte ensam, säger Amy Roberts, som också BAFTA-belönades för BBC-serien ”Oliver Twist” (2008) och har jobbat med ”Barnmorskan i East End”.

Amy Roberts har en bakgrund som kostymör på teater och har skapat kostymer för alla möjliga roller och tidsepoker för både tv och film. Hon menar att historiska dräkter och kläder är lättare att jobba med än modern kostymdesign.

– Vi kostymörer brukar skratta åt att nutida kläder på film och i tv är så mycket svårare att designa och jobba med, helt enkelt för att alla har en åsikt. Det är inte lika många som vill tycka till om en medeltida outfit eller känner att de är experter på 1890-talet. Med moderna kläder i en produktion så vill alla säga sitt, från regissören till producenten och den väldigt trevliga städaren på inspelningen, säger hon.

Bild 1 av 2 Inspiration från lavendellila aftonklänning Diana bar i Nya Zeeland, 1983. Foto: Ollie Upton Bild 2 av 2 Emma Corrin som Lady Diana. Foto: Des Willie Bildspel

Därför är hon tacksam över att Peter Morgan, skaparen av ”The Crown”, också ger fria händer att tolka en del av kläderna som beskrivs i manuset. Kostymörernas arbete är en blandning av att återskapa exakta kopior på plagg som kungafamiljen burit i officiella sammanhang eller blivit fotograferade i, och att få skapa själva. Amy Roberts gillar att konceptet i ”The crown” är en blandning av offentliga historiska händelser och ett privatliv som pågår bakom stängda dörrar hemma hos familjen Windsor i Buckingham Palace.

– Eftersom vi bara kan gissa vad som pågår i kulisserna så tillåter det oss att ta oss friheter med både handlingen, replikerna och vad rollfigurerna kan tänkas ha på sig i de scenerna. Men mitt jobb kan också handla om att minutiöst undersöka hur en viss militäruniform till drottning Elizabeth ska se ut under en viss parad – vilket jag i ärlighetens namn tycker är ganska tråkigt, säger hon.

Förutom att klä Diana och Drottning Elizabeth var det extra intressant för Amy Roberts att skapa en uppsjö av kornblå dräkter till Margaret Thatcher (spelad av Gillian Anderson) som också gör sitt intåg i säsong fyra. Att välja vad Drottning Elizabeths och Margaret Thatchers kläder skulle uttrycka under deras möten gav också en extra dimension till arbetet med kostymen för ”The crown 4”.

Bild 1 av 2 Dennis Thatcher (Stephen Boxer) och Margaret Thatcher (Gillian Anderson) i ”The crown 4”. Foto: Des Willie Bild 2 av 2 Bildspel

Amy Roberts mest kreativa kostymtolkning kom redan i första scenen där Diana dyker upp utklädd till skogsälva. Det var också den roligaste munderingen för hennes team att sy upp. Roberts tror också att det är den mest oväntade plagget under hela den nya säsongen.

– När jag läste scenen i manuset blev jag otroligt glad, det var en sådan gåva till mig från Peter Morgan. Det handlade om att tolka en slags scenkostym för Diana, för mig var det som att vara tillbaka på teatern igen. Jag inspirerades av dansaren Wacław Niżyński och Ryska baletten under tidigt 1900-tal, Diana är som hämtad ur ”En midsommarnattsdröm”, säger hon.

Amy Roberts lade också mycket kraft på Lady Dianas slutscen som får ett stort symbolvärde och blir som en cliffhanger till nästa säsong.

– Det är också en symbol för vem hon håller på att bli. Hon bär den kostymen som en rustning mot omvärlden när hon befinner sig i en situation där hon väljer mellan att fly eller fäkta. Jag visste att jag var tvungen att hitta något med kraft åt Diana i det ögonblicket. I ”The crown” har hon gått från att vara sinnebilden av en oskuldsfull varelse i det första avsnittet till att vara redo att slåss i något mördande snyggt...

Amy Roberts är kostymdesigner för ”The crown”. Foto: Netflix

Amy Roberts Född 1949, började sin karriär som kostymör 1977. Yrke: Kostymör för Netflix-serien ”The crown”, säsong tre och fyra. Förberedelser: Innan varje säsong börjar filma letar Amy Roberts och hennes team smycken, väskor, hattar och skor i butiker i mestadels Paris och London. Sedan börjar arbetet med att sy upp kläder till de viktigaste karaktärerna i serien, kungafamiljen bär sällan ett plagg flera gånger under seriens gång. Visa mer

Bild 1 av 3 1. Lady Diana och Prins Charles gifter sig 1981. Foto: Martyn Goddard / Alamy Stock Photo Bild 2 av 3 2. Lady Diana i en svart, kort, axelbandslös cocktail-klänning av Christina Stambolian på The Serpentine Gallery i London 1994, samma kväll som Prins Charles intervjuades om sin relation till Camilla Parker Bowles i en tv-sänd dokumentär. Foto: Nils Jorgensen/REX Bild 3 av 3 3. John Travolta dansar med Lady Diana under en galamiddag i Vita huset i november 1985. Foto: White House Photo / Alamy Stock Photo Bildspel