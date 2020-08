Klangrikt album inspirerat av kyrkklockor

Nutida klassiskt Victoria Borisova-Ollas ”Angelus - Orchestral works” Sakari Oramo, Stockholms filharmoniker med flera. (Bis/Naxos) Visa mer

När Victoria Borisova-Ollas fick en beställning av ett orkesterverk till firandet av Münchens 850-årsdag besökte hon staden en söndag och hörde dess kyrkklockor ringa från tidig morgon till kväll. Intrycken blev verket ”Angelus”. I kommentaren berättar hon om den första kyrkklockan som tack vare en ensam munk ljöd i München för mycket länge sedan. Och att ”den inte har slutat ringa sen dess”. Det fortsätter också att ringa, i alla slags nyanser, i de övriga verken på detta klangrika album. I det efter-döden drömmande ”The Kingdom of Silence”, i det bedjande ”Before the Mountains Were Born” och hos de svindlande stråkarna i ”Creation of the Hymn”. Samt i det vilda västern-dånande ”Open Ground” som är inspirerad av en berättelse om en jordbävning i Mexiko i en av Salman Rushdies romaner.

Bästa spår: ”Angelus”

