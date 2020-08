Klas Östergren: Vi framställdes som idioter som visste om åratal av övergrepp

Han har slutat veckopendla till Gamla stan.

Men blir fortfarande igenkänd av hovmästaren på restaurang Prinsen i centrala Stockholm.

– Du får sitta precis var du vill.

Klas Östergren pekar trotsigt ut mot gatan.

Asfalten på Mäster Samuelsgatan är lite simmig av godstrafiken till krogstråken.

Det är första måndagskvällen efter semestern.

– Då vill jag sitta där, säger Östergren. Mitt i gatan. Med en ishink.

Hovmästaren har varit med förr.

– Du är redan ute ur Akademien. Vi kan inte slänga ut dig i rännstenen också.

Klas Östergren satt 1.229 dagar i Svenska Akademien.

Att vara avfälling, ”renegat”, klär honom. Solbrännan djup och jämn. Hårmanen vit och vågig. Röker Camel utan darr på manschetten. En kyss av covid i maj har inte lämnat några synliga ärr.

Restaurang Prinsen, där han nu tar plats på uteserveringen, har viss betydelse i ”Renegater”, en 749-sidig roman som fullbordar en magnifik trilogi, ”en totalvision av vad som hänt i det här landet efter 1945”, med Klas Östergrens egna ord.

Författaren Klas Östergren framför Sergels staty av Gustav III, kungen som instiftade Svenska Akademien. Foto: Jonas Lindkvist

Sviten inleddes med ”Gentlemen” 1980 och följdes upp av ”Gangsters” 2005. Med ”Renegater” talar Östergren om ett bokslut, en ”helhetsbild” av hur man kan förhålla sig till livet och estetiken i den kapitalistiska välfärdsstaten Sverige.

Berättaren i ”Renegater”, ”Klas Östergren”, sätter ljuset på den ”heliga gemenskap” som binder ihop intrigen i de två tidigare romanerna. Den patriarkala staten och storfinansen i armkrok – ”ofta samma individer, som turnerat, bytt sidor, beblandats”. Ur den sfären stiger ”Renegaters” rika persongalleri, ett gäng rufflare värdiga Jönssonligan. Oroväckande nära svenska skattemedel.

I ”Renegater” är det Sveriges vapenaffär med Sydafrika för 17 miljarder kronor från tiden runt millennieskiftet som rullas ut, skildrad genom en reklambyråchef som långsamt går under efter de fiaskoartade festligheterna runt försäljningen i Sydafrika.

”En gammal svetsare från försvarsindustrin i Norrland” dyker upp i en biroll.

– Vår nuvarande statsminister, som jag tror är en sympatisk person, agerar med vapenindustrin och gör naturligtvis stora insatser för den. Det är tråkig business. Det går inte att bedriva den businessen utan att ha att göra med väldigt tvivelaktiga individer och regimer. Då måste man ha ett robust samvete. Det har naturligtvis han.

– Samarbetet mellan försvarsindustrin och staten är oerhört grundmurat. Svenska minor har fortfarande fruktansvärd inverkan på befolkningen i de länder där de används. Det är en skam, och jag är inte säker på att det måste vara så.

Klas Östergren Född 1955. Växte upp på Lilla Essingen i Stockholm. Bosatt på Österlen. Debuterade 1975. Slog igenom med ”Gentlemen” 1980, en roman om det bohemiska Stockholm skildrad genom bröderna Henry och Leo Morgan. ”Gangsters” från 2005 var en fristående fortsättning av ”Gentlemen”. Nu fullbordas trilogin med ”Renegater”, en roman om Sveriges försäljning av vapen till Sydafrika vid millennieskiftet (Bokförlaget Polaris). ”Renegater” innefattar också en dokumentär rapport över författarens erfarenhet som ledamot av Svenska Akademien under den kris som utlöstes av Matilda Voss Gustavssons DN-artikel om ”kulturprofilen” hösten 2017. Visa mer

Romansviten handlar ytterst om att våga ”upprätta samband och se förbindelser”, säger Östergren.

– För att undvika att bli galen. Hela den nya romanen är full av tvetydigheter – allting är dubbelt. Man kan knappt göra en god gärning utan att frammana en ond. Ett djupt mänskligt sätt att se på världen, säger han.

En svensk tjänsteman som ”obstruerar” mot den grundmurade alliansen mellan stat och kapital blir ”baktalad, utfrusen, kringgången”, skriver Östergren i ”Renegater”.

En beskrivning som även fångar hans eget öde i Svenska Akademien.

”Renegater” rymmer en dokumentär ”rapport” över Östergrens dagar som ledamot på stol 11. Han framställer sig som en oförvitlig tjänsteman, alltmer häpen och förbittrad över vänskapskorruptionen i falangen som vill bevara status quo under krisen.

– Herr Fyrkant kom in, säger han om sig själv. Jag var urtråkig. Jag beaktade tystnadsplikten. Jag köpte mig ett kassaskåp där jag låste in alla dokument för att ingen ens skulle lockas att titta i en hög som skulle kunna rymma nästa Nobelpristagare. Jag mådde ganska väl i att sköta detta till punkt och pricka. Jag gjorde samma sak i lumpen. Snaggade mig och sa ”ja, kapten”.

Men när du tackade ja till att bli ledamot såg du inte risken för att fångas i en konflikt mellan vänskapskorruption och tjänstemannapraxis? Du var bekant med sammanhanget.

– Det fanns med i tankarna. Embryon till onda aningar fanns. Men att det sedan skulle gälla dessa övergrepp på kvinnor hade jag ingen som helst aning om. Det gäller nog de flesta som satt i Akademien. Det störde mig att vi framställdes som idioter som visste om åratal av övergrepp. Så var det inte. Det är helt orimligt. Man framställdes som delaktig i ett trafficking- och bordellbolag som även delade ut ett Nobelpris. Det var en förfärlig tid. Men voilà! Som författare – med denna isbit i hjärtat – är jag glad att ha genomlidit det.

Klas Östergren slog igenom med ”Gentlemen” 1980, en roman om det bohemiska Stockholm skildrad genom bröderna Henry och Leo Morgan. Foto: Jonas Lindkvist

Det finns en grundläggande ironi i att du, som ägnat delar av ditt författarskap åt ljusskygga sällskap, sedan finner dig själv mitt i ett.

– I det värsta av de värsta… Och därför hade ju det varit närmast tjänstefel att inte skriva den här boken. Det verkade nästan finnas en plan – skicka in killen och skicka sedan ut honom därifrån så att han kan avsluta det här verket. Det hade varit kriminellt att avstå. Pojken som sitter i en lägenhet på 70-talet och skriver om outsiders på Hornsgatan är den värsta insidern 40 år senare. Jag var tvungen att förvalta den osannolika bågen och göra det till en underhållande berättelse. Göra konst av kris.

Ett kvällsregn faller över Prinsens markiser. Kräftsoppa och immiga glas riesling till förrätt.

Det var just här, på Prinsen, som Östergren för första gången stiftade bekantskap med ”klubbvärden”, senare ledsagare till Akademiledamoten Katarina Frostenson och dömd för våldtäkt.

Det är bohemiskt 1970-tal. Prinsen är full av ”spränglärda och söndersupna, sanningssägare och lögnhalsar”, som det står i ”Renegater”. Krogen är Östergrens universitet. Han missar sällan en föreläsning.

”Klubbvärden” beskrivs i romanen som en ”oförarglig typ, kanske”. En pank och ”fysiskt oansenlig” fransman som talar knagglig svenska, men som kan föra samman människor och idéer. Han har ett gammeldags borgerligt manér som Östergren kan finna charmigt.

Östergren och mannen blir bekanta och så småningom vänner. En sommar bjuder klubbvärden in Östergren till Provence där de delar villa i närheten av ett slott där Markis de Sade sägs ha häckat.

”Renegater” av Klas Östergren. Foto: Polaris

En vacker, solstekt månad under olivträden. Klubbvärden är på hemmaplan. ”Här var det han som gjorde sig förstådd, som kunde kultur och traditioner”, skriver Östergren i ”Renegater”. ”Han agerade ciceron, kock och tolk åt blyga och okunniga nordbor. Han var i sitt esse. Artig, förekommande, mån om att alla skulle få vad de ville ha.”

Östergren vet att han kommer få skit för det försonliga i porträttet. Tidiga läsare av romanen har meddelat honom sina invändningar.

– Jag hade en läsare som tyckte jag var för beskedlig. Men det hörsammade jag inte. Jag tycker det som redan har framförts är hårt nog. Det väsentliga är att inte underblåsa hat. Om den här demoniserade personen hade varit ett monster, då hade ju hela historien om honom varit totalt obegriplig. Klart killen måste haft kvaliteter. Det var en person som bitvis kom in som en frisk fläkt i början och förblev en frisk fläkt i mångas ögon. Att hålla fast i en entydig demonisering är inte värdigt konst. Konsten är större än så.

Under krisen i Svenska Akademien beslutar ständiga sekreteraren att låta en extern advokatbyrå granska Akademiens förhållande till klubbvärden.

När Östergren kallas till advokatsamtal väljer han att utelämna centrala uppgifter om klubbvärden. Detta trots att hans egen hustru hade trakasserats under hans tid i Akademien.

Det var efter en middag på Bergsgården intill Skansen där ledamöterna traditionsenligt äter middag efter den årliga högtidssammankomsten den 20 december. I våningen ovanpå, som en ledamot disponerar, bjöds det vickning.

Klas Östergren i Gamla stan i Stockholm, inte långt ifrån Börshuset på Stortorget, där Svenska Akademien håller till. Foto: Jonas Lindkvist

”Och där – bland köttbullar, prinskorv och Janssons frestelse – blir fru Svingel grabbed by the pussy, som det heter i Vita Huset i USA, som en eufemism för grovt sexuellt ofredande, från klubbvärdens sida.”

På advokatbyrån på Skeppsbron nämner Östergren inget om tafsandet. Eller det faktum att han fått nattliga sms från en prostituerad kvinna som försöker få honom i säng efter torsdagsmiddagarna på Gyldene Freden.

– Det behövdes inte fler dumheter, säger Östergren om beslutet att hålla tyst inför advokaterna. Jag ville försöka göra människan begriplig. Även om jag också informerade dem om en del allvarliga saker som kunde läggas honom till last.

Med facit i hand – hade du gjort samma val i dag?

– Jag har funderat oerhört mycket på den frågan. Advokaternas uppgift var ju inte att utreda honom som person, utan om han eventuellt haft något inflytande över Akademiens verksamhet. Jag tyckte inte att den stackarn behövde mer skit. Kanske är det en uslings värdering. Jag är beredd på den anklagelsen. Jag hade känt den här mannen sedan 1970 eller -71 och jag kände medlidande med honom. Killen har ju ett problem.

I romanens ”rapport” beskriver Östergren klubbvärden som en ”amorf typ som inte kan kontrollera sina impulser, som är i sina lidelser och lustars våld”.

– Det pågick en demonisering som var obehaglig. Inte bara för mig och Akademien. Det var en lynchning. Sedan kan jag förstå att kvinnor blir väldigt förbannade. Det finns andra böcker som skildrar den ilskan, med all rätt. Men att hemfalla åt ett slags kör av klander – det ville jag inte.

I ”Renegater” gör berättaren dock ytterligare bekantskaper på Prinsen, med en kvinna som aldrig hämtar sig efter att ha utsatts för sexuella trakasserier, och bevittnat en våldtäkt, under en natt i Sydafrika.

Lollo, som gestalten heter, är hjälpreda åt byrån som regisserar pr-spektaklet inför Sveriges vapenaffär där.

Utarbetad gör hon misstaget att gå på dejt med en slick ”agent och mellanhand för svenska och brittiska vapenindustrin”.

Som läsare anar man att passagen om våldtäkten, skriven med stark inlevelse med de utsatta kvinnorna, rymmer ett större moraliskt ställningstagande från författarens sida.

Kan man läsa in solidaritet med klubbvärdens offer i gestaltningen av Lollos erfarenhet i Sydafrika?

– Det är inte helt taget ur luften. Det fanns varken åtal eller dom mot klubbvärden när berättaren inleder sin rapport om Akademien. Det kommer längre fram. Han kan inte veta så mycket om anklagelsernas grund. Men den erfarenhet som kvinnorna talar om, hotet, hotfullheten, måste finnas med explicit och inta en central position i romanen. Det Lollo bevittnar återges precis mitt i boken, alltså räknat i sidantal.

Ett romanens moraliska centrum, menar du?

– Precis. Så tänkte jag det. För vittnesmålen om klubbvärden – det är ju kvinnornas berättelser och dessa kan inte jag inkräkta på. Men det är en vidrig historia som Lollo upplever där i Sydafrika och samma sak pågår på tiotusentals andra platser runt jordklotet medan vi sitter här. Och man behöver inte vara någon särskilt tjusig man för att skämmas över att det där pågår.

Hur gestaltar man ett sådant ställningstagande i fiktionen?

– Jag var väldigt angelägen om att behålla hennes perspektiv hela tiden. Du ser det som hon ser, drabbas av det som hon rimligtvis drabbas av. Det finns kanske människor som inte har den föreställningsförmågan, eller inbillningskraften som det hette förr i tiden. Ett fint ord. Och med denna inbillningskraft kan du försätta dig i hennes situation och då är det ingen skillnad på om det är en manlig eller kvinnlig författare som för pennan.

”Jag tyckte förbannat mycket om henne”, säger Östergren om Sara Danius. Foto: Jonas Lindkvist

Vapenaffären i Sydafrika och affären i Svenska Akademien har flera beröringspunkter. Båda skandalerna består av lika delar fars och storpolitik, är lika futtiga som viktiga.

Den satiriska kraften i Östergrens ”rapport” tar luften ur Svenska Akademiens uppblåsta hållning samtidigt som texten frilägger det moraliska sammanbrottet.

– Mot slutet kände jag att det var löjligt alltsammans. Det betyder inte att jag förringar de 18 kvinnorna. Jag syftar på hur sällskapet hanterar konflikten. Så klantigt och dumt. Krisen utlöste en moralisk, mänsklig konflikt som ställde högre krav på förmåga till inlevelse och slutledning och politisk handlingskraft än vad processen att välja en Nobelpristagare gör. Den satte var och ens omdöme på prov.

– Snille och smak. Snille är ett gåtfullt begrepp men i smak ligger även moraliska överväganden. Jag har svårt att skilja estetik och skönhetsfrågor från moral och politik. Oftast hänger det ihop. Ett visst moraliskt tankesätt är lierat med en viss estetik. Och där fallerade hela gänget fatalt.

Rapportens udd är riktad mot herr Styvrepe, ett oförglömligt porträtt av Horace Engdahl. Men Östergren frikänner inte helt fru Råg, Sara Danius. Hon driver, ”av prestige eller ren envishet”, uteslutningsärendet av fru Timotej, Katarina Frostenson, in i kaklet.

– Hon provocerades av andra ledamöter att vara onödigt bergfast, säger han. Det är en teori, bara. Men kanske hade hon inte behövt driva processen hela vägen fram till det där fatala omröstningsförfarandet.

Östergren och Danius äter middagar tillsammans inför och efter avgörande drabbningar i Akademien. Men porträttet av henne i ”Renegater” är fritt från sentimentalitet. Hon dog i sviterna av cancer i oktober i fjol.

– Jag tror inte att hon hade uppskattat något slisk.

På Prinsen är Östergren mer känslosam.

– Jag tyckte förbannat mycket om henne och det var så lumpet av dem att behandla en våldsamt sjuk person på det där sättet. Det var bortom all anständighet. Hon var en person som aldrig ursäktade sig. Den storstilade uthålligheten var tjusig. Och sedan bemötas på det sättet? Trakasserier av en extremt utsatt människa. Ska man gå vidare efter det? Det är en annan sida av vänskap. Det var inget heroiskt ställningstagande från min sida. Men det fanns no way back för mig.

När Östergren inleder sitt arbete i Akademien uppskattar han ledamöters förmåga att drabba samman i sakfrågor och sedan gå arm i arm till Gyldene Freden ”under glatt samspråk”. Vid ett tillfälle mobiliserar herr Styvrepe hela sin fanjunkarrepertoar mot en äldre och svagare ledamot som misstänks ha konspirerat med en ordboksredaktion i Lund. Brösttoner. Skällsord. Men på väg till krogen är ovänskapen runt sessionsbordet som bortblåst. ”Överspelad”, skriver Östergren. ”Som en uppgörelse på en teaterscen. En lysande illustration av den goda principen att skilja på sak och person.”

– En utomordentligt god grund för samtal. Man kan ställa vilka dumma frågor som helst och få mycket bra och trevliga svar. Noll prestige. In time of peace, märk väl. Det fungerade alltså i rutinkonflikter, där prestigen inför allmänheten inte stod på spel. Men det fungerade inte under krisen, då något tycktes röra vid hela organisationens existens. Då började ledamöter identifiera sig med sina roller och det var sorgligt. Det var just för att undvika det som G3 (Gustav III) insåg vikten av teaterscenerier i Akademien – för att ledamöterna skulle fatta att de gick in och ut ur roller. Han var en oerhört intelligent kung.

5 april 2018 lämnar Östergren Svenska Akademien efter ett tal till församlingen. Foto: Jonas Lindkvist

Romansviten som ”Renegater” nu fullbordar är i sig en lek med roller. Den nya romanen inleds med att Henry Morgan kommer vandrande från Österrike, utskickad för att pressa berättaren att sammanställa en rapport om Akademien. Man kan tolka Henry Morgan som en del av Östergrens eget jag. (Henry Morgan är mindre förlåtande mot klubbvärden än berättaren – Henry ”kände igen något ofördelaktigt hos sig själv i honom”, skriver Östergren i upptakten av ”Renegater”).

Henry tvingar dig att mobilisera ett moraliskt samvete, bryta tystnaden, även om han gör det av dubiösa skäl.

– Ja. Tanken, redan med ”Gentlemen”, var att skriva om en kille som berättar om två bröder (Leo och Henry) fast han hela tiden pratar om sig själv. Så visst är det ett försök att spalta upp sitt eget jag och få syn på en sida av sin egen personlighet. Hur långt kan man dra och knoppa av sig själv på en fiktiv gestalt? Det är rent terapeutiskt en nyttig grej. Att inte låta den bestå i sig själv, för då kanske man begår hans dumheter själv.

Östergren tackade ja, säger han, till en plats i Akademien för att han kände sig slutkörd som författare. Han ville göra något nyttigt för litteraturen och kanske komma ut pånyttfödd på andra sidan.

Den pånyttfödelsen märks i ”Renegater”. Var Akademien därmed en lyckad investering? Är det för cyniskt att se det så?

– All litterär konst bygger på erfarenheter i en eller annan form. Vissa är dyrköpta, andra får du gratis. Den här var inte gratis. Men jag hoppas att den kan underhålla en läsekrets. Eller förmedla ett sätt att se på livet.

Östergren lämnar Akademien efter att ha hållit ett tal till församlingen den 5 april 2018. Det finns återgivet i rapporten. Han säger att Akademien uppvisat ett ”vördnadsfullt förtingligande”, ett ”skamlöst hyckel och skenhelighet” i reaktionen på vad som framkommit om klubbvärdens ageranden.

”Därmed har jag kanske i någon mån klargjort skälen till att jag känner djup olust att förekomma i sammanhanget. Men också ruelse, över eget agerande, över att jag brustit i uppmärksamhet och inte sett vart det hela barkade hän.”

När talet var framfört sms:ade Östergren sin förläggare: ”The bloody deed is done.” Stephen Farran-Lee svarade: ”Hur känns det?”. ”Som att ha dragit en bäver genom röven.”

Nu sitter Östergren, en fri man, under Prinsens markiser och röker. Hovmästaren har givit honom dispens att göra det vid bordet. Men genast har ett pedantiskt sällskap inne i restaurangen klagat.

En kypare jagar ut författaren på gatan, precis där han ville sitta från början. Ordet ”olagligt” yttras. Från asfalten vädjar Klas Östergren om att utesluta scenen ur den här texten. Jag protesterar.

– Jag förstår, det enda roliga som hände under hela kvällen… Men skriv då att ”Östergren röker som en borstbindare, är argare än någonsin. Han klättrade upp för fasaderna på väg till hotellet, vägrade vidröra gatan.”

Han skrattar mellan blossen och sufflerar en avslutning.

– ”Han är inte slut.”

Fotnot: DN har utan resultat sökt den person som i romanen omnämns som ”klubbvärden”.

Läs mer:

Klas Östergren skriver om tiden i Akademien: ”Smockan blev hängande i luften”

Läs fler texter av Björn af Kleen, till exempel ”Klanen Trump tar över makten”