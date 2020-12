”Klättra uppåt” är lågmäld och intensiv om det under ytan

Ungdomsbok Katarina von Bredow ”Klättra uppåt” Rabén & Sjögren, från 12 år Visa mer

Långsamt och trevande bygger Katarina von Bredow upp en suggestion, en puls och en oförutsägbarhet i ”Klättra uppåt”, den fristående fortsättningen på ”Släppa taget” och ”Tappa greppet”. Berättelsen vecklar försynt ut ett underliggande, kalla det tankemässigt, självskadebeteende. Allt genomflutet av en skevhet och värme som får mig att associera till Sally Rooneys ”Normala människor”.

Utan överdrift är Katarina von Bredow en av landets intressantare ungdomsboksförfattare. Sedan länge fortsätter hon konsekvent att lyssna in en ung verklighet. När många ungdomsromaner skildrar övergivna barn och gängproblematik i utsatta förorter, rör sig Katarina von Bredow ofta i den så kallade mittfåran. Där placerar sig också ”Klättra uppåt”.

Varken Victoria eller hennes vänner lider någon materiell nöd men livet suger likafullt. Hon som under högstadiet varit en hajpad förebild, börjar i gymnasiet tvivla på sig själv. På estetprogrammets teaterlinje kämpar hon med att bli trovärdig i rollen som den fyrtioåriga hemmafrun Ingrid, i pjäsen som utspelar sig under femtiotalet. Varför gymnasister skulle välja just den tidsperioden för sitt examensjobb är gåtfullt. Men visst, femtiotalet är kult.

Katarina von Bredows ”Klättra uppåt”. Foto: Rabén & Sjögren

Mitt i den livfulla estetgruppen känner sig Victoria ensam. En viss ljusning inträder då hon återfår närheten till Hampus, hennes bäste vän i världen, honom hon höll på att förlora i ”Tappa greppet”. Likaså dyker plötsligt snygge, streetsmarte Jack upp efter en tid i Storbritannien. Victorias tjejkompisar dreglar vid anblicken, men Jack tycks endast se Victoria. Fast vad vill hon?

”Klättra uppåt” är tät av frågor och tankevindlingar. Här dunkar lust och skaver tillkortakommanden och grubbel. Efter vad som först liknar många andra ungromaner i skolmiljö, tätnar berättelsen och allt fler oförutsägbara skeenden flätas in. Hur stor är skillnaden mellan innerlig vänskap och kärlek, finns det alls någon? Vad behövs för att orka behålla sin självkänsla och integritet? Hur ska man klara att förhålla sig till ett världssamvete, till vegankost, till rådande skönhetsnormer, till att våga stå upp för rätten till sin egen kropp och sexualitet? Kan det i själva verket vara modigare att visa sig svag än att låtsas oberörbar?

