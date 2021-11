Klimatångest i en tankeväckande och poetisk performance

Operaperformance ”Sun & Sea” Regi och scenografi: Rugilė Barzdžiukaitė Librettist: Vaiva Grainytė Kompositör och musikledare: Lina Lapelytė Medverkande: Aliona Alymova, Teresė Andrijauskaitė, Milda Andrijauskaitė-Bakanauskienė, Bruce Boreham, Marco Cisco, Daniel Monteagudo Garcia, Sandro Hähnel, Claudia Graziadei, Stasė Žaltauskaitė-Malūnavičienė, Vytautas Pastarnokas, Eglė Paškevičienė, Salomėja Petronytė, Kalliopi Petrou, Svetlana Statkevičienė, Lukas Vaičiūnas., tillsammans med statister från Malmö. Malmö konsthall. Drop in, ingen förhandsbokning. Visas t o m 14/11 Visa mer

På konstbiennalen i Venedig 2019 vann Litauen otippat Guldlejonet för bästa nationella paviljong med operaperformancen ”Sun & Sea (Marina)” – en timslång, loopad föreställning om ohållbar turism och akuta klimatförändringar. I ett av flottans gamla magasin skapades en konstgjord strand med värmelampor och 20 ton sand, där ett tiotal sångare uppträdde omgärdade av volontärer som agerade ”solbadare”.

Just i Venedig fick denna levande installation både en högst konkret och starkt symbolisk laddning, eftersom lagunstaden är så drabbad av såväl massturism som effekter av den globala uppvärmningen, med förödande stormar och stigande havsnivåer. Öppningsveckan i maj präglades symptomatiskt nog av ett för årstiden sällsynt kallt, blåsigt och regnigt väder, i skarp kontrast till detta musikdramatiska skådespel med fejkad strand och artificiell sol!

Malmö konsthall var tidigt ute med att kontakta Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė och Lina Lapelytė, den kvinnliga trion som tillsammans skapat verket, och boka in det litauiska turnésällskapet. Efter att pandemin skjutit fram föreställningen flera gånger är det nu äntligen dags – i ett Sverige med ovanligt milt novemberväder och samtidigt perfekt tajmat med FN:s klimatmöte i Glasgow.

Solosång i ”Sun & Sea” på Malmö konsthall. Foto: Emmalisa Pauly

Performancen är gratis, enligt konsthallens princip med fri entré, och publiken välkomnas under en tolv dagar lång spelperiod med drop-in under eftermiddagarna och ett smittsäkert kösystem.

Själv är jag extra förväntansfull, eftersom många konstkritiker med mig missade Litauens svårfunna paviljong utanför biennalområdet och ryktet om dess originalitet spred sig först sent den sista pressdagen. Men nu har Malmö konsthall baxat in 13 ton tvättad sand i sin lokal, byggt upp en egen scenlösning med återvunnet byggmaterial och fyra meter höga byggnadsställningar på tre sidor om ”stranden”. Därifrån tittar publiken ner på operasångarna och de lokala statisterna (rekryterade via sociala medier).

Det är en stadig ställning som publiken vandrar omkring på, medan föreställningen pågår – poängen är att vi ska studera ”semesterfirarna” från ovan, med en medveten distans. Enligt upphovspersonerna ”halvnakna kroppar som observeras uppifrån – från solens perspektiv, som om människorna vore insekter.”

Liggande sångare i ”Sun & sea”. Foto: Emmalisa Pauly

Då föreställningen saknar tydlig början eller slut så kan publiken dessutom komma och gå fritt; en mindre vanlig form i scen- än i konstsammanhang. Men själva totalgestaltningen, den experimentella berättartekniken och upplevelseperspektivet är udda även på konstscenen.

I höstens ruggiga gråväder känns strandscenen i starkt ljus, hetta och dofter av solkräm påtagligt främmande. Men samtidigt påfallande vardaglig; en typisk badstrand med all sand, tångruskor, plastleksaker, plaskdamm, cykel, surfbräde, solstolar och ett lapptäcke av badhanddukar.

Libretto går att köpa för en billig peng eller laddas ner i en smartmobil via en QR-kod på plats. Det vill jag verkligen rekommendera, eftersom det ibland är svårt att höra vad sångarna sjunger på engelska, parallellt med sorlet från det pågående strandlivet – där busiga barn leker högljutt och en liten terrier skäller.

Barnstatist som blåser såpbubblor i ”Sun & Sea”. Foto: Emmalisa Pauly

Vid flera tillfällen är störningseffekten komiskt avväpnande, ett bjäbbigt skall eller upphetsat barntjut mitt i en aria...

Librettot är ett collage av olika berättelser; inre monologer, drömmar och katastroftankar. Här finns en förförisk ”siren” vars ex drunknat, en välbeställd mamma som vill dyka med sonen i Stora barriärrevet, en utmattad ”workaholic”, en filosof som kommenterar den absurda varuhandeln, en gnälltant som klagar på nedskräpningen, det unga paret som får semestern förstörd av ett vulkanutbrott. Klimatångesten klipps in i korta passager om algblomning, krympande biologisk mångfald och vattenbrist, alltmedan turisterna sippar piña colada, bränner sig i solen och flyger jorden runt.

Operasångarna uppträder i solglasögon och tjusiga badkläder, och gör fina sångprestationer stående, sittande, liggande – omväxlande lyrisk skönsång, dystopisk bas och hysterisk staccato. I körpartierna, när alla klämmer i, är det som bäst och starkast. Den förinspelade musiken är däremot enkel och påfallande entonig, med upprepade slingor med två-tre toner. Musiken är alltså ingen omvälvande upplevelse, mer av en effektiv ljudillustration i bakgrunden.

Selfie på stranden i ”Sun & sea” Foto: Emmalisa Pauly

Jag lyssnar igenom hela föreställningen på en timme (halva tiden rekommenderas för Malmöpubliken), trots att jag är nära värmeslag, längtar efter vatten och min uppmärksamhet allt oftare glider från sången över till de lättjefulla strandaktiviteterna med att blåsa såpbubblor, spela badminton, smörja in solkräm och bygga sandslott.

Att många förnekar klimatkrisen och de flesta av oss försöker tränga undan de mest deprimerande hotbilderna är en ofta upprepad sanning. Skaparna av ”Sun & sea” har därför avsiktligt valt en poetisk och mindre alarmistiskt form, som samtidigt är tillgänglig och tankeväckande.

”Sun & sea” är generös storsatsning av konsthallen, med anslutande samarbetsprojekt kring litteratur om klimatförändringar och vattenrelaterade miljöfrågor. Allt som allt är det en drabbande bild av oförsvarbara livsstilar och en sårbar, hårt ansträngd planet.