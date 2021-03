Klimatsmart träbyggande kommer starkt i Stockholm

Ett trähus stoppar inga klimatförändringar. Men många hus av trä kan bidra till drastiskt minskade koldioxidutsläpp. Sverige är ett land av skog och faktum är att landets växande träbyggnadsindustri blir en allt viktigare faktor i ett hållbart samhällsbygge. Ser man bostadsfrågan ur ett klimatperspektiv bör vi bygga mer i trä.

– När man bygger ett nytt hus släpps det ut mer koldioxid under själva byggfasen än under 50 års användande av huset. Trä är ett förnyelsebart material som binder koldioxid och därför har en stor, inbyggd kapacitet att minska den totala klimatpåverkan, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Hus- och vägbyggen i Sverige påverkar klimatet lika mycket som landets alla personbilar, enligt en rapport som publicerades av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2014. Andra siffror visar att byggbranschen står för 40 procent av jordens koldioxidutsläpp och att hälften av den mängden kommer från själva byggprocessen och från framställningen av byggmaterial.

I dag har bara 20 procent av Sveriges flerbostadshus en stomme av trä, vilket krävs för att de ska få kallas för träbyggnader. Men träbyggandet ökar nu snabbt och kommer rimligtvis att fortsätta öka, inte minst för att Boverket i januari 2022 inför krav på klimatdeklarationer för byggnader.

I Stockholmsområdet planeras och byggs det just nu flerbostadshus i trä bland annat i Hagastaden, Farsta, Tyresö, Årsta, Nacka, Sundbyberg, Akalla och Haninge. Arkitektkontoret In Praise of Shadows har hela fyra flerbostadshus i trä på gång, varav Klockelund i Farsta kommit längst i processen, med planerad byggstart 2022.

- Men det var Wingårdhs flerbostadshus Strandparken i Sundbyberg från 2013-2014 som satte det storskaliga träbyggandet på kartan, säger Susanne Rudenstam.

Bild 1 av 4 Klockelund, Farsta. Byggherre Folkhem, arkitekter In Praise of Shadows, byggstart 2022. Foto: In Praise of Shadows Arkitektur Bild 2 av 4 Planerade trähus på Nykroppagatan Farsta, byggherre Svenska Hem i Bromma, arkitekter In Praise of Shadows. Foto: In Praise of Shadows Arkitektur Bild 3 av 4 Planerat trähus på Norgegatan i Akalla/Husby. Byggherre Folkhem, arkitekter In Praise of Shadows, pågående detaljplanearbete. Foto: In Praise of Shadows Arkitektur Bild 4 av 4 Wingårdhs flerbostadshus Strandparken i Sundbyberg från 2013-2014 satte det storskaliga träbyggandet på kartan Foto: Tord-Rikard Söderström Bildspel

Husen i Strandparken har fasader av cederspån och bärande väggar och bjälklag av korslaminerat trä, så kallat KL-trä. Det består av massiva träskivor av hyvlat virke av barr- och lövträ som limmats ihop, med vartannat skikt korslagt för öka formstabiliteten. Det är den ena av två vanliga träbyggnadstekniker.

OWC Arkitekters Skagershuset i Årsta, som fick Träpriset 2016 och har en fasad av cederträpanel, är en representant för det andra sättet att bygga industriellt i trä. Stora delar av huset har producerats i en fabrik. 112 så kallade volymelement, rumsstora ”legobitar”, transporterades sedan och lyftes på plats. På så vis kunde Skagershuset byggas på mindre än ett år. Förutom en kortare byggtid resulterade produktionssättet även i minimerade transporter och få störningar i den omkringliggande miljön.

OWC Arkitekters Skagershuset i Årsta fick Träpriset 2016. Foto: Rasmus Norlander

Fabriker för industriellt träbyggande finns numera i alltifrån Norrbotten och Västerbotten till Dalarna, Värmland, Västergötland, Gästrikland, Småland och Halland. Arkitekten Henric Munde lämnade 2017 en anställning på det stora arkitektkontoret White för att bli chefsarkitekt på träbyggnadsföretaget Lindbäcks i Piteå.

– Jag har alltid tyckt om trä, både av estetiska och klimatmässiga skäl. Men jag bytte jobb framför allt för att jag vill bidra till bostäder som är överkomliga för alla och är därför intresserad av att utveckla det industriella träbyggandet.

Om den typen av byggande initialt främst handlade om att sänka byggkostnader, är det i dag mycket mer flexibelt och arkitekturvänligt, menar Henric Munde:

– Mitt jobb går ut på att bevaka möjligheterna till bra arkitektur. Att optimera fabrikens interna processer. Jag fungerar som kunskapsbank och bollplank för de arkitekter vi samarbetar med.

I Lindbäcks två fabriker i Piteå sneglar man hela tiden på fordonsindustrin. Men här växer det fram rum av norrländsk granskog, i stället för bilar av plåt, på det löpande band som långsamt rör sig framåt. På sju olika stationer monteras golv, väggar och tak, kök och badrum, inklusive alla dragningar för vatten och el. Var trettionde minut blir en volym klar för transport till bygget. På plats staplas volymelementen, likt gigantiska legobitar, på varandra, och installationerna kopplas ihop.

Volymelementen transporteras med lastbil, vilket begränsar deras storlek till ungefär 10 x 4 x 3 meter.

– Men en 35 kvadratmeter stor studentbostad kan alltså bli så gott som klar i fabriken, medan en stor lägenhet kan bestå av flera volymer, konstaterar Henric Munde.

Arbetsmiljön ser han som en stor fördel. I fabrik ägnar man sig åt en väderskyddad typ av bygge med mycket litet spill. I en byggbransch där slarv och svinn enligt Boverket årligen orsakar kostnader om 50-80 miljarder kronor, är det värt att notera. Liksom det faktum att träbyggnadsindustrin skapar jobb utanför storstäderna.

Ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö byggs just nu i Hagastaden. Och här var det faktum att trä är ett lätt material en förutsättning för att projektet över huvud taget skulle kunna bli av. Hagastaden byggs delvis på en överdäckning av E4/E20 och Värtabanan, och i några av de kvarteren byggs Cederhusen, som består av fyra lamellhus som blir 10-13 våningar höga.

Cederhusen, ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö byggs just nu i Hagastaden. Så här ska det se ut i nya korsningen Hagaesplanaden/ Hälsingegatan. Foto: General Architecture

Namnet syftar på att husen får en fasad av cederspån och arkitekturen är en nutida trätolkning av den klassiska stenstaden. De två nedersta planen är av betong. Men de resterande våningarna har stomme i korslaminerat trä.

– Att bygga högt i betong ovanpå tunnlarna blev helt enkelt för tungt. En stomme av trä väger bara en fjärdedel så mycket som en betongstomme, berättar Josef Eder på General Architecture, som ritat husen.

Betongbranschen gör också framsteg på miljöområdet. Genom att till exempel ersätta en del klinker i cementen med masugnsslagg lyckas man numera tillverka betong som minskar materialets koldioxidutsläpp med en tredjedel. Ur ett klimatperspektiv har betongen trots detta svårt att hävda sig.

Henric Munde tycker sig ha sett en stor attitydförändring till träbyggande bara under de senaste fem åren. Enligt honom har både unga arkitekter och byggnadsingenjörer förstått vart utvecklingen är på väg. Även byggherrarna har fattat. Speciellt de som bygger hyresrätter, de är ofta mer intresserade av ett långsiktigt byggande eftersom de själva ska förvalta fastigheterna. Nu saknar Munde bara stöd från en viktig grupp:

– Ett material som binder koldioxid borde premieras tydligare också av våra politiker.

