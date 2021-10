Kokboksförfattare anklagas för receptstöld

När den brittisk-singaporianska kocken Elizabeth Haighs debutkokbok ”Makan: Recipes from the heart of Singapore” gavs ut av Bloomsbury i maj i år hyllades den av bland andra Nigella Lawson. Nu har förlaget valt att dra tillbaka boken, vilket innebär att den inte längre kommer att säljas i bokhandeln, skriver Bookseller.

Anledningen är att författarkollegan Sharon Wee har anklagat Elizabeth Haigh för att ha ”kopierat eller parafraserat” innehåll från Wees kombinerade kokbok och självbiografi ”Growing up in Nonya kitchen” från 2012.

I ett uttalande som hon postat på Twitter skriver Sharon Wee att hon blev bedrövad när hon upptäckte att Haigh återanvänt ”recept och annat innehåll” utan hennes godkännande, och att hon är tacksam över att Bloomsbury nu dragit tillbaka boken.

I Sverige har ”Makan: Recipes from the heart of Singapore” funnits att köpa på bland annat Adlibris och Amazon.

Elizabeth Haigh har ännu inte kommenterat anklagelserna.