Koloniala synder färgar franska krigsdramat ”Fader och soldat”

Krigsdrama Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. ”Fader och soldat” Regi: Mathieu Vadepied Manus: Olivier Demangel, Mathieu Vadepied. I rollerna: Omar Sy, Assane Diong, Jonas Bloquet. Längd: 1 tim 49 min (från 15 år). Språk: peul, franska. Biopremiär. Visa mer Visa mindre

Redan under Napoleon III började Frankrike hämta soldatkraft från kolonierna för olika krig. Mer eller mindre frivilliga män slogs i trikolorens färger, men knappast på samma villkor som sina vita kamrater. Inte en särskild ärofull tid för den forna stormakten, som historiskt sett gärna sopat den delen av kolonialismen under mattan.

Flera filmer har dock försökt lysa upp historiens mörka hörn. Mest känd hittills är Rachid Boucharebs ”Infödd soldat” (”Les indigènes”, 2006), som handlar om soldater från kolonierna som stred, och ofta dog, för Frankrike under andra världskriget. En film som fick dåvarande presidenten Jacques Chirac att gråta under en privatvisning i Elyséepalatset.

Historien förtäljer inte om Emmanuel Macron fällde tårar när han såg ”Fader och soldat (”Les tiralleurs”) som hade fransk premiär i vintras. Men skämdes lär han ha gjort i alla fall. Regissören Mathieu Vadepied återkallar hur hundratusentals senegaleser och män från närliggande länder kallades in för att bli kanonmat i skyttegravarna under första världskriget.

”Fader och soldat” utspelar sig 1917. Kriget står stilla, det går åt massor av soldater för att avancera korta sträckor. När unga Thierno (Assane Diong) tvångsrekryteras blir hans far Bakary (Omar Sy) alldeles förtvivlad och anmäler sig som frivillig – trots att han inte kan ett ord franska – för att skydda sonen och se till att han kommer tillbaka till familjen.

Ett melodramatiskt upplägg som ändå känns mindre tillgjort och snyftigt än den styltiga svenska titeln antyder. Far och son får knapphändig, om ingen träning, och hamnar i ett läger nära fronten. Bakary ser liken rulla in från slagfältet och försöker desperat köpa sig och sonen jobb som kökspersonal. Samtidigt blir Thierno, som kan franska, bekant med vita soldatbröder och frestas av anbudet att strida järnet och sedan få betalt i form av ett franskt medborgarskap. Klyftan mellan far och son, mellan traditioner och drömmen om ett modernare liv, ökar.

Som krigsfilm betraktad ligger ”Fader och soldat” nära nyligen Oscarsbelönade ”På västfronten intet nytt”; en osminkad, lerig, blodig och fartfylld skildring av krigets fasor. Bakarys obändiga kärlek till sin lite motvilliga son är en känslostark motor. Sentimentalt och lite konstruerat visst. Men ”Lupin”-skådespelaren Omar Sy har en karisma som klarar av att gjuta liv och lust i i vilka roller som helst. En suverän skådis som alltid är sevärd och som rör sig fritt och viktlöst mellan olika genrer.

Den riktiga laddningen i filmen ligger förstås i gestaltningen av den dubbla utsattheten far och son. ­Macron kanske inte grät, men han kallade i alla fall nyligen till sig några gamla senegalesiska veteraner från andra världskriget och förbättrade deras pensionsvillkor. Den politisk-historiska sprängkraften, som känns i varje ruta, gav uppenbar­ligen resultat.

