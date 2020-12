”Kom igen nu, grabbar – ni måste släppa fångarna och makten i Belarus ”

Jag har haft svårt att sova, för jag har tänkt så mycket på en person som du knappast känner. Han blev bortförd mitt på dagen, mitt i Europas renaste stad. Inte den trivsamma sortens europeiska storstad som du kanske tror, utan den sort som har bombats till grus och sedan byggts upp igen, den europeiska glöm-alla-mänskliga-rättigheter-varianten.

Han fördes bort fem dagar efter att han fyllt 39, för tre månader sedan. Sedan dess har han suttit inspärrad utan rättegång, så som vi brukar tänka oss (och här tänker vi nog på samma sak) en politisk fånge.

Varje jurist i Belarus vet att alla belarusier lever i ett enda stort fängelse, men i det större fängelset finns också vanliga fängelser, som i en rysk docka, med små celler där folk försöker sova på utbredda tidningar. Maksim Znak ingick i den juridiska staben bakom presidentkandidaten Viktar Babaryka, som spärrades in i juni, en månad före det val som var tänkt att inleda Aleksandr Lukasjenkos 26:e år som president i Europas renaste land. En jurist som Maksim, som också ställde sig bakom motståndets fixstjärnor Svjatlana Tsichanouskaja och Maria Kalesnikava (den förra lever i dag i exil, den senare är fängslad), kunde gott ha burit med sig en färdigpackad väska med varma kläder, kudde och tandborste för ett liv i cellen.

Den 9:e september försökte hans kollegor nå honom, men Maksim tryckte bort samtalen och messade bara ett ord: ”masker”. Folk såg honom föras iväg av okända män, vars ansikten doldes av svarta rånarluvor. Gatan badade i varmt septemberljus, som vore den verkligen renast i Europa.

Vad vet du om hur fångarna har det i Europas renaste land? Det sägs att vuxna karlar misshandlas tills de gråter som barn och ber att få bli dödade. Att det hörs sång från kvinnornas celler. Att cellerna är så fullproppade att det inte går att andas. Sedan den 9:e augusti, då majoriteten av landets befolkning vägrade gå med på att Lukasjenkos skulle få tillträda sin sjätte raka presidentperiod, har han låtit säkerhetsstyrkor bemöta fredliga demonstrationer med brutalt våld, massgripanden och tortyr.

I dag går ingen säker i Belarus, oavsett om du är jurist, professor, läkare, fabriksarbetare eller en tonåring som pinnar ut på morgonen för att köpa mjölk. När som helst kan civilklädda män som för sig som militärer dra en säck över huvudet på dig, och sedan får din familj leta i dagar bland namnlistor på häkten och sjukhus innan de hittar ditt namn. I bästa fall är du då inspärrad, inte inlagd. När du släpps två veckor senare säger du: ”Jag har haft tur. Andra fick ännu mer stryk.”

Det sägs också att Belarus ligger mitt i Europa.

Demonstration för demokrati i Minsk, november 2020. Foto: AP

Jag antar att du inte känner Maksim Znak, men det gör jag. Vi gick på mellanstadiet ihop. Det var visserligen inget som var ”mellan” under de åren. Sovjetimperiet brakade samman och gjorde att våra mellanstadieår snarare framstod som en dramatisk början eller ett dramatiskt slut på hela världshistorien. Maksim och jag var inte nära vänner, men i mitt minne har två bilder dröjt kvar, och under de tre månader som gått sedan han greps har de rört sig upp och ner mellan mitt bröst och min strupe, som grova sandkorn i ett timglas.

När vi gick i femman tillkom ett nytt ämne i läroplanen: Belarus historia. Men skulle ett land ha sin egen historia? Skandal! Den enda historia våra föräldrar hade fått lära sig var kommunismens. Före nittiotalet var det enbart ideologin som hade en historia; folket hade bara sin tystnad. De nya historieböckerna var uselt tryckta, dåligt limmade och slarvigt satta; de föll snabbt isär, som kortlekar. Aldrig innehöll de några illustrationer, inte ett enda porträtt eller en karta. Omslagen var likadana för alla årskurser: vitt, med en röd rand i mitten. Det var färgerna i landets nya flagga, som också var vår gamla, historiska flagga.

När vi väl insett att vi hade en historia som var äldre än Sovjet började alla möjliga saker leta sig fram ur arkiven, garderoberna, gravarna: förutom flaggan också en nationalsång, ett språk, namn på furstar som inte hette Nikolaj eller Aleksandr, platser för massavrättningar, martyrer, hjältar, konstnärer, vetenskapsmän, en frihetskamp mot både Polen och Ryssland, allt under den vit-röd-vita fanan. Då Lukasjenko svors in som president första gången, 1994, skedde det även intill en vit-röd-vit flagga som skymtade vid hans sida som en tigande brud.

I dag, när folk slumpmässigt visiteras på gatan, är det inte droger ordningsmakten söker efter just sådana flaggor. Vid ingången till häkten och fångtransporter brukar de lägga ut en vit-röd-vit flagga, symbolen för vår självständighet. Om de intagna undviker att kliva på den får de stryk med batongen. Alla tvingas trampa på den flagga som en gång omslöt våra första historieböcker, den som skymtade likt en tigande brud intill presidenten som snart skulle börja förgöra alla som vägrade finna sig i hans envälde.

Medan jag skriver detta får jag höra talas om 31-årige Raman Bandarenka. Han lämnade sin lägenhet i Minsk en novemberkväll efter att en skåpbil utan registreringsnummer hade stannat nere på gården och släppt ut en grupp civilklädda män som förde sig som militärer. De var där för att ta bort de vit-röd-vita band som knutits fast vid ett staket, som vid ett önsketräd. Raman gick aldrig fram mot dem, möjligen tilltalade han dem inte ens. Han gick ut för att se på när män som förde sig som militärer ägnade kvällen åt att skära bort vit-röd-vita band på en gård där ingen av dem bodde. Han släpades bort till skåpbilen, försvann spårlöst i en och en halv timme, skymtade på en polisstation och skickades sedan till akuten i koma. Läkarna gav honom en chans på tusen att överleva. Men Raman, tio år yngre än Maksim, hade mördats för det där vit-röd-vita bandet.

Varje vecka tvingas läkare ta hand om hundratals människor som misshandlats svårt av polisen. När läkarna protesterar mot polisvåldet blir även de infösta i fångtransporter, som farliga kriminella, femtio i taget.

En demonstrant omhändertas i Minsk. Vad hände med henne? Foto: AP

I skolan låg det där framför oss. Vi hade nu pluggat in våra vit-röd-vita historieböcker, de första i sitt slag. Vår skola var aktiv i olika kunskapstävlingar i ämnet. Jag var med i skollaget och Maksim Znak var vår ledare. Jag ser honom framför mig i en formlös ylletröja som inte kan bestämma sig för sin egen färg, med håret åt alla håll. Han ska leda oss till seger. Tävlingens första fråga: ”Hur såg dagens Belarus ut för 16 000 år sedan?” Det är ju enkelt som två plus två, lika självklart som ”var fjärde person i Belarus dog under andra världskriget.” 16 000 år sedan: istiden, Belarus var så klart täckt av is. Vi lutar fram våra huvuden mot varandra, som kronbladen på en köttätande blomma runt en insekt, och vi viskar halvt skrikande: ”Istiden! Istiden!” ”Jag tar det”, säger Maks myndigt och trycker på knappen. Men när han fattat mikrofonen säger han: ”Gröna ängar och blommande träd. Vi tror att Belarus för 16 000 år sen var fullt av gröna ängar och blommande träd.” Vi andra kippar efter andan. Suckar. Den omgången förlorar vi. Varför sa han så? Han kunde själv inte ge någon förklaring.

Ja, varför sa han så? Den frågan har jag ställt mig flera gånger genom åren. Nu är Maksim Znak politisk fånge i detta land, vars befolkning hålls som gisslan av en dåre, ett exemplariskt rent land i Europas mitt, där folk blir gripna för att de sjunger, för att de gjort segertecknet, och jag undrar om han sa så för att det var omöjligt att låta bli. I stundens ingivelse, alldeles i början av den nya epok i historien som inletts med Lukasjenkos maktövertagande, var det något i honom som vägrade att godta det uppenbara. Han tog det första bladet i vår sönderfallande historiebok och ersatte istiden med blommande träd.

Fångar har beskrivit cellernas bitande nattkyla. Hur de knölat ner tidningspapper i strumporna, hur de natten igenom har legat och omfamnat varandra på nakna järnribbor – inga madrasser eller kuddar tillåts. Folkmordet på belarusiska bönder under den tyska ockupationen på fyrtiotalet gick under kodnamnet ”Operation Winterzauber”, Vinterbesvärjelse. Vägra gå med på folkmordets istid, vägra gå med på fångvärldens istid. Tala du om blomstring, Maks.

Det andra minnesfragmentet är från ett tillfälle då alla femteklassare hade samlats i aulan. Vi sorlar och gör oss lustiga över lärarna, som maler om något på scenen. Fröknarna är iförda byxdressar som skulle få Hillary Clinton att stöna högt, och deras frisyrer skulle säkert kunna användas som modeller på fysiken eller tekniken. Några föräldrar är där, inte mina. En mamma kliver upp på scenen, och vi dämpar oss förväntansfullt: ”Vems? Varför?” Nu står hon där och talar, först efter ett tag förstår jag att det som kommer ut ur munnen på henne är en dikt. Inte den sortens dikter som vi fick läsa i skolan, utan en samtida dikt, med politisk doft – en doft som kändes ny för oss. En rad upprepas: Davajte, maltjiki! (”Kom igen, grabbar!”).

Tack vare den raden lyckas jag hitta dikten igen. ”Kom igen, grabbar!”, skriven av den ryske poeten Jevgenij Jevtusjenko. Det är Maksims mamma som läser:

”Kom igen nu, grabbar. / Om vi inte är hänsynslösa längre / är vi inte heller unga. / Kom igen, grabbar, / men minns att när ni blir äldre / blir ni också mindre hänsynslösa, / er medkänsla växer. / Andra grabbar, självuppfyllda och despotiska, / ska då stå där med blöta nävar. / Kom igen, grabbar.”

Varför just den raden hade satt sig? För att jag minns den med ett frågetecken. Vilken sorts ”kom igen” var det egentligen fråga om, har jag undrat. Maks mamma bad våra killar om något, men vad? Kunde hon föreställa sig den grymhet som den belarusiska kravallpolisen skulle rikta mot de försvarslösa, fredliga människorna? När hon stod där och läste dikten om pojkarna med de svettiga nävarna, kunde hon redan då se dagens terror framför sig?

De män i svarta rånarluvor som förde bort Maksim har också varit pojkar en gång, och någonstans sitter någon och minns dem som de var i mellanstadiet, då ingenting var ”mellan” utan antingen i historiens dramatiska början eller i dess dramatiska slut. Kom igen nu, grabbar. Det faktum att Maksim varken är frisläppt eller väntar på rättegång kan bara betyda en sak: de har inte knäckt honom.

Han som en gång ledde mitt skollag i en historietävling har nu i tre månader suttit som politisk fånge i ett land som ockuperas av en dåre. Blomma du, Maks. ”Se till att du blommar”, som Gwendolyn Brooks skrev, ”där virvelvinden brusar och piskar.”

Översättning från engelska: Nils Håkanson

Först publicerad i den amerikanska tidskriften The Baffler

