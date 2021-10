Kombinationen Caroline Shaw och Sjostakovitj idealisk

Konsert Musik av Caroline Shaw, Mieczyslaw Weinberg och Dmitrij Sjostakovitj Dirigent: Ryan Bancroft Solist: Håkan Hardenberger Scen: Göteborgs konserthus Visa mer

När Anne Sofie von Otter gästade Styrsö kammarmusikdagar i augusti överträffade hon sig själv i Caroline Shaws intensivt sensuella sångtrilogi ”Is a rose”, komponerad just för henne. Och en månad senare dök Shaws musik upp igen, som en förlösande final med stycket ”Entr’acte” på Malvakvartettens femstjärniga album ”Wooden bodies”.

I onsdags framförde Göteborgssymfonikerna detta stycke, fast i en stråkorkesterversion, i ett oemotståndligt framförande under Ryan Bancrofts inspirerade ledning.

Sedan Shaw blev den yngsta mottagaren av Pulitzerpriset genom tiderna 2013 för ”Partita for 8 Voices” har hon rört sig i allt vidare cirklar utifrån sitt tonsättarskap i New York. Med uruppföranden i klassiska högborgar som Carnegie Hall och BBC Proms, medverkan i den gatusmarta HBO-serien ”Mozart in the jungle” och samarbeten med rapparen Kanye West.

När DN:s Johanna Paulsson i januari skrev om albumet ”Narrow sea” prisade hon hur Shaw lyckas göra det välbekanta till något oväntat. Något som också gäller Shaws underbara version av Abbas ”Lay all your love on me” på sitt album ”Let the soil play it´s simple part”, med sig själv på sång och en slagverksensemble.

När jag nu hörde hennes ”Entr’acte”, i ett äntligen (!) fullsatt konserthus, blev det också ett tydligt uttryck för den musikaliska atmosfär som präglat New York under 2000-talet. Enligt den tongivande kritikern Alex Ross en anda av optimism, bortom det ideologiska.

Därför var kopplingen till den unge Dmitrij Sjostakovitjs första symfoni idealisk, komponerad under ett lättsinnigt lekande 1920-tal. Och till den 60-årsfirande trumpetstjärnan Håkan Hardenberger som fick briljera i Mieczyslaw Weinbergs trumpetkonsert. En tonsättare som var Sjostakovitj närstående och som bara under det senaste decenniet, femton år efter sin död, stigit som en raket på repertoarhimlen. Inte minst tack vare denna konsert, med sin lyckliga lek med Mendelssohns ”Bröllopsmarsch”.

Hardenberger har gjort över 50 konserter med Göteborgssymfonikerna, inklusive turnéer i Tyskland och i Asien. Bångstyrigheten och de virtuosa passagerna hos Weinberg satt också som en smäck för honom denna kväll.

Fotnot: Konserten kommer att läggas ut på GSO Play.

